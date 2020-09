Out­door – Geld­au­to­mat am Nah­ver­sor­gungs­zen­trum Sas­s­an­fahrt frei­ge­ge­ben

Pres­se­mit­tei­lung des Mark­tes Hirschaid: “Ver­spre­chen gehal­ten!”. So kann man die Errich­tung des “Out­door Geld­au­to­ma­ten” in Con­tai­ner­bau­wei­se am Nah­ver­sor­gungs­zen­trum Sas­s­an­fahrt zusam­men­fas­sen.…