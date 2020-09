Die See­le im Spie­gel der Natur erkun­den: Zu einem Tages­kurs „Unse­re wich­tig­ste Quel­le: Grün­kraft“ lädt das Evan­ge­li­sche Bil­dungs­werk am Sams­tag, 10. Okto­ber, von 9.30 bis 16.30 Uhr in die Räu­me des KuKuK – Alter Kin­der­gar­ten, Am Kir­chen­ring 43, Bad Berneck ein. Refe­rent ist Oli­ver Beh­rendt, Pfar­rer und Beauf­trag­ter für Medi­ta­ti­on und geist­li­che Übung der baye­ri­schen Lan­des­kir­che. Das Semi­nar befasst sich in prak­ti­schen Schrit­ten und geist­li­chen Übun­gen mit einem Bewusst­seins­wan­del, der in der Schöp­fung die spi­ri­tu­el­le Dimen­si­on neu wahr­nimmt. Auch eine Aus­zeit in der herbst­li­chen Natur ist Bestand­teil des Tages­kur­ses. Die Teil­nah­me­ge­bühr beträgt 29 Euro. Schrift­li­che Anmel­dung erfor­der­lich bis 30. Sep­tem­ber unter info@​ebw-​oberfranken-​mitte.​de. Nähe­re Infor­ma­tio­nen, auch zum gel­ten­den Hygie­nekon­zept, unter www​.ebw​-ober​fran​ken​-mit​te​.de.