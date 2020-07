Wo beginnt dein Feri­en­aben­teu­er?

Urlaub daheim war frü­her fast ein wenig ver­pönt, doch gera­de in der aktu­el­len Situa­ti­on schät­zen Fami­li­en die Viel­falt und Schön­heit der eige­nen Regi­on. Für Feri­en­aben­teu­er, die nicht nur Kin­der­au­gen zum Leuch­ten brin­gen, sorgt der Ent­decker­Pass.

Rund 130 Frei­zeit­an­ge­bo­te mit kosten­lo­sem oder stark ermä­ßig­tem Ein­tritt kön­nen mit dem Ent­decker­Pass ein­mal pro Kalen­der­jahr besucht wer­den. Vom Sprung ins küh­le Nass in den zahl­rei­chen Bädern, über action­rei­che Fahr­ten im Erleb­nis­park Schloss Thurn bis hin zur Spu­ren­su­che in einem der vie­len teil­neh­men­den Muse­en, z.B. dem Rund­funk­mu­se­um Fürth oder der Cadolz­burg fin­den alle Fami­li­en­mit­glie­der etwas, das ihnen Spaß macht. Grö­ße­re Aben­teu­rer ent­span­nen in einer der Ther­men oder genie­ßen in der Bie­r­Erleb­nis­Welt oder dem Hop­fen­Bier­Gut ein küh­les Bier. Das Beson­de­re: Die Ange­bo­te sind auf die gesam­te Metro­pol­re­gi­on Nürn­berg ver­teilt, sodass nie­mand für das näch­ste Aben­teu­er weit fah­ren muss. So kommt bestimmt kei­ne Lan­ge­wei­le auf. Der Ent­decker­Pass kann online über die Home­page bestellt oder bei vie­len Tou­rist-Infor­ma­tio­nen und Ticket­ver­käu­fen lokal erwor­ben wer­den.

Zum Auf­takt der Som­mer­fe­ri­en kön­nen gewitz­te Ent­decke­rin­nen und Ent­decker beim Jubi­lä­ums­ge­winn­spiel ab dem 10. Juli kosten­lo­se Päs­se für je zwei Per­so­nen und tol­le Zusatz­ge­win­ne ergat­tern. Die Teil­nah­me ist über www​.ent​decker​pass​.com oder über Face­book mög­lich.

Wei­te­re Infos unter www​.ent​decker​pass​.com