Wenn die Gäste wegen der Pan­de­mie-Ein­schrän­kun­gen nicht zum Frän­ki­schen Brat­wurst­gip­fel nach Peg­nitz kom­men kön­nen, brin­gen wir den Gip­fel zu den Gästen. Das ist die Absicht hin­ter dem ersten Tag der frän­ki­schen Brat­wurst, der am 25. Juli 2020 in ganz Fran­ken gefei­ert wird. Die Ver­an­stal­ter stell­ten die Idee am Mitt­woch im Rah­men einer Pres­se­kon­fe­renz in Peg­nitz vor.

Zum zehn­ten Male hät­te im Mai der Brat­wurst­gip­fel mit Metz­ge­rei­en aus ganz Fran­ken in Peg­nitz statt­fin­den sol­len. Da dies wegen der Coro­na-Pan­de­mie nicht mög­lich war, hat sich der Ver­an­stal­ter, der Ver­ein zur För­de­rung der frän­ki­schen Brat­wurst­kul­tur mit dem Peg­nit­zer Bür­ger­mei­ster Wolf­gang Nier­hoff als Vor­sit­zen­dem, ent­schlos­sen, in die­sem Jahr ein ganz neu­es Kon­zept zu rea­li­sie­ren: Statt an einem zen­tra­len Ort die Mei­ster­wer­ke frän­ki­scher Metz­gers­kunst zu prä­sen­tie­ren, wer­den Betrie­be in Ober‑, Unter- und Mit­tel­fran­ken ein­ge­la­den, am 25. Juli ihren Kun­den vor Ort Aktio­nen rund um die Brat­wurst anzu­bie­ten. Tho­mas Zim­mer, Hand­werks­prä­si­dent aus Ober­fran­ken, sag­te bei der Pres­se­kon­fe­renz: „Wir woll­ten so vie­le Metz­ger wie mög­lich dabei haben, gro­ße und klei­ne Betrie­be sol­len sich an die­sem Tag prä­sen­tie­ren kön­nen“. Bis zum Mitt­woch hat­ten sich mehr als 30 Betrie­be von Aschaf­fen­burg bis Bad Alex­an­ders­bad ange­mel­det. Neben zahl­rei­chen Metz­gern unter­stüt­zen auch Brau­er, Bäcker und Direkt­ver­mark­ter den Tag der frän­ki­schen Brat­wurst. Das Genie­ßer­hand­werk wer­de sich an die­sem Tag von „sei­ner schön­sten Sei­te“ prä­sen­tie­ren, sag­te Zim­mer. Die Brat­wurst sei ein wich­ti­ger Iden­ti­fi­ka­ti­ons­fak­tor für Fran­ken. Die Schirm­herr­schaft über die Ver­an­stal­tung haben die Für­ther Komö­di­an­ten Mar­tin Ras­sau und Vol­ker Heiß­mann ali­as Wal­traud & Marie­chen über­nom­men.

Am 25. Juli, das ist übri­gens der erste Tag der baye­ri­schen Som­mer­fe­ri­en, wer­den nicht nur die teil­neh­men­den Metz­ge­rei­en die Brat­wurst in den Mit­tel­punkt stel­len. Auch Städ­te wie Hof und Bay­reuth orga­ni­sie­ren Aktio­nen, bei denen sich die Betrie­be in der Innen­stadt prä­sen­tie­ren kön­nen; Neustadt/​Aisch schickt ehe­ma­li­ge Bart­wurst­kö­ni­gin­nen ins Ren­nen. Unter den Teil­neh­mern ist der aller­er­ste frän­ki­sche Brat­wurst­kö­nig, die Metz­ge­rei Max aus Hof, eben­so wie die unter­frän­ki­sche Metz­ge­rei Freund, die mit ihrer Wurst­viel­falt einen Ein­trag im Guin­nes-Buch der Rekor­de hat. Neben dem amtie­ren­den Brat­wurst­kö­nig, dem Bay­reu­ther Tho­mas Wie­sen­mül­ler, tritt am 25. Juli auch Jür­gen Reck aus Möh­ren­dorf an. Er plant unter ande­rem, Schü­ler, die eine Eins im Zeug­nis vor­wei­sen kön­nen, mit einer Por­ti­on Brat­wurst zu beloh­nen.

Alle teil­neh­men­den Betrie­be sind auf der neu gestal­te­ten Inter­net­sei­te des Ver­eins kurz por­trä­tiert: fra​en​ki​sche​-brat​wurst​kul​tur​.de. Hier gibt es auch alle Infos zum Pro­gramm. Außer­dem wird am 25. Juli auf der Sei­te ein Online-Voting frei geschal­tet, bei dem die Nut­zer einen vir­tu­el­len Brat­wurst­kö­nig wäh­len kön­nen. Wer mit­macht, kann köst­li­che Prei­se gewin­nen.

Lan­des­in­nungs­mei­ster Kon­rad Ammon aus Fürth stell­te bei der Pres­se­kon­fe­renz die Fra­ge „Was wäre Fran­ken ohne die Brat­wurst?“ Und gab gleich eine Ant­wort: „Die Wür­ze des Lebens wür­de feh­len.“ Kaum eine Regi­on in Deutsch­land sei so mit der Wurst ver­bun­den wie Fran­ken. Ammon wür­dig­te die Viel­falt der Brat­wurst­krea­tio­nen eben­so wie die Mög­lich­keit, sie auf unter­schied­lich­ste Wei­se zuzu­be­rei­ten: bra­ten, gril­len oder im Blau­sud garen. Er stell­te kurz die Kul­tur­ge­schich­te der Brat­wurst vor und nann­te die rös­che Köst­lich­keit die „Mut­ter aller Wür­ste“. In Wür­di­gung sei­ner Ver­dien­ste um die Brat­wurst­kul­tur wur­de Kon­rad Ammon per Rit­ter­schlag durch Georg For­ster in die Metz­ger­gil­de „Con­fré­rie des Che­va­liers du Gôu­te-Andouil­le de Jar­ge­au“ auf­ge­nom­men.

Info:

Der erste Tag der frän­ki­schen Brat­wurst fin­det am Sams­tag, 25. Juli 2020, dezen­tral in den Mezt­ge­rei­be­trie­ben statt. Ver­an­stal­ter ist der Ver­ein zur För­de­rung der frän­ki­schen Brat­wurst­kul­tur. Unter­stützt wird er u.a. von den drei Hand­werks­kam­mern Unter‑, Mit­tel- und Ober­fran­ken, dem Lan­des­in­nungs­ver­band des baye­ri­schen Flei­scher­hand­werks, der Genuss­re­gi­on Ober­fran­ken sowie dem Clu­ster Ernäh­rung in Kulm­bach. Bis­her haben sich mehr als 30 Metz­ge­rei­en, Bäcke­rei­en, Brau­er und Direkt­ver­mark­ter aus ganz Fran­ken ange­mel­det. Per Online­vo­ting auf fra​en​ki​sche​-brat​wurst​kul​tur​.de kön­nen Nut­zer ihren Lieb­lings­metz­ger wäh­len. Zu gewin­nen gibt‘s lecke­re Brat­wurst­pa­ke­te.