Der Spiel­plan für den Magen­t­aS­port BBL Pokal steht fest. Nach­dem bereits seit zwei Wochen bekannt ist, dass Bro­se Bam­berg in Grup­pe C mit ratio­pharm ulm, s.Oliver Würz­burg und den MHP RIE­SEN Lud­wigs­burg um einen Platz im Final Four kämp­fen wird, hat die easy­Credit BBL nun auch die Rei­hen­fol­ge der Spie­le im Modus „jeder gegen jeden” bekannt­ge­ge­ben.

Bro­se beginnt am 17. Okto­ber gegen Ulm, am 24. Okto­ber geht es gegen Würz­burg, einen Tag spä­ter trifft die Mann­schaft von Johan Roi­jak­kers auf Lud­wigs­burg. Der Sie­ger der Grup­pe nimmt dann am 1. und 2. Novem­ber an einem noch zu bestim­men­den Ort am Final Four um den Magen­t­aS­port BBL Pokal teil.

Die ande­ren Grup­pen:

Grup­pe A: Bonn, Olden­burg, Braun­schweig, Ber­lin

Grup­pe B: Vech­ta, Gie­ßen, Göt­tin­gen, Frank­furt

Grup­pe D: Wei­ßen­fels, Crails­heim, Bay­reuth, Mün­chen

Die Bam­ber­ger Spie­le im Über­blick:

1. Spiel­tag: 17. Okto­ber (in Wei­ßen­fels), 15 Uhr gegen ratio­pharm ulm

2. Spiel­tag: 24. Okto­ber (in Ulm), 15 Uhr gegen s.Oliver Würz­burg

3. Spiel­tag: 25. Okto­ber (in Ulm), 20.30 Uhr gegen MHP RIE­SEN Lud­wigs­burg