Land­kreis baut Nord-Süd­ver­bin­dung aus – Voll­sper­rung wäh­rend der gesam­ten Bau­zeit unum­gäng­lich

Sie stellt eine wich­ti­ge Nord-Süd­ver­bin­dung auf den Höhen des Jura dar: die Kreis­stra­ße BA 30. Sie ver­läuft im Gemein­de­ge­biet Scheß­litz von der Staats­stra­ße 2187 in Lud­wag zur B 22 nahe der Auto­bahn­an­schluss­stel­le Roß­dorf am Berg. Auf­grund Alte­rung und der ste­ti­gen Ver­kehrs­be­la­stung ist die Ober­flä­che der Stra­ße mitt­ler­wei­le schad­haft und weist Uneben­hei­ten, Set­zun­gen und zahl­rei­chen Flick­stel­len auf. Die Ober­bau­stär­ke ent­spricht nicht den Erfor­der­nis­sen an die Ver­kehrs­si­cher­heit. Zudem sind die Ban­ket­te oft­mals schmal und schlecht trag­fä­hig. Vor die­sem Hin­ter­grund hat der Bau- und Wirt­schafts­aus­schuss des Land­kreis Bam­berg zu Beginn des Jah­res eine Erneue­rung der Strecke beschlos­sen. Der Spa­ten­stich ist am ver­gan­ge­nen Diens­tag, 14. Juli erfolgt.

Die geplan­te Bau­maß­nah­me über eine Gesamt­län­ge von ca. 2,8 km umfasst eine Ober­bau­ver­stär­kung auf der frei­en Strecke in zwei Abschnit­ten: Ein Abschnitt erstreckt sich zwi­schen dem Orts­rand Lud­wag und dem süd­li­chen Orts­rand Kübel­stein, der ande­re Abschnitt vom nörd­li­chen Orts­rand Kübel­stein bis zur Bun­des­stra­ße 22. Zur Erhö­hung der Ver­kehrs­si­cher­heit ist die Her­stel­lung aus­rei­chend brei­ter und stand­fe­ster Ban­ket­te sowie in engen Innen­kur­ven auch eine gering­fü­gi­ge Ver­brei­te­rung der Fahr­bahn geplant. Im Fahr­bahn­be­reich ist im Wesent­li­chen eine Ver­stär­kung des Asphalt­ober­baus vor­ge­se­hen. Nach Abfrä­sen der alten Deck­schicht sind ein Pro­fil­aus­gleich mit einer zusätz­li­chen Asphalt­trag­schicht und das Auf­brin­gen einer neu­en Asphalt­deck­schicht vor­ge­se­hen. Hier­durch wer­den die Trag­fä­hig­keit erhöht, die Uneben­hei­ten besei­tigt und eine aus­rei­chend grif­fi­ge Ober­flä­che her­ge­stellt. Die Tras­sie­rung der Fahr­bahn bleibt bis auf klei­ne Ver­bes­se­run­gen der Lini­en­füh­rung weit­ge­hend unver­än­dert. Die Brei­te beträgt bestands­nah min­de­stens 5,50 m. Zusätz­lich sind in den engen Innen­kur­ven befe­stig­te Ban­ket­te geplant. Es soll durch­gän­gig eine Mit­tel­mar­kie­rung zur siche­ren Ver­kehrs­füh­rung auf­ge­bracht wer­den. Die Ein­mün­dung in die B 22 wird in Abstim­mung mit dem Staat­li­chen Bau­amt Bam­berg auf­ge­wei­tet und künf­tig mit einer Trop­fen­in­sel ver­se­hen. Die weg­wei­sen­de Beschil­de­rung soll um einen Vor­weg­wei­ser ergänzt wer­den. Zie­le die­ser Maß­nah­men sind eine bes­se­re Erkenn­bar­keit und eine Erhö­hung der Ver­kehrs­si­cher­heit.

Die Kosten sind mit gesamt ca. 1 Mil­li­on Euro ver­an­schlagt. För­der­mit­tel sind für die bestands­na­he Sanie­rung nicht in Aus­sicht gestellt, aller­dings betei­ligt sich die Bun­des­re­pu­blik Deutsch­land, ver­tre­ten durch das Staat­li­che Bau­amt Bam­berg, wegen der Ein­mün­dung in die B 22 mit rund 70.000 Euro an den Kosten.

Wäh­rend der gesam­ten Bau­zeit ist eine Voll­sper­rung für den Gesamt­ver­kehr not­wen­dig.

Die Aus­füh­rung der Maß­nah­me wird in zwei Abschnit­ten erfol­gen:

1. Bau­ab­schnitt Lud­wag und Kübel­stein: 13.Juli 2020 bis vor­aus­sicht­lich 21. August 2020

2. Bau­ab­schnitt Kübel­stein bis zur B 22: vor­aus­sicht­lich 24. August 2020 bis 2. Okto­ber 2020

Die Umlei­tung für den öffent­li­chen Durch­gangs­ver­kehr erfolgt über Lud­wag – Pox­dorf – Königs­feld – Hohen­häus­ling und umge­kehrt. Kübel­stein wird je nach Bau­ab­schnitt nur über Lud­wag bzw. von der B 22 her erreich­bar sein.

Der Land­kreis Bam­berg bit­tet die Ver­kehrs­teil­neh­mer um Ver­ständ­nis für die Beein­träch­ti­gun­gen.