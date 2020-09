Im Schat­ten des Schloss­turms

Am Sonn­tag, den 27. Sep­tem­ber, um 15.00 Uhr bie­tet Karpfen­land-Gäste­füh­re­rin Chri­stia­ne Kol­bet eine Füh­rung rund um das Was­ser­schloss in Neu­haus an. Treff­punkt ist am Brun­nen in der Schloß­stra­ße in Neu­haus. Dau­er: 90 Minu­ten. Die Teil­nah­me kostet € 8,-. Die Teil­neh­mer­zahl ist auf 25 Per­so­nen begrenzt. Anmel­dung unter: 0151/2621 1382.