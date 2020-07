Polizeibericht Fränkische Schweiz vom 06.07.2020

Polizeiinspektion Bamberg-Stadt

Erst beleidigt und dann geschlagen

BAMBERG. Sonntagfrüh gegen 4 Uhr beschimpfte ein 30-Jähriger in der Mittelstraße eine 20-Jährige zunächst als kleine Hure und trat ihr anschließend in den Unterleib. Vor Eintreffen der hinzugerufenen Streife flüchtete der Mann Richtung Bahnhof. Aufgrund der guten Beschreibung konnte er dort aufgegriffen werden. Die 20-Jährige wurde mit dem Rettungsdienst ins Klinikum gebracht.

Zu Hell unterwegs

BAMBERG. Am Samstag gegen 23.30 Uhr fiel einer Streife in der Moosstraße ein VW Passat auf, welcher deutlich zu helle und blendende Scheinwerfer hatte. Bei der Kontrolle des Fahrzeugs fiel auf, dass in den Frontscheinwerfer LED-Glühbirnen verbaut wurden. Solche lichttechnischen Veränderungen entsprechen nicht den Vorgaben der StVZO, weshalb die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs erloschen ist. Die Weiterfahrt wurde des 28-Jährigen wurde unterbunden.

Keine Menschenansammlungen am vergangenen Wochenende in der Bamberger Innenstadt

Bamberg. Die Polizeiinspektion Bamberg- Stadt kontrollierte am vergangenen Wochenende, mit Unterstützungskräften, die Einhaltung der Infektionsvorschriften und der geltenden Allgemeinverfügung zum Straßenausschank von Alkohol. Bei sonnigem Wetter und warmen Temperaturen war die Bamberger Innenstadt gut besucht. Große Menschenansammlungen blieben jedoch aus. Die festgestellten Besucher auf der Unteren Brücke und im Sandgebiet hielten sich fast ausnahmslos an die geltenden Regeln. Gegenüber den Gastronomen war erfreulicherweise nichts zu beanstanden. Vereinzelt festgestellte Personengruppen wurden von den Einsatzkräften der Polizei angesprochen und auf die aktuellen Vorschriften hingewiesen. Lediglich wenige Platzverweise waren erforderlich. Auch wenn die vielen Besucher im Stadtgebiet aufgrund des guten Wetters, generell zu zahlreichen gemeldeten Ruhestörungen führten, blickt die Polizei insgesamt positiv auf das Wochenende zurück.

Polizeiinspektion Bamberg-Land

Sachbeschädigungen

Zeugen zu nachfolgend aufgeführten Sachbeschädigungen sucht die Landkreispolizei, Tel. 0951/9129-310:

Pkw mit rohen Eiern beworfen

BIRKACH. Mit rohen Eiern bewarf ein Unbekannter zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen einen im Marterweg abgestellten Pkw, Hyundai. Zudem wurden am Auto sämtliche Türschlösser mit verklebt. Der insgesamt angerichtete Schaden beläuft sich auf ca. 500 Euro.

Beschädigung an Koppel

BURGEBRACH. Unbekannte beschädigten über das vergangene Wochenende den Pfahl einer Koppel (Schaden ca. 100 Euro) in der Würzburger Straße. Zudem wurde auf der Wiese Unrat verteilt.

Linkskurve wurde Motorradfahrer zum Verhängnis

TEUCHATZ. Mit diversen Prellungen und Abschürfungen musste am Sonntagnachmittag ein 26-jähriger Motorradfahrer nach einem Verkehrsunfall durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus eingeliefert werden. Eine Linkskurve am Teuchatzer Berg wurde dem KTM-Fahrer zum Verhängnis. Er wurde aus der Kurve herausgetragen und schleuderte anschließend gegen ein Verkehrszeichen. Insgesamt entstand ein Schaden von ca. 2.000 Euro.

Schild angefahren und geflüchtet

BISCHBERG. Offensichtlich ein größeres Fahrzeug befuhr am Sonntagmorgen, gegen 7 Uhr, unerlaubterweise den Radweg parallel zur B 26 und stieß dabei gegen eine Richtungstafel, die in einer Höhe von 2,50 Meter angebracht ist. Obwohl durch den Anstoß ein Schaden von mindestens 1.000 Euro entstand, fuhr der Schadensverursacher davon, ohne die Polizei zu verständigen.

Zeugen der Unfallflucht werden gebeten, sich mit der Landkreispolizei, Tel. 0951/9129-310, in Verbindung zu setzen.

Mit Alkohol am Steuer

HIRSCHAID. In eine in der Maximilianstraße durchgeführte Verkehrskontrolle geriet am Sonntagabend ein 63-jähriger Autofahrer. Bei der Überprüfung bemerkten die eingesetzten Polizeibeamten starken Alkoholgeruch. Ein daraufhin durchgeführter Alcotest erbrachte einen Wert von 1,14 Promille. Daraufhin musste der „Alkoholsünder“ zur Blutentnahme ins Krankenhaus und seinen Führerschein sofort abgeben. Eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr folgt.

Verkehrspolizeiinspektion Bamberg

Aus dem Staub gemacht

Eggolsheim. Durch einen Fahrstreifenwechsel eines bislang unbekannten Fahrzeugführers ereignete sich am Sonntag, dem 05.07.2020 gegen 14.00 bis 14.15 Uhr ein Verkehrsunfall auf der BAB A73 auf Höhe Eggolsheim in Fahrtrichtung Bamberg. Der silberne PKW mit Aschaffenburger Kennzeichen scherte plötzlich und viel zu knapp vor einem schwarzen Hyundai vom rechten auf den linken Fahrstreifen. Hierdurch geriet der schwarze Hyundai nach links gegen die Schutzplanke, der gesuchte silberne PKW fuhr jedoch einfach weiter.

Die Autobahnpolizei Bamberg bittet hierzu um Zeugenhinweise unter Tel. 0951/9129-510.

Offensichtlich mit viel Restalkohol unterwegs

Eggolsheim. Am Sonntag konnte ein 32jähriger Oberpfälzer mit seinem PKW auf der BAB A73 durch Beamte der Verkehrspolizei angetroffen werden. Der sichtlich alkoholisierte Mann gab an, lediglich am Vorabend ein paar Bier getrunken zu haben. Gegen 12:00 Uhr am Mittag erreichte er dennoch einen Alkoholwert von über 1.24 Promille.

Das Ende der Fahrt mit einer Blutentnahme und der Sicherstellung seines Führerscheines waren die Folge. Den 32jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

Polizeiinspektion Bayreuth-Stadt und der OED Bayreuth

Vorsicht, Gefahr für Hunde!

BAYREUTH. Ein Hund nahm einen Köder mit Drähten bestückt auf und verletzte sich leicht.

Ein 30-Jähriger aus dem nordwestlichen Landkreis führte seinen Schäferhund am gestrigen Sonntagnachmittag im Bereich zwischen dem Kreuzer Sportplatz und dem Heilpädagogischen Zentrum spazieren. Hier nahm der Hund einen Köder auf und kaute auf diesem herum. Der aufmerksame Hundehalter bemerkte die Situation und forderte sein Haustier auf, das Teil wieder auszuspucken, was dieser auch tat. Erst hier konnte festgestellt werden, dass sich im Köder Drähte befanden. Glücklicherweise wurde der Vierbeiner nur leicht an der Zunge verletzt. Eine Absuche nach weiteren Ködern durch die verständigte Streife der PI Bayreuth-Stadt verlief negativ. Trotzdem sollten Hundehalter in diesem Bereich Vorsicht walten lassen. Die PI Bayreuth-Stadt ermittelt nun zusammen mit den Hundeführern der Operativen Ergänzungsdienste wegen einem Vergehen nach dem Tierschutzgesetz. Personen, die Angaben zum Sachverhalt bzw. zum bislang unbekannten Täter machen können, werden gebeten, sich bei der PI Bayreuth-Stadt unter Tel. 0921/506-2130 zu melden.

Polizeiinspektion Bayreuth-Land

Unfallflucht mit verletztem Kradfahrer

Bischofsgrün/ Ein Verkehrsunfall ereignete sich am gestrigen Abend auf der Staatsstraße 2164 zwischen Bischofsgrün und Gefrees. Ein 55jähriger Zweiradfahrer fuhr mit seinem Motorrad in Richtung Gefrees. Kurz nach der Abzweigung nach Wülfersreuth kam ihm in einer langgezogenen Linkskurve ein PKW auf seiner Fahrspur entgegen. Beim Ausweichen nach rechts kam der Motorradfahrer zu Sturz und verletzte sich schwer. Er musste mit Verdacht auf Handgelenksfraktur und diversen Traumata ins Krankenhaus verbracht werden. Der für Unfall verantwortliche PKW-Fahrer setzte sein Fahrt fort, ohne seinen gesetzlichen Verpflichtungen nachzukommen. Es entstand ein Sachschaden von ca. 3.000 Euro. Durch die Beamten der Polizeiinspektion Bayreuth-Land wurden Ermittlungen wegen „Unerlaubten Entfernen vom Unfallort“ aufgenommen.

Polizeiinspektion Ebermannstadt

Verkehrsunfälle

Pretzfeld. Am Sonntagvormittag befuhr ein 51-jähriger Fahrer eines Seat die Staatstraße von Ebermannstadt nach Pretzfeld. Kurz vor dem Ortseingang Pretzfeld kam ihm ein Mini-Cooper entgegen. Aus Unachtsamkeit geriet der Fahrer aus dem Landkreis Bamberg auf die Gegenfahrbahn und stieß mit dem Mini zusammen. Beide Fahrer sowie ein Beifahrer erlitten leichte Verletzungen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 20000 Euro.

Sonstiges

Pretzfeld. In den letzten Wochen wurde wiederholt im Bereich der Anwohnerstraße Im Steinbühl eine Drohne über ein Anwesen festgestellt. Auch soll diese Drohne schon in den Abend- und Nachtstunden geflogen sein. Die Anwohner fühlen sich dadurch belästigt und meldeten den Vorfall der Polizei. Unklar ist, ob aus der Drohne heraus Filmaufnahmen getätigt wurden. Weiterhin soll eine Drohne im Bereich des Geierstoßes gesichtet worden sein. Im Anschluss sei das Flugobjekt in Richtung Wannbach davon geflogen. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen eines Verstoßes nach dem Luftverkehrsgesetz aufgenommen und bittet um Hinweise zur Ermittlung des Eigentümers dieser Drohne mit vier Rotoren.

Morschreuth. Vergangene Woche wurden im Flurgebiet Morschreuth an einem Waldgrundstück und auf dem Weg dorthin mehrere asbesthaltige Platten abgelegt.

Neben 10 Eternitplatten der Größe 3 Meter mal 1,2 Meter wurde noch Bauschutt illegal entsorgt. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen eines Umweltdelikts aufgenommen und bittet um Hinweise zur Ermittlung des Umweltfrevlers.

Polizeiinspektion Forchheim

Sonstiges

FORCHHEIM OT Buckenhofen. Bereits in der Zeit von Freitag, 17:30 Uhr bis zum Sonntagnachmittag, 16:00 Uhr schlug ein bislang unbekannter Täter in einer Kleingartenanlage in der Pautzfelder Straße eine Fensterscheibe ein. Vorher wurde versucht das Fenster aufzuhebeln. Aus dem Gartenhaus wurde nichts entwendet, aber ein Sachschaden von ca. 100,– Euro verursacht. Wer in diesem Bereich verdächtige Beobachtungen machen konnte, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Forchheim in Verbindung zu setzen, Telefon: 09191/7090-0.