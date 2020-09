The­men­wo­chen sind der­zeit der Ren­ner im Frän­ki­schen Frei­land­mu­se­um des Bezirks Mit­tel­fran­ken in Bad Winds­heim – weg von gro­ßen Ver­an­stal­tun-gen an den Wochen­en­den hin zu ein­zel­nen Ange­bo­ten unter der Woche. Vom 21. bis zum 27. Sep­tem­ber 2020 steht das Muse­um Kir­che in Fran­ken im Mit­tel­punkt.

Offe­ne Ange­bo­te an den Nach­mit­ta­gen zum The­ma „Kirch­li­che Kunst“ – sei es zeit­ge­nös­sisch, prak­tisch oder histo­risch – bie­ten die Muse­ums­mit­ar­bei­te-rin­nen allen Ankom­men­den in der Spi­tal­kir­che Bad Winds­heim, die zum Frän­ki­schen Frei­land­mu­se­um gehört. Dabei kann ganz indi­vi­du­ell auf die Inte­res-sen­la­gen, auf die Vor­kennt­nis­se oder die Alters­grup­pen ein­ge­gan­gen wer­den. Das Pro­gramm ist bunt und wech­selt täg­lich. So kön­nen sich Besu-cher*innen am Mitt­woch, 23.09. ab 13.30 Uhr mit dem Druck­ver­fah­ren „Lin­ol­schnitt“ aus­ein­an­der­set­zen und am Don­ners­tag, 24.09. ist ab 14.30 der Künst­ler Ger­hard Rieß­beck anwe­send, der Fra­gen zu sei­nem Kunst­werk „Para­dies“ beant­wor­tet. Die­ses preis­ge­krön­te Werk ist im Altar der Spi­tal­kir­che zu sehen.

Öff­nungs­zei­ten:

Haupt­sai­son 7.3. – 14.10.2020, 10.00 – 18.00 Uhr

Neben­sai­son 25.10. – 13.12.2020 ver­kürz­te Öff­nungs­zei­ten

Ein­tritts­prei­se Muse­um Kir­che in Fran­ken: