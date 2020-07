Pre­miè­re: 18. Juli 2020 um 20.00 Uhr auf der Büh­ne am Was­ser­turm / Ere­mi­ta­ge LOCKER­SPIE­LE 2020 Lusti­ge Sze­nen von Shake­speare, Goe­the, Moliè­re und Karl Valen­tin in frän­ki­scher Mund­art oder auch nicht Ter­mi­ne: 18., 23., 25., 28., 31. Juli 2., 4., 5., 8., 13., 14. 18. August jeweils um 20 Uhr

Regie: Bir­git Franz, Wer­ner Hil­den­brand, Domi­nik Kern, Marie­lui­se Mül­ler­Mu­si­ka­li­sche Lei­tung: Jür­gen Skam­braks Kostü­me: Hei­ke Betz, Mari­an­ne Hei­de Licht: Ronald Kropf Es spielen:Gordian Beck, Jür­gen Fick­ent­scher, Bir­git Franz, Oli­ver Hepp, Johan­na Rönsch, Jür­gen Skam­braks

Jetzt ist Thea­ter wie­der erlaubt! Die FEST­spie­le fal­len zwar aus, aber die Stu­dio­büh­ne nutzt die Chan­ce der Locke­run­gen und ver­an­stal­tet in die­sem beson­de­ren Som­mer­die „LOCKERspiele2020“! Natür­lich unter stren­ger Ein­hal­tung der vor­ge­schrie­be­nen Abstands­re­ge­lun­gen und mit einem durch­dach­ten Hygie­nekon­zept. Und das alles an einem neu­en Spiel­ort: derkleinenromantischen„Bühne am Was­ser­turm“ in der Eremitage.„LOCKERspiele 2020“ sind eine bun­te Sze­nen­fol­ge der welt­größ­ten Thea­ter­au­toren: Nach­dem „Vor­spiel auf dem Thea­ter“ aus dem „Faust“tauchen wir ein in die skur­ri­le Welt des von uns sehr ver­ehr­ten Komi­ker­paa­res Karl Valen­tin und Liesl Karl​stadt​.Mit gro­ßer Lust am Sprach­witz haben wir vie­le Sze­nen in frän­ki­sche Mund­art über­tra­gen. Es gibt eine Wie­der­be­geg­nung mit den bei­den Clowns aus „Ham­let“, dem Melan­cho­li­ker Jac­ques aus „Wie es euch gefällt“, mit dem berühm­ten Ver­füh­rer Don Juan und sei­nem gewitz­ten Die­ner Sgana­rel­le.

Spiel­dau­er 60 Minu­ten. Kei­ne Pau­se.

ANFAHRT:Der Ere­mi­ta­gen-Park­platz ist ‑trotz Bau­stel­le ‑von der Ere­mi­ta­gen­stra­ße aus frei befahr​bar​.Mit dem Stadt­bus erreicht man zur­zeit die Ere­mi­ta­ge am besten mit der Linie 303/ Rich­tung Seulbitz/​Hal­te­stel­le Ere­mi­ten­hof.