„Kaputt oder was?” so nennt sich die nagel­neue Bem­bers-Show. Frisch aus­ge­packt, jung­fräu­lich, mit einer leuch­ten­den Aura ver­se­hen, nach Neu­wa­gen duf­tend, glän­zend und ohne Krat­zer –alles super –hier ist sie ‑die Bem­bers Bin­go-Bon­go Maschi­ne – wie bestellt –das Non plus ultra der Geschich­ten­er­zäh­le­rei seit den Begrün­der Brümm – Stecker rein und läuft! Bem­bers kommt mit sei­nem aktu­el­len Pro­gramm nach Neu­stadt / Aisch. Las­sen Sie sich die­sen Ter­min nicht ent­ge­hen!

Die Ver­an­stal­tung fin­det unter den aktu­el­len COVID-19-Schutz­be­stim­mun­gen statt. Der Min­dest­ab­stand von 1,50m wird selbst­ver­ständ­lich ein­ge­hal­ten. Es erwar­tet Sie ein her­vor­ra­gen­des und aktu­el­les Kaba­rett­pro­gramm mit Bem­bers!

Bem­bers live in Neu­stadt an der Aisch