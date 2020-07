Am Sonn­tag, den 19. Juli, um 10.30 Uhr bie­tet Karpfen­land-Gäste­füh­re­rin Chri­stia­ne Kol­bet einen Rund­gang über den jüdi­schen Fried­hof in Uehl­feld an. Treff­punkt ist am Ein­gang zum Fried­hof, Burg­has­la­cher Stra­ße in Uehl­feld. Dau­er: 60 Minu­ten. Die Teil­nah­me ist kosten­frei! Her­ren wer­den gebe­ten eine Kopf­be­deckung mit­zu­brin­gen. Anmel­dung unter: 0151⁄ 2621 1382.