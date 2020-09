Ver­net­zungs­stel­le Kita- und Schul­ver­pfle­gung Bay­ern bie­tet Coa­ching für Kitas und Schu­len an. Bewer­ben Sie sich jetzt!

Die Ver­net­zungs­stel­le Kita- und Schul­ver­pfle­gung Bay­ern bie­tet wie­der ein pro­fes­sio­nel­les Coa­ching an. Auf­grund der Coro­na-Pan­de­mie kön­nen sich inter­es­sier­te Kitas und Schu­len in die­sem Jahr bis zum 16. Okto­ber 2020 für die neue Coa­ching-Run­de im Kita-/Schul­jahr 2020/2021 bewer­ben. Das Coa­ching Kita- und Schul­ver­pfle­gung bie­tet den Ein­rich­tun­gen die Mög­lich­keit, mit pro­fes­sio­nel­ler Unter­stüt­zung das Ver­pfle­gungs­an­ge­bot gesund­heits­för­der­lich, wert­schät­zend, nach­hal­tig und öko­no­misch zu gestal­ten.

Bei Grup­pen­ver­an­stal­tun­gen der regio­na­len Ver­net­zungs­stel­len Kita- und Schul­ver­pfle­gung erhal­ten Teil­neh­me­rin­nen und Teil­neh­mer wich­ti­ge Ideen und Anre­gun­gen für die Umset­zung der Baye­ri­schen Leit­li­ni­en Kita- und Schul­ver­pfle­gung – von der Gestal­tung der Spei­se­plä­ne bis hin zu mehr Nach­hal­tig­keit. Neben dem fach­li­chen Input pro­fi­tie­ren die Teil­neh­me­rin­nen und Teil­neh­mer von den Erfah­run­gen ande­rer Kitas und Schu­len.

Für die Opti­mie­rung gibt es jedoch kein Patent­re­zept. Jede Kita und Schu­le hat unter­schied­li­che Rah­men­be­din­gun­gen. Des­halb erhal­ten die Ein­rich­tun­gen auch vor Ort Unter­stüt­zung. Gemein-sam mit allen Betei­lig­ten suchen erfah­re­ne Coa­ches nach indi­vi­du­el­len Ver­bes­se­rungs­mög­lich­kei­ten und unter­stüt­zen bei deren Umset­zun­gen. Die Reso­nanz ist posi­tiv: “Toll am Coa­ching war, dass man per­sön­lich und indi­vi­du­ell vor Ort betreut wird. Pra­xis­na­he Anre­gun­gen haben gezeigt, dass es manch­mal nur klei­ne Schrau­ben sind, an denen gedreht wer­den muss, um etwas zu ver­bes­sern.”, Ver­pfle­gungs­be­auf­trag­te des Inte­gra­ti­ons­hor­tes, Ingol­stadt.

Das Coa­ching Kita- und Schul­ver­pfle­gung star­tet im Janu­ar 2021 und endet im Juli 2021 mit einer öffent­lich­keits­wirk­sa­men Urkun­den­ver­lei­hung. Bewer­bun­gen sind noch bis 16. Okto­ber 2020 mög­lich. Bewer­bungs­un­ter­la­gen und Inf­o­fly­er zum Coa­ching Kita­ver­pfle­gung sind unter www​.kita​-schul​ver​pfle​gung​.bay​ern​.de/​k​i​t​a​c​o​a​c​h​ing und zum Coa­ching Schul­ver­pfle­gung unter www​.kita​-schul​ver​pfle​gung​.bay​ern​.de/​s​c​h​u​l​c​o​a​c​h​ing abruf­bar.

Seit dem Start 2009/10 haben bay­ern­weit 369 Kitas und 426 Schu­len am Coa­ching teil­ge­nom­men. Maß­nah­men, die in die­sen Kitas und Schu­len beson­ders erfolg­reich waren, sind in den „Pra­xistipps Kita- und Schul­ver­pfle­gung – Mit pra­xis­er­prob­ten Ideen zum Erfolg“ zusam­meng­fasst. Die­se Bro­schü­ren und wei­te­re Ange­bo­te fin­den Sie unter: www​.kita​-schul​ver​pfle​gung​.bay​ern​.de