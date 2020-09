Online-Info­ver­an­stal­tung

Diens­tag, 22. Sep­tem­ber 2020, 19.30 Uhr

Ihre Hei­zung ist in die Jah­re gekom­men? Was tun – in Zei­ten des Kli­ma­wan­dels? Gibt es Alter­na­ti­ven zu Öl und Gas?

Bequem von Zuhau­se aus kön­nen Sie sich infor­mie­ren und Fra­gen stel­len.

Wir infor­mie­ren Sie über

die neue­sten gesetz­li­chen Grund­la­gen und Rah­men­be­din­gun­gen

zukunfts­wei­sen­de Hei­zun­gen bzgl. Kli­ma­än­de­run­gen

Heiz­ko­sten und Kosten­ein­spa­run­gen

Vor- und Nach­tei­le ver­schie­de­ner Heiz­sy­stem

Mög­lich­kei­ten der Finan­zie­rungs­un­ter­stüt­zung

Die Teil­nah­me ist kosten­los.

Ein­wahl­da­ten:

https://​bit​.ly/​3​g​B​I​4Hi

Mee­ting-ID: 891 7061 5775

Kenn­code: 908199