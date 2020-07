Beglei­tend zur Aus­stel­lung „Tüte um Tüte“ im Histo­ri­schen Muse­um hat­te das Fluss­pa­ra­dies Fran­ken im Früh­jahr zu einem Mal­wett­be­werb für Kin­der im Alter von 3 bis 18 Jah­ren zum The­ma Pla­stik­müll auf­ge­ru­fen. Alle 33 ein­ge­reich­ten Bil­der sind ab dem 7. Juli 2020 im Innen­hof des Land­rats­am­tes Bam­berg (Lud­wig­s­tr. 23, 96052 Bam­berg) tags­über von Mon­tag bis Frei­tag zu sehen.

Die Bil­der der Kin­der zei­gen uns, wie sie den Pla­stik­müll in der Natur wahr­neh­men, wie es den Tie­ren mit dem vie­len Müll geht und wie wir Müll ver­mei­den kön­nen. Die krea­ti­ven Bil­der und Kol­la­gen sind auf jeden Fall einen Besuch der Aus­stel­lung wert. Da sie an der Fen­ster­front des Sit­zungs­ge­bäu­des hän­gen, wer­den sie von allen gese­hen, die in den näch­sten Wochen im Land­rats­amt Bam­berg etwas erle­di­gen müs­sen. Viel­leicht freut sich der ein oder ande­re, wenn er in der manch­mal sehr lan­gen Schlan­ge war­tet, an den far­ben­fro­hen Bil­dern. Oder wird sogar dazu ange­regt, sich über das The­ma Pla­stik­müll Gedan­ken zu machen. Gele­gen­heit dazu bie­tet die im Histo­ri­schen Muse­um Bam­berg der­zeit gezeig­te Son­der­aus­stel­lung „Tüte um Tüte“. Sie zeigt, wie und war­um man begann, im 19. u. 20. Jahr­hun­dert zunächst Papier- und dann Pla­stik­tü­ten zu ver­wen­den, wel­ches Image sie ihren Trä­ge­rin­nen und Trä­gern ver­leiht und mit wel­chen Mit­teln sie als Wer­be­flä­che dient. Auch die Umwelt­pro­ble­me wie die Ver­schmut­zung der Mee­re und das Ein­ge­hen von Mikro­pla­stik in den Natur­kreis­lauf wer­den the­ma­ti­siert. Ein muse­ums­päd­ago­gi­sches Begleit­pro­gramm wird für alle Alters­grup­pen ange­bo­ten.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen: www​.muse​um​.bam​berg​.de