Pres­se-Infor­ma­ti­on des City-Manage­ment Erlan­gen e.V.

Kosten­lo­ser­Lie­fer­ser­vice ERlie­fert geht ab 5. Okto­ber 2020 in die 2. Run­de

Erlan­gen, 22.09.2020–Nach der posi­ti­ven Reso­nanz im Früh­ling führt das City-Manage­ment Erlan­gen den kosten­lo­sen Lie­fer­ser­vice­ER­lie­fert für den Erlan­ger Ein­zel­han­del wie­der ab 5. Okto­ber 2020 ein. Lie­fer­fahr­ten auf Erlan­ger Stadt­ge­biet sind dann ab dem Fol­ge­tag mög­lich. Die Akti­on soll ab Herbst bis Ende des Jah­res vor­wie­gend den klei­nen, inha­ber­ge­führ­ten Ein­zel­han­del stär­ken und unter­stüt­zen, da die­se nur bedingt Kapa­zi­tä­ten für einen eige­nen Lie­fer­ser­vice haben.Der Son­der­zu­schuss der Stadt Erlan­gen im Rah­men des 5‑Punk­te-Son­der­pro­gramms „erlan­gen­ER­le­ben“ lie­fert die finan­zi­ell nöti­gen Mit­tel, damit das City-Manage­ment Erlan­gen den Betrieb des Lie­fer­ser­vice für die Erlan­ger Geschäf­te nun wie­der auf­neh­men kann. Der Lie­fer­ser­vice ist eines der Kern­pro­jek­te, die das City-Manage­ment gemein­sam mit der Wirt­schafts­för­de­rung als Maß­nah­men­plan erar­bei­tet haben und der Stadt vor­leg­ten. Da der Lie­fer­ser­vice nach Ablauf der dama­li­gen Test­pha­se bei vie­len der Erlan­ger Geschäf­te auf posi­ti­ve Reso­nanz stieß und auch sei­tens der Kun­den gut ange­nom­men wur­de, war es ein Anlie­gen des City-Managements,ihn auf die Maß­nah­men­li­ste zu set­zen. Der Lie­fer­ser­vice ori­en­tiert sich am ursprüng­li­chen For­mat vom Früh­jahr, nur wur­den eini­ge Ver­bes­se­run­gen vor­ge­nom­men. Neu ist das Elek­tro-Lie­fer­mo­bil, ein nach­hal­ti­ges, vom City-Manage­ment the­ma­tisch pas­send bezeich­ne­tes „E®-Liefert“-Mobil. Die­ses garan­tiert die Aus­fuhr von Waren auch bei schlech­ter Wit­te­rung. Die Einzelhändler*innen wur­den bereits mit ent­spre­chen­dem Wer­be­mit­tel ver­sorgt und infor­miert, um die Kund*innen auch direkt in den Geschäf­ten auf die Akti­on hin­zu­wei­sen. Die Buchung einer Lie­fer­fahrt läuft wie folgt ab: Ein­zel­händ­ler buchen über das eigens ein­ge­rich­te­te Ser­vice-Cen­ter des City-Manage­ment Erlan­gen unter der Hot­line 09131–8951-47, Mon­tag bis Frei­tag, 9:00 bis 16:00 Uhr bzw. über Anmel­de­for­mu­lar auf www​.erlie​fert​.de eine Lie­fer­fahrt bis 14:00 Uhr am Vor­tag für eine Lie­fe­rung ab dem Fol­ge­tag. Jeder Kun­de wird vor der Zustel­lung der Waren im Vor­feld kon­tak­tiert. Die Aus­lie­fe­rung der Waren erfolgt im Erlan­ger Stadt­ge­biet immer Mon­tag bis Frei­tag, zwi­schen 10:00 bis 14:00 Uhr. Aus­ge­schlos­sen sind Lie­fe­run­gen von Sperr­gut, Spei­sen und Geträn­ken sowie Lebens­mit­tel. Die Akti­on läuft befri­stet bis zum 30. Dezem­ber 2020.