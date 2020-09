Am ver­gan­ge­nen Frei­tag, den 11.9.2020 fand die Jah­res­haupt­ver­samm­lung der SPD Adels­dorf statt. An die­ser Ver­an­stal­tung fan­den auch Wah­len statt, das…

Pres­se­mit­tei­lung der Adels­dor­fer SPD: Zu 1. Ergän­zung zur Tages­ord­nung der Gemein­de­rats­sit­zung Adels­dorf am 9.09.2020 Bau-/Gar­ten­drai­na­gen im Neu­bau­ge­biet See­si­de Wie uns…

Adels­dorf: SPD schlägt Alarm – Gemein­de­stra­ßen in einem sehr schlech­ten Zustand

Antrag auf einen Genera­tio­nen­wald in der Gemein­de Adels­dorf Sehr geehr­ter Herr Bür­ger­mei­ster, sehr geehr­te Kol­le­gin­nen und Kol­le­gen, der Schutz der…

Pres­se­mit­tei­lung der SPD-Frak­ti­on Adels­dorf zur Gemein­de­rats­sit­zung vom 22.07.2020 Tages­ord­nung In die­ser Gemein­de­rats­sit­zung soll­te in nicht öffent­li­cher Sit­zung über die Auf­wands­ent­schä­di­gun­gen…

SPD Adels­dorf stellt Antrag auf sau­be­res Umfeld der Wert­stoff­con­tai­ner

Antrag an den Gemein­de­rat – Wert­stoff­con­tai­ner am Stand­ort „Am Sport­platz“ Sehr geehr­ter Bür­ger­mei­ster Kar­sten Fisch­kal! Sach­ver­halt: In der Gemein­de Adels­dorf…