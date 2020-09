Vor­trä­ge zu ener­ge­ti­scher Sanie­rung, ener­gie­ef­fi­zi­en­tem Bau­en, Hei­zungs­tech­ni­ken, Nut­zung erneu­er­ba­rer Ener­gien und För­der­mög­lich­kei­ten; Pro­gramm Herbst 2020

Der Arbeits­kreis Info-Offen­si­ve Kli­ma­schutz des Land­rats­am­tes setzt sei­ne Vor­trags­rei­he zu ver­schie­de­nen Ener­gie­the­men im Herbst 2020 in Koope­ra­ti­on mit der Volks­hoch­schu­le des Land­krei­ses Forch­heim fort.

Dabei infor­mie­ren qua­li­fi­zier­te Exper­ten über ener­gie­ef­fi­zi­en­tes Bau­en und Sanie­ren (Däm­mung, Fen­ster, Hei­zung), moder­ne Heiz­tech­ni­ken, Anla­gen zur Nut­zung erneu­er­ba­rer Ener­gien (z. B. Solar­ther­mie, Holz­hei­zun­gen, Wär­me­pum­pe, Pho­to­vol­ta­ik, usw.), staat­li­che För­der­mög­lich­kei­ten und Elek­tro­mo­bi­li­tät. Die Vor­trä­ge fin­den am Don­ners­tag­abend zu den jeweils ange­ge­be­nen Ter­mi­nen statt. Der Ein­tritt ist frei; eine vor­he­ri­ge Anmel­dung mit Name und Tele­fon­num­mer unter klima@​lra-​fo.​de oder tele­fo­nisch 09191 86–1025 ist auf­grund der zur­zeit begrenz­ten Teil­neh­mer­zah­len unbe­dingt bis Mon­tag vor Ver­an­stal­tungs­ter­min erfor­der­lich.

Für die per­sön­li­che Teil­nah­me an der Ver­an­stal­tung gel­ten die Hygie­ne­re­geln (z. B. Tra­gen eines Mund-Nasen-Schut­zes, Des­in­fek­ti­on am Ein­gang, Ein­hal­tung der Abstands­re­ge­lung usw.).Wir wei­sen dar­auf hin, dass die Räu­me wäh­rend des Vor­trags gelüf­tet wer­den und des­halb küh­ler als sonst sein kön­nen.

Auf­grund der Coro­na-Her­aus­for­de­run­gen bie­ten wir die Vor­trä­ge erst­mals zeit­gleich auch als Web­kon­fe­renz an. Die Zugangs­da­ten bzw. den Web­link sen­den wir den Inter­es­sier­ten nach Anmel­dung am Tag des Vor­trags per E‑Mail zu. Alle Bür­ger sind herz­lich ein­ge­la­den, die­ses Ange­bot zu nut­zen, um sich über aktu­el­le Tech­ni­ken und För­der­pro­gram­me zu infor­mie­ren.

Wei­te­re Infos fin­den Sie im Pro­gramm­fly­er, der dem­nächst bei den Gemein­de­ver­wal­tun­gen, Genos­sen­schafts­ban­ken, der Spar­kas­se und bei den Dorflä­den aus­liegt bzw. unter www​.lra​-fo​.de/​k​l​ima.

Vor­trags­pro­gramm des AK Info-Offen­si­ve Kli­ma­schutz Herbst 2020