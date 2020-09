Der SPD-Orts­ver­ein Forch­heim lädt am Diens­tag, den 29. Sep­tem­ber 2020 um 19.00 Uhr in der Sport­gast­stät­te des SV

Buch­ken­ho­fen zu sei­ner ordent­li­chen Jah­res­haupt­ver­samm­lung ein. Fol­gen­de Tages­ord­nung ist vor­ge­se­hen:

1. Eröff­nung und Begrü­ßung

2. Toten­ge­den­ken

3. Begrü­ßung unse­rer Neu­mit­glie­der

4. Gruß­wor­te

5. Wahl Versammlungsleiter/​in

6. Berich­te:

a. Bericht des Vor­sit­zen­den

b. Bericht des Frak­ti­ons­vor­sit­zen­den

c. Bericht der Kas­sie­re­rin

d. Bericht der Revi­so­ren

7. Aus­spra­che zu den Berich­ten

8. Ent­la­stung des Vor­stands

9. Vor­stel­lung der aktua­li­sier­ten Sat­zung und Beschluss­fas­sung

10. Wahl des Vor­stands

a. Bil­dung einer Wahl- und Man­dats­prü­fungs­kom­mis­si­on

b. Beschluss über die Art des Vor­sitz (Ein­zel­spit­ze oder Dop­pel­spit­ze), die Anzahl der

Stellvertreter/​innen und die Anzahl der wei­te­ren Vor­stands­mit­glie­der (Beisitzer/​innen)

c. Wahl des/​der Vor­sit­zen­den

d. Wahl der Stellvertreter/​innen

e. Wahl der/​des Kassierers/​in

f. Wahl der/​des Schriftführers/​in

g. Wahl der wei­te­ren Vor­stands­mit­glie­der (Beisitzer/​innen)

11. Wahl der Revisoren/​innen (per Akkla­ma­ti­on)

12. Wahl von Dele­gier­ten zur Kreis­kon­fe­renz (1:10  13 Dele­gier­te)

13. Wahl von Dele­gier­ten zur Unter­be­zirks­kon­fe­renz (1:20  7 Dele­gier­te)

14. Wahl der Dele­gier­ten zur Bun­des­wahl­kreis­kon­fe­renz 236 Bam­berg (1:20  7 Dele­gier­te)

15. Son­sti­ges, Anträ­ge, Ver­schie­de­nes

16. Schluss­wort der/​des neu gewähl­ten Vor­sit­zen­den

Bereits im Vor­feld der Jah­res­haupt­ver­samm­lung wur­de ange­kün­digt, dass sich an der Spit­ze des Orts­ver­eins ein per­so­nel­ler Wech­sel erge­ben

wird.