Zu einem ersten Gedan­ken­aus­tausch tra­fen sich am 17.09.2020 der Prä­si­dent der Hand­werks­kam­mer für Ober­fran­ken, Tho­mas Zim­mer, der Geschäfts­füh­rer der Hand­werks­kam­mer, Rai­ner Beck, und der Kreis­hand­werks­mei­ster Peter Engel­brecht im Land­rats­amt bei Land­rat Flo­ri­an Wie­de­mann und sei­nen bei­den Wirt­schafts­för­de­rern Jana-Lisa Mönch und Georg Sün­kel. The­men waren u. a. die aktu­el­le Hand­werks­kon­junk­tur und die Berufs­aus­bil­dung im Hand­werks­be­reich. Land­rat Wie­de­mann sieht das Hand­werk als wich­ti­gen Sta­bi­li­täts­fak­tor für den Bay­reu­ther Wirt­schafts­raum, was in der gegen­wär­ti­gen Coro­na-Kri­se ein­mal mehr deut­lich wird. Die Gesprä­che mit dem Hand­werk will Wie­de­mann bei einem Infor­ma­ti­ons­be­such des Kom­pe­tenz­zen­trums Digi­ta­les Hand­werk (KDH) in Bay­reuth und mit einer Dis­kus­si­ons­run­de mit den Ober­mei­stern der Kreis­hand­wer­ker­schaft Bay­reuth fort­set­zen.