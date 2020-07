Hab­las espa­ñol? Noch nicht? Dann ist jetzt die per­fek­te Gele­gen­heit, Spa­nisch zu ler­nen. Die VHS Bam­berg Stadt bie­tet zwei Online-Inten­siv­kur­se Spa­nisch für Anfän­ger ohne Vor­kennt­nis­se an. Die Kur­se mit Dozen­tin Maria Pau­la Amt­mann star­ten am Mon­tag, 27. Juli, und am Mon­tag, 24. August, und gehen eine Woche lang bis Frei­tag, jeweils vier Stun­den am Vor­mit­tag. Der Online-Inten­siv­kurs Spa­nisch „Auf­fri­schungs­kurs A1 – Fit fürs Herbst­se­me­ster“ star­tet am Mon­tag, 7. Sep­tem­ber, und geht eine Woche lang bis Frei­tag, 11. Sep­tem­ber, jeweils drei Stun­den am Nach­mit­tag.

Nähe­re Infos zur Kurs­be­schrei­bung (Kurs­num­mer 3406, 3407, 3408), Online-Anmel­dung und Regi­strie­rung in der VHS Cloud gibt es auf der Home­page www​.vhs​-bam​berg​.de