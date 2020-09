Nach­dem die Bur­gen­stra­ße-Clas­sics bereits jedes Früh­jahr fest im Old­ti­mer­ver­an­stal­tungs­ka­len­der eta­bliert ist, möch­te Noris-Clas­sic-Cars nun mit der Mönchs­wald-Clas­sics eine Ver­an­stal­tung zum Sai­son­ab­schluss in Angriff neh­men. Die erfor­der­li­chen Geneh­mi­gun­gen lie­gen bereits vor.

Die besag­te Old­ti­mer­aus­fahrt star­tet und endet am 26.09.2020 am Rat­haus in Mit­te­le­schen­bach und führt über eine 185 km Run­de durch Süd­mit­tel­fran­ken. Unter­bro­chen durch eine aus­ge­dehn­te Mit­tags­pau­se mit wun­der­ba­ren Schlem­me­rei­en führt die Rou­te wie­der zurück nach Mit­te­le­schen­bach. Zum Schluss las­sen wir den Tag mit klei­nen Snacks und Ben­zin­ge­sprä­chen in Ruhe aus­klin­gen.

Es gibt ins­ge­samt 60 Start­plät­ze und davon sind noch eini­ge zu ver­ge­ben. Falls es Coro­na bedingt zu einer kurz­fri­sti­gen Absa­ge kom­men soll­te, erhal­ten alle ange­mel­de­ten Teil­neh­mer ihr Nenn­geld selbst­ver­ständ­lich in vol­ler Höhe und ohne Abzug von Gebüh­ren zurück­er­stat­tet – des­halb kann sich ger­ne noch ohne Scheu, flei­ßig ange­mel­det wer­den. Die ent­spre­chen­den Anmel­de­un­ter­la­gen kön­nen per Email ange­for­dert wer­den oder als down­load auf der Ver­an­stal­ter Inter­net­sei­te abge­ru­fen wer­den.

Bei Fra­gen kön­nen sich Inter­es­sier­te ger­ne jeder­zeit tele­fo­nisch unter 015204901259 oder per Email unter moenchswald-​classics@​noris-​classic-​cars.​de mel­den.