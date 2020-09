LICH­TEN­FELS (18.09.2020) Für den Land­kreis Lich­ten­fels lau­ten die aktu­el­len COVID-19-Zah­len (Stich­tag 18.09.2020, 7:30 Uhr) wie folgt:

Erkrank­te ins­ge­samt: 359

Geheil­te: 325

Der­zeit noch Erkrank­te: 18

Ver­stor­be­ne: 16

Im Ein­zel­nen wei­sen die elf Städ­te, Märk­te und Gemein­den im Land­kreis fol­gen­de Zahl an aktu­ell noch COVID-19-Erkrank­ten auf:

Alten­kunst­adt: 3

Bad Staf­fel­stein: 2

Burg­kunst­adt: 7

Ebens­feld: 0

Hoch­stadt a. Main: 0

Lich­ten­fels: 2

Markt­graitz: 0

Markt­z­euln: 0

Michel­au: 2

Red­witz: 0

Weis­main: 2

Die 7‑Ta­ge-Inzi­denz liegt aktu­ell bei 15,9. Des­halb sind wei­ter­hin die Schutz- und Hygie­ne­maß­nah­men ein­zu­hal­ten. Zeit­rei­hen und Zah­len der ver­gan­ge­nen Wochen fin­den Sie auf unse­rer Start­sei­te www​.lkr​-lif​.de unter der Rubrik: „Aktu­el­le Zah­len zu den COVID-19-Erkrank­ten und Geheil­ten im Land­kreis Lich­ten­fels“.

Infor­ma­tio­nen zum Baye­ri­schen Test­zen­trum des Land­krei­ses Lich­ten­fels fin­den Sie unter https://​www​.lkr​-lif​.de/​t​e​s​t​z​e​n​t​rum. in der Zeit vom 1. bis 17. Sep­tem­ber 2020 wur­den 421 Tests am Test­zen­trum des Land­krei­ses vor­ge­nom­men. Ein Test am Baye­ri­schen Test­zen­trum des Land­krei­ses ist nur nach vor­he­ri­ger Anmel­dung mög­lich. Die Mög­lich­keit, sich am Baye­ri­schen Test­zen­trum auf Coro­na testen zu las­sen, ist ein zusätz­li­ches Ange­bot zu den Tests der nie­der­ge­las­se­nen Ärz­te bzw. bei einem Arzt, der auf der Home­page der KVB (Kas­sen­ärzt­li­chen Ver­ei­ni­gung Bay­ern) geli­stet ist.

G r o s c h

Pres­se­spre­cher