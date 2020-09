Frei­tag, 06. Novem­ber 2020– 20.00 Uhr Neu­stadt Hal­le am Schloss (Würz­bur­ger Stra­ße 48, 91413 Neu­stadt an der Aisch)

Mam­ma Mia Bava­ria

Lui­se Kin­se­her

Das neue Kaba­rett­pro­gramm „Mam­ma Mia Bava­ria“ von Lui­se Kin­se­her beschäf­tigt sich mit einer Fra­ge von glo­ba­lem Aus­maß: Wel­che Bedeu­tung hat Bay­ern vom Welt­raum aus betrach­tet? Und wel­che Bedeu­tung hat das für die Welt? Ant­wor­ten bekom­men Sie von der viel­fach preis­ge­krön­ten Kaba­ret­ti­stin Lui­se Kin­se­her bei ihrem Gast­auf­tritt in Neustadt/​Aisch. Las­sen Sie sich die­sen Ter­min nicht ent­ge­hen! Bay­ern passt gera­de mal auf einen moos­grü­nen Bier­deckel, der bei Goog­le Earth schon mit drei Klicks im tie­fen Ein­heits­blau des Pla­ne­ten ver­schwin­det. Die Bay­ern selbst sind dabei nichts wei­ter als ein exor­bi­tant klei­ner Teil des para­si­tä­ren Mensch­be­falls unter dem die Erde bereits seit ca. 15 Mil­lio­nen Jah­ren lei­det und man müss­te schon durch ein Mikro­skop von immensen Aus­blick blicken, um irgend­et­was ande­res dabei zu ent­decken. Lui­se Kin­se­her, bekannt als Mama Bava­ria vom Nock­her­berg, kann das natür­lich nicht auf sich sit­zen las­sen und hat sich für ihr aktu­el­les Kaba­rett­so­lo in ein weit ent­fern­tes extra­ter­re­stri­sches Obser­va­to­ri­um inmit­ten ihres gro­ßen Her­zens zurück­ge­zo­gen und das mal an und für sich glo­bal betrach­tet: Wie wirkt sich das baye­ri­sche Man­tra „Mia san Mia“eigentlich auf eine Schaf­her­de in Neu­see­land aus? Stimmt es wirk­lich, dass bei jeder baye­ri­schen Fah­nen­wei­se im indi­schen Oze­an ein Matro­se stirbt? Und ist es wahr, dass in Chi­na eher ein Sack Reis umfällt, als dass ein Fran­ke einen Maß­krug ext?

Kar­ten­vor­ver­kauf über:

Buch­hand­lung Dorn, Wil­helm­str. 33 –NEA Tel: 0916 –8839990

Buch­hand­lung Dorn, Keget­stra­ße 2, 91438 Bad Winds­heim, Tel.: 09841 –66266

Ver­lags­drucke­rei Schmidt, Nürn­ber­ger Str. 27 –31 –NEA­Tel: 09161 ‑88 600

oder überwww.reservix.de// www​.prin​ty​our​ticket​.de