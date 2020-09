Bay­reuth: Deut­scher Enga­ge­ment­preis – Klick fürs Ehren­amt

Über 30 Mil­lio­nen Men­schen enga­gie­ren sich ehren­amt­lich in Deutsch­land und set­zen sich tag­täg­lich für unser Gemein­we­sen ein. Das Bun­des­fa­mi­li­en­mi­ni­ste­ri­um zeich­net seit 2009 gemein­sam mit sei­nen Part­nern vor­bild­li­che Bei­spie­le für Enga­ge­ment mit dem Deut­schen Enga­ge­ment­preis aus. Der Publi­kums­preis ist mit 10.000 Euro dotiert. Noch bis zum 27. Okto­ber kann jeder für die Pro­jek­te online abstim­men. Auch der Wahl­kreis Bay­reuth ist ver­tre­ten. Die Par­la­men­ta­ri­sche Staats­se­kre­tä­rin Anet­te Kram­me weist dar­auf hin, dass zum einen die Faschings­ge­sell­schaft Bay­reu­ther Moh­ren­wä­scher vor­ge­schla­gen ist. Sie setzt sich seit Jah­ren für Inte­gra­ti­on und Inklu­si­on in der Stadt Bay­reuth ein. So orga­ni­siert die Gesell­schaft seit 2009 gemein­sam mit der Stadt Bay­reuth die Prunk­sit­zung für Men­schen mit und ohne Han­di­cap und unter­stützt damit das Mit­ein­an­der von behin­der­ten und nicht behin­der­ten Men­schen in Bay­reuth. Dar­über hin­aus ver­an­stal­ten die Moh­ren­wä­scher seit Jah­ren unter ande­rem den Fasching für alle Genera­tio­nen, ein Bei­trag für die Genera­tio­nen­ver­stän­di­gung. Zum ande­ren ist das Bay­reu­ther Oster­fe­sti­val vor­ge­schla­gen. Es hat sich her­aus­ra­gen­de Ver­dien­ste um die För­de­rung jun­ger Musi­ke­rin­nen und Musi­ker im Rah­men der Inter­na­tio­na­len Jun­gen Orche­ster­aka­de­mie erar­bei­tet. Der Höhe­punkt des Bay­reu­ther Oster­fe­sti­vals ist jeweils das Sym­pho­nie­kon­zert der Inter­na­tio­na­le Jun­gen Orche­ster­aka­de­mie (IJOA). Die­ses inter­na­tio­na­le Aus­wahl­or­che­ster hat in den letz­ten 25 Jah­ren mehr als 700 Kon­zer­te in Deutsch­land und dem euro­päi­schen Aus­land bestrit­ten. Die Aka­de­mie wird jedes Jahr neu über eine inter­na­tio­na­le Aus­schrei­bung besetzt und besteht aus ca. 100 Musi­kern aus jeweils über 35 Natio­nen. “Bür­ger­schaft­li­ches Enga­ge­ment ist ein wich­ti­ger Grund­pfei­ler unse­rer Demo­kra­tie. Ich freue mich, dass es zwei Nomi­nier­te aus dem Wahl­kreis Bay­reuth in die enge­re Aus­wahl für den Publi­kums­preis des Deut­schen Enga­ge­ment­prei­ses geschafft haben”, so Anet­te Kram­me, die dazu ermu­tigt, sich an der Online-Abstim­mung zu betei­li­gen. “Ich hof­fe auf eine hohe Betei­li­gung beim Publi­kums­preis – mit jedem Klick machen wir deut­lich, wie wert­voll Ehren­amt für uns ist.” Alle Nomi­nier­ten sind inklu­si­ve Kurz­por­trait unter fol­gen­dem Link gelistet:www.deutscher-engagementpreis.de/publikumspreis.