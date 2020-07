Im Ran­king der 150 besten All­ge­mein­ver­sor­ger in Deutsch­land, durch­ge­führt vom Nach­rich­ten­ma­ga­zin „stern“ und dem Markt­for­schungs­un­ter­neh­men Sta­ti­sta, erreich­te das Uni­ver­si­täts­kli­ni­kum Erlan­gen jetzt Rang 11 – hin­ter dem Kli­ni­kum der Lud­wig-Maxi­mi­li­ans-Uni­ver­si­tät Mün­chen (4), dem Kli­ni­kum rechts der Isar der Tech­ni­schen Uni­ver­si­tät Mün­chen (6) und dem Uni-Kli­ni­kum Regens­burg (9), und vor den Uni-Kli­ni­ka Würz­burg (12) und Augs­burg (69). Bei den regio­na­len Kli­ni­ken erreich­te das Kli­ni­kum Nürn­berg die Rän­ge 27 (Nord) und 43 (Süd). Das Kli­ni­kum St. Mari­en in Amberg lan­de­te auf Platz 117, die Jura­kli­nik Scheß­litz auf Rang 147.

Auf­fal­lend am stern-Ran­king: Auf den obe­ren Plät­zen lie­gen haupt­säch­lich Uni-Kli­ni­ka – etwa vor pri­va­ten und kom­mu­na­len Kran­ken­häu­sern. Begründ­bar ist das bes­se­re Abschnei­den der Uni­ver­si­täts­me­di­zin unter ande­rem mit höhe­ren finan­zi­el­len Zuschüs­sen für Uni-Kli­ni­ka, mit aus­rei­chend Nach­wuchs­kräf­ten und damit, dass an Uni­ver­si­täts­kran­ken­häu­sern der wis­sen­schaft­li­che Fort­schritt beson­ders gut in die Pati­en­ten­ver­sor­gung über­führt wer­den kann – so die Ein­schät­zung von Prof. Dr. mult. Eck­hard Nagel vom Insti­tut für Medi­zin­ma­nage­ment und Gesund­heits­wis­sen­schaf­ten an der Uni­ver­si­tät Bay­reuth, den die stern-Redak­ti­on inter­view­te.

Zusam­men­set­zung der Ergeb­nis­se

Die Ergeb­nis­se des stern-Ran­kings grün­den auf drei Säu­len: die Online-Befra­gung von Fach­leu­ten, die Emp­feh­lun­gen für Kran­ken­häu­ser abge­ben konn­ten; die Daten zur Pati­en­ten­zu­frie­den­heit, die von Kran­ken­kas­sen erho­ben wer­den, sowie auf medi­zi­ni­sche Kenn­zah­len – teils aus den Qua­li­täts­be­rich­ten der Kran­ken­häu­ser, teils aus Rou­ti­ne­da­ten, die die AOK auf­be­rei­tet hat, teils aus Qua­li­täts­in­di­ka­to­ren für die Kran­ken­haus­pla­nung.

Uni-Kli­ni­kum Erlan­gen: sehr hohe Pati­en­ten­zu­frie­den­heit

Das Prä­di­kat „sehr gut“ bzw. „häu­fig emp­foh­len“ erziel­te das Uni-Kli­ni­kum Erlan­gen in den Berei­chen Patientensicherheit/​Hygiene, Qua­li­täts-/Be­schwer­de­ma­nage­ment sowie beim Pati­en­ten­ur­teil. „Häu­fig emp­foh­len“ bzw. mit „gut“ bewer­tet wur­den die Zahl des Pfle­ge­per­so­nals und die Qua­li­täts­si­che­rung mit Rou­ti­ne­da­ten; auch das all­ge­mei­ne Fachur­teil für das Uni-Kli­ni­kum Erlan­gen fiel „gut“ aus. Alle Ergeb­nis­se sind nach­zu­le­sen in der stern-Aus­ga­be Nr. 25 vom 10. Juni 2020.