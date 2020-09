Am 22. Okto­ber 2020 soll­te Wil­ly Astor, einer der viel­sei­tig­sten Künst­ler der deut­schen Come­dy- und Kaba­rett­sze­ne, sein Pro­gramm „Chan­ce Songs” im ZEN­TRUM Bay­reuth prä­sen­tie­ren.

Da sich die Kapa­zi­tät des Saa­les durch die aktu­ell gel­ten­den Abstands- und Hygie­ne­re­geln von 450 auf 170 Zuschau­er redu­ziert hat, wird das geplan­te Kon­zert noch ein­mal um einen Tag auf Frei­tag, den 23. Okto­ber 2020 ver­scho­ben und in zwei Ver­an­stal­tun­gen auf­ge­teilt, die um 17 Uhr und um 20 Uhr statt­fin­den wer­den. So müs­sen die­sen Herbst auch mit Abstand kei­ne Ticket­be­sit­zer auf ihr Kon­zert­er­leb­nis ver­zich­ten.

Tickets vom Anbie­ter OK Ticket behal­ten auto­ma­tisch ihre Gül­tig­keit für die neue Ver­an­stal­tung am 23. Okto­ber um 20 Uhr. Inha­ber von EVEN­TIM-Tickets hin­ge­gen kön­nen das Kon­zert um 17 Uhr wahr­neh­men, müs­sen ihr Ticket aller­dings hier­für beim Ver­an­stal­ter vali­die­ren las­sen. Dies erfolgt per Mail an info@​motion.​gmbh. Für Rück­fra­gen steht der Ver­an­stal­ter tele­fo­nisch unter 0921–5070830 ger­ne zur Ver­fü­gung.