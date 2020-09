********************************************************************************

Diens­tag 22. Sep­tem­ber

17 Uhr

Nach­som­mer an der Erba­spit­ze: Wolf­gang Kalb – Blues Song­ster



Ort: Erba­spit­ze

Blues pur – back to the roots

Wer tra­di­tio­nel­len Blues in sei­ner Urform erle­ben möch­te, soll­te die­ses Kon­zert nicht ver­säu­men!

Wolf­gang Kalb beherrscht die viel­sei­ti­gen Gen­res des Coun­try Blues ab den 20er Jah­ren des letz­ten Jahr­hun­derts mit all sei­nen ver­wand­ten Sti­len wie Gos­pel, Rag­time, Folk etc. Er benö­tigt kei­ne Begleit­band, um sein Publi­kum zu fes­seln. Nur auf sich selbst kon­zen­triert, spielt er den Blues in sei­ner rein­sten Form. Im Fin­ger­picking­stil oder mit der Bot­t­len­eck­spiel­wei­se auf der Reso­na­tor­gi­tar­re inter­pre­tiert er die Lie­der der alten Mei­ster wie Fred McDo­well, Robert John­son, Mis­sis­sip­pi John Hurt, Blind Wil­lie John­son, John Lee Hoo­ker u.a. auf ganz eige­ne, unver­wech­sel­ba­re Wei­se, ver­än­dert Musik und Tex­te und passt sie an sei­ne per­sön­li­che Situa­ti­on an. Dabei führt er sein Publi­kum mit viel Humor und Wis­sen in die jewei­li­gen Stücke ein.

18:30 Uhr

Nach­som­mer an der Erba­spit­ze: Pip­per­la­pupp: 5 … 4 … 3 … 2 … 1 … Los!



Ort: Erba­spit­ze

Impro­vi­sa­ti­ons­thea­ter mit Pip­per­la­pupp

„5 … 4 … 3 … 2 … 1 … Los!“

Mehr als die­sen Count­down braucht es beim Impro­vi­sa­ti­ons­thea­ter nicht, dann beginnt auch schon eine neue Sze­ne, deren Ablauf nicht nur für die Zuschau­er son­dern auch für die Spie­ler auf der Büh­ne völ­lig uner­war­tet ist. Denn bei die­ser beson­de­ren Form des Thea­ters ist alles, was gespielt wird, impro­vi­siert! Dabei ist auch das Publi­kum gefragt, denn die Vor­ga­ben der Zuschau­er wer­den von den Spie­lern in die Sze­nen ein­ge­baut und geben so den Rah­men für die Hand­lung vor. Jede Sze­ne ist ein­ma­lig, nichts ist vor­her­seh­bar – nur eins ist sicher: Lachen ist vor­pro­gram­miert!

Gerüch­ten zufol­ge wur­de die Impro­vi­sa­ti­ons­thea­ter­grup­pe „Pip­per­la­pupp“ zu Beginn der 2000er Jah­re in Bam­berg von Stu­die­ren­den gegrün­det – von den aktu­el­len Mit­glie­dern weiß das kei­ner so genau. Fakt ist jedoch, dass Pip­per­la­pupp inzwi­schen eine feste Grö­ße in der Kul­tur- und Impro­vi­sa­ti­ons­thea­ter­sze­ne Bam­bergs gewor­den ist. Mit ihren bun­ten Shows fül­len sie regel­mä­ßig die Plät­ze des Thea­ters am Michels­berg, spie­len auf ver­schie­de­nen uni­ver­si­tä­ren oder kul­tu­rel­len Ver­an­stal­tun­gen und prä­sen­tie­ren span­nen­de, ern­ste, roman­ti­sche und vor allem lusti­ge Geschich­ten, die dem Moment ent­wach­sen.