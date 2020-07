Brand­mal am Schön­leins­platz

Auf­grund der Bau­ar­bei­ten an Schloss Gey­ers­wörth wur­de das Hexen-Mahn­mal von sei­nem Auf­stel­lungs­ort ent­fernt, um poten­ti­el­le, durch die Bau­ar­bei­ten beding­te Beschä­di­gun­gen zu ver­mei­den. Ab dem 10. März wur­de auf dem Schön­leins­platz eine Flä­che gegen­über dem Haupt­ein­gang der Spar­kas­se vor­be­rei­tet, um dort vor­über­ge­hend einen zen­tral gele­ge­nen Auf­stel­lungs­ort für das Mahn­mal zu erhal­ten. Ein erster Ver­such, das „Brand­mal“ dort auf­zu­stel­len, wur­de pan­de­mie­be­dingt kurz­fri­stig abge­sagt. „Ich freue mich sehr, dass das Mahn­mal aus sei­nem Ein­la­ge­rungs­ort wie­der der Öffent­lich­keit zugäng­lich gemacht wer­den kann,“ freu­te sich Kul­tur­re­fe­ren­tin Ulri­ke Sie­ben­haar.

Das Hoch­stift Bam­berg war zu Beginn des 17. Jahr­hun­derts ein Zen­trum der „Hexen­ver­fol­gung“ im Hei­li­gen Römi­schen Reich deut­scher Nati­on. Über 1.000 Män­ner, Frau­en und Kin­der ohne Rück­sicht auf Alters­grup­pen oder sozia­le Her­kunft fie­len die­sem Hexen­wahn zum Opfer, wur­den gefol­tert und umge­bracht. Histo­risch wur­de die­ses dunk­le Kapi­tel der Bam­ber­ger Geschich­te mehr­fach auf­ge­ar­bei­tet. Die Gescheh­nis­se der dama­li­gen Zeit sind in Bam­berg unge­wöhn­lich gut doku­men­tiert. In der Staats­bi­blio­thek befin­det sich eine ein­zig­ar­ti­ge Samm­lung von Hexen­pro­zess­ak­ten, Ver­hör­pro­to­kol­len und Doku­men­ten die einen ein­drück­li­chen Beweis lie­fert. Trau­ri­ge Berühmt­heit erlang­te der Juni­us-Brief, jener Abschieds­brief, den der Bam­ber­ger Bür­ger­mei­ster Johan­nes Juni­us 1628 im Hexen­ge­fäng­nis kurz vor sei­ner Hin­rich­tung ver­fass­te. Die vier eng beschrie­be­nen Sei­ten sind erschüt­tern­des Zeug­nis eines Men­schen, der in einer aus­weg­lo­sen Situa­ti­on einen letz­ten Gruß an sei­ne Toch­ter for­mu­lier­te. In der Schrif­ten­rei­he des Stadt­ar­chivs liegt eine wis­sen­schaft­li­che Bear­bei­tung die­ses Brie­fes vor. Fer­ner nahm sich ein Sam­mel­band mit grund­le­gen­den Bei­trä­gen nam­haf­ter Exper­ten unter dem Titel „Hexen­pro­zes­se und Hexen­ver­fol­gung“ im Hoch­stift Bam­berg (hrsg. Stadt Bam­berg; Ulri­ke Sie­ben­haar) die­ses The­mas an.

Eben­falls in der Staats­bi­blio­thek wird eine Radie­rung auf­be­wahrt, die das Bam­ber­ger Male­fiz­haus zeigt. Im Jahr 1627 ließ Fürst­bi­schof Johann Georg Fuchs von Dorn­heim auf dem frü­he­ren Schieß­platz (heu­te Ecke Franz-Lud­wig-Stra­ße/­Pro­me­na­de) die­ses mas­si­ve Stein­ge­bäu­de erbau­en. Das Aus­se­hen und Grund­riss des Hau­ses, in dem Beschul­dig­te gefan­gen gehal­ten wur­den, sind in der zeit­ge­nös­si­schen Abbil­dung fest­ge­hal­ten.

Einer brei­ten Öffent­lich­keit bekannt wur­de das The­ma durch den spä­ter in Bam­berg ver­film­ten Best­sel­ler-Roman von Sabi­ne Wei­gand. Der Bam­ber­ger Ralph Kloos hol­te das The­ma 2006 end­gül­tig aus der Schub­la­de. In der Fol­ge ver­an­stal­te­te die Stadt Bam­berg zusam­men mit der Staats­bi­blio­thek die Hexen­the­men­wo­chen und schrieb einen euro­pa­wei­ten Künst­ler­wett­be­werb aus. Das Esse­ner Künst­ler­paar Miri­am Gieß­ler und Hubert Sand­mann schuf dafür ein Denk­mal, das als Brand­mal ein­drucks­voll in Form einer Licht­in­stal­la­ti­on an die­se Gescheh­nis­se erin­nert und nun bis zum Abschluss der Reno­vie­rungs­ar­bei­ten am Schloss Gey­ers­wörth auf dem Schön­leins­platz pro­vi­so­risch zu sehen ist.

Initi­iert und finan­ziert wur­de das Mahn­mal vom Bür­ger­ver­ein Bam­berg-Mit­te, maß­geb­lich unter­stützt von der Ober­fran­ken­stif­tung, dem Erz­bis­tum Bam­berg, der Spar­kas­sen­stif­tung, dem Lions Club Bam­berg-Michels­berg und wei­te­ren Spen­dern.