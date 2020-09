Das LAGAR­DE1-Team zukünf­tig auf der ERBA-Insel

Es gibt gro­ße Neu­ig­kei­ten bei LAGARDE1. Ab sofort wer­den wir in einem neu­en Büro auf der ERBA-Insel zu fin­den sein. Bis das Digi­ta­le Grün­der­zen­trum in der Zoll­ner­stra­ße fer­tig­ge­stellt ist, kön­nen wir von dort aus in der unmit­tel­ba­ren Nähe des ERBA-Cam­pus der Uni­ver­si­tät Bam­berg unse­re Netz­werk­ak­ti­vi­tä­ten durch­füh­ren. Der Umzug vom IGZ Bam­berg auf das ERBA-Gelän­de ermög­licht es uns und unse­ren Unterstützer*innen, für Stu­die­ren­de der Uni Bam­berg und damit für poten­ti­el­le Gründer*innen sicht­ba­rer zu wer­den.

Ver­an­stal­tun­gen am neu­en Stand­ort

Wir wer­den unse­re Netz­werk­ak­ti­vi­tä­ten in glei­chem Umfang wie bis­her fort­füh­ren. Durch die räum­li­che Nähe zur Uni­ver­si­tät wer­den unse­re Ange­bo­te jedoch ins unmit­tel­ba­re Blick­feld der Stu­die­ren­den der Uni Bam­berg gerückt. Zukünf­tig kön­nen auch Ver­an­stal­tun­gen, wie zum Bei­spiel die Bay­Start­UP Grün­dungs­coa­ching, in unse­ren neu­en Räum­lich­kei­ten statt­fin­den und sind damit für grün­dungs­in­ter­es­sier­te Stu­die­ren­de schnell und leicht erreich­bar. Durch das Kraft­werk Bam­berg wer­den uns hier­für zwei reprä­sen­ta­ti­ve Ver­an­stal­tungs­räu­me sowie Bespre­chungs­räu­me zur Mit­nut­zung zur Ver­fü­gung gestellt.

Moder­ne Arbeits­um­ge­bung

Das Kraft­werk Bam­berg bie­tet außer­dem einen Cowor­king- & Eventspace sowie ein Acce­le­ra­tor-Pro­gramm. Durch das part­ner­schaft­li­che Ver­hält­nis von LAGARDE1 und Kraft­werk Bam­berg pro­fi­tie­ren Gründer*innen und Unternehmer*innen von einer gro­ßen Aus­wahl an span­nen­den Ange­bo­ten und Pro­jek­ten in einer moder­nen Arbeits­um­ge­bung. Bis zur Fer­tig­stel­lung des Cowor­king-Spaces auf dem LAGAR­DE-Gelän­de haben Inter­es­sier­te schon jetzt die Mög­lich­keit, einen moder­nen Cowor­king-Space im Umfeld von LAGARDE1 zu nut­zen.

Ein­rich­tung unse­res Büros

Unser neu­es Büro ist bereits mit Schreib­ti­schen und Stüh­len aus­ge­stat­tet, lässt uns aber sonst bezüg­lich der Ein­rich­tung und Deko­ra­ti­on viel Spiel­raum. Unse­rer Krea­ti­vi­tät sind (fast) kei­ne Gren­zen gesetzt. Wir wer­den uns eine gemüt­li­che Sitz­ecke für klei­ne Bespre­chun­gen oder die Mit­tags­pau­se ein­rich­ten und haben vie­le wei­te­re Ideen, wie wir in unse­ren neu­en Räum­lich­kei­ten eine ange­neh­me und pro­duk­ti­ve Arbeits­at­mo­sphä­re schaf­fen kön­nen. Ein High­light des Büros ist außer­dem ein Bal­kon, der sich bei gutem Wet­ter her­vor­ra­gend für eine Mit­tags­pau­se in der Son­ne oder für eine kur­ze Pau­se an der fri­schen Luft eig­net.

Feste Arbeits­plät­ze für start.land.flow

Die neu­en Räum­lich­kei­ten bie­ten außer­dem sehr viel Platz, sodass nun auch die Redak­ti­ons­mit­glie­der des Online-Maga­zins start.land.flow einen festen Arbeits­platz bei uns im Büro bekom­men. So steht einem schnel­len Aus­tausch über neue The­men und einer pro­duk­ti­ven Zusam­men­ar­beit nichts mehr im Wege!