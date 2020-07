Untersuchungshaft nach Geburtstagsfeier in Hochstadt a. Main

Gemeinsame Presseerklärung des Polizeipräsidiums Oberfranken und der Staatsanwaltschaft Coburg

HOCHSTADT A.MAIN, LKR. LICHTENFELS. Eine Geburtstagsfeier endete am Freitagabend für einen 33-Jährigen mit einem Haftbefehl. Nachdem Polizisten eine große Menge Rauschgift bei ihm gefunden hatten, befindet er sich auf Antrag der Staatsanwaltschaft Coburg in Untersuchungshaft.

Gegen 23.30 Uhr kam es bei einer Geburtstagsfeier in einem Stadtteil von Hochstadt zu einem Polizeieinsatz. Dabei fiel den Beamten der Polizeiinspektion Lichtenfels eine kleine Box mit Drogen auf. Bei deren Besitzer handelte es sich um einen 33-jährigen Hochstädter. Der Mann ist in dem Einfamilienhaus, in dem die Feier stattfand, wohnhaft und die Beamten konnten in seinen Räumlichkeiten weiteres Rauschgift finden. Insgesamt besaß der Mann Crystal und Marihuana im dreistelligen Grammbereich. Neben den Drogen hatte er auffällig viel Bargeld und diverse Mobiltelefone zu Hause. Die Beamten stellten sämtliche Beweismittel sicher. Die weiteren Ermittlungen übernahm die Kriminalpolizei Coburg. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Coburg erging am Wochenende Haftbefehl gegen den 33-Jährigen.

Der Tatverdächtige muss sich insbesondere wegen des Besitzes und Handels mit Betäubungsmitteln verantworten.