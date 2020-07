Über­rei­chen der Urkun­de an Ger­hard Seufert

An einem unge­wöhn­li­chen Ort über­reich­te kürz­lich die Erste Bür­ger­mei­ste­rin Ilse Döl­le an Ger­hard Seufert eine sym­bo­li­sche Urkun­de für die Bestä­ti­gung im Ehren­amt für wei­te­re zwei Jah­re als gemeind­li­cher Beauf­trag­ter für die Belan­ge von Men­schen mit Behin­de­rung.

Seufert freu­te sich sehr über die Wür­di­gung sei­ner Tätig­keit mit der Fort­set­zung für die kom­men­den Jah­re. Er enga­gie­re sich sehr ger­ne, denn die­ses Ehren­amt sei ihm ein Her­zens­an­lie­gen, um Ver­bes­se­run­gen gera­de im Bereich der Bar­rie­re­frei­heit auf den Weg zu brin­gen. Pro­jek­te bei denen Herr Seufert die Gemein­de kom­pe­tent bera­ten hat, sind z.B. die Rade­we­ge­ge­stal­tung, ver­schie­de­ne Stra­ßen­bau­maß­nah­men, Behin­der­ten­park­plät­ze, Neu­bau von Hort, Turn­hal­len und Kin­der­gär­ten, Neu­ge­stal­tung Ein­gang Rat­haus und Behin­der­ten­toi­let­ten im Rat­haus und auf den Fried­hö­fen.

Bar­rie­re­freie WC-Anla­gen

So erklä­re sich auch der etwas unge­wöhn­li­che Ort der Urkun­den­über­ga­be, bemerk­te die Erste Bür­ger­mei­ste­rin Döl­le. Denn gera­de am Fried­hof Ecken­haid sehe man aktu­ell und exem­pla­risch die Früch­te der viel­fäl­ti­gen Bera­ter­ar­beit Ger­hard Seuferts. Seufert, so auch Ord­nungs­amts­mit­ar­bei­ter Alex­an­der Schmidt, habe sich bei­spiels­wei­se näm­lich gera­de für bar­rie­re­freie WC-Anla­gen auf den Fried­hö­fen stark gemacht. Nun sei­en bereits zwei bar­rie­re­freie Anla­gen umge­setzt und kom­men der Bevöl­ke­rung zugu­te.

In Ecken­haid und Eschen­au wur­den die WC-Anla­gen bereits erneu­ert und bar­rie­re­frei auf­ge­rü­stet, Forth folgt bald­mög­lichst. Die Kosten pro Anla­ge belau­fen sich auf kosten­gün­sti­ge etwa 15.000 Euro, da der Bau­hof des Mark­tes Ecken­tal die unter­schied­li­chen Arbei­ten in Eigen­re­gie lei­ste­te.

