Unter dem Mot­to „Insek­ten – Lie­ben Wir Auch!“ zeigt die Sas­s­an­fahr­ter Foto­gra­fin und Künst­le­rin Caro­lyn C. Czi­chos, Künst­ler­na­me cos­ma ter­ra ccc, eine Aus­wahl an Insek­ten­fo­tos. Die Aus­stel­lung ist vom 15. Sep­tem­ber bis zum 13. Novem­ber im Ein­gangs­be­reich des Land­rats­am­tes Bam­berg zu besich­ti­gen.

Die Künst­le­rin möch­te damit die Auf­merk­sam­keit der Aus­stel­lungs­be­su­cher auf die Eigen­art und Ästhe­tik sowie auf die Bedeu­tung von Insek­ten für das Gleich­ge­wicht in der Natur hin­wei­sen. Die mei­sten Fotos sind in den ver­gan­ge­nen vier Jah­ren beim Foto­gra­fie­ren von Wild­blu­men auf natur­be­las­se­nen Wie­sen- und Wald­ge­bie­ten rund um den Markt Hirschaid ent­stan­den. Das Zusam­men­spiel von Makro­auf­nah­men, guten Licht­ver­hält­nis­sen und einer aus­ge­wo­ge­nen Gesamt­kom­po­si­ti­on ver­deut­li­chen das indi­vi­du­el­le Wesen der klei­nen Tier­chen. Klei­ne Details, die sonst den Betrach­ten­den ver­bor­gen blei­ben, wer­den so ersicht­lich.

Die Aus­stel­lung ist wäh­rend der Öff­nungs­zei­ten des Land­rats­am­tes zu besich­ti­gen. Auf­grund der aktu­el­len Situa­ti­on besteht beim Betre­ten des Gebäu­des Mas­ken­pflicht. Des Wei­te­ren sind die gän­gi­gen Hygie­ne- und Abstands­re­geln zu beach­ten.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen zur Aus­stel­lung und zur Künst­le­rin gibt’s im Inter­net unter www​.cos​ma​ter​raccc​.com