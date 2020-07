Aus­bau der Ladein­fra­struk­tur in Nord­bay­ern Am Rat­haus in Dormitz kön­nen ab sofort Elek­tro­au­tos mit regio­na­lem Öko­strom gela­den wer­den. Bür­ger­mei­ster Hol­ger Bezold hat am Mon­tag, 6. Juli 2020, zusam­men mit Domi­nik Big­ge, Kli­ma­schutz­ma­na­ger für den Land­kreis Forch­heim und Rai­ner Grün­del, Betreu­er für kom­mu­na­le Kun­den bei der N‑ERGIE, die Lade­säu­le sym­bo­lisch in Betrieb genom­men. Die Lade­säu­le der N‑ERGIE ver­fügt über zwei Typ2-Steck­do­sen mit einer Lei­stung von je 22 Kilo­watt (kW). Die bei­den anlie­gen­den Park­plät­ze sind aus­schließ­lich für Elek­tro­au­tos vor­ge­se­hen, die hier auf­ge­la-den wer­den. „Elek­tro­mo­bi­li­tät redu­ziert CO2-Emis­sio­nen. Daher ist die neue Lade­sta­ti­on ein wich­ti­ger Bei­trag unse­rer Gemein­de für den Kli­ma­schutz“, sagt Bür­ger­mei­ster Bezold. „Nach den Lade­säu­len in Hetz­les und Klein­sen­del­bach sind mit Dormitz nun alle Gemein­den der Ver­wal­tungs­ge­mein­schaft Dormitz mit Ladein­fra­struk­tur aus­ge­stat­tet.“ „In unse­rer Nach­hal­tig­keits­stra­te­gie spielt Elek­tro­mo­bi­li­tät eine zen­tra­le Rol­le. Des­halb trei­ben wir gemein­sam mit den Kom­mu­nen den Aus­bau der Ladein­fra­struk­tur vor­an. So enga­gie­ren wir uns gemein­sam für eine flä­chen­decken­de Ladein­fra­struk­tur“, ergänzt Rai­ner Grün­del.

Ein­heit­li­che Tech­nik und gün­sti­ge Kon­di­tio­nen im Lade­ver­bund

Die Säu­le wird in den Lade­ver­bund inte­griert, eine Koope­ra­ti­on von der­zeit 60 Stadt- und Gemein­de­wer­ken. Alle Lade­säu­len im Lade­ver­bund sind mit einem ein­heit­li­chen Zugangs­sy­stem aus­ge­stat­tet. Der Zugang erfolgt unter ande­rem über das Mobil­te­le­fon. Für E‑Mobilisten, die Strom­kun­den bei einem im Lade­ver­bund orga­ni­sier­ten Stadt­werk sind, gibt es an den Lade­säu­len beson­ders gün­sti­ge Kon­di­tio­nen: Nach ein­ma­li­ger Regi­strie­rung laden sie ihr Elek­tro­au­to zu einem ermä­ßig­ten Tarif. Elek­tro­mo­bi­li­tät bei der N‑ERGIE Ener­gie­wen­de heißt auch Mobi­li­täts­wen­de. Elek­tro­mo­bi­li­tät trägt zum Errei­chen der Kli­ma­schutz­zie­le bei und stärkt auf­grund ihrer Spei­cher- und Lade­struk­tur gleich­zei­tig eine dezen­tral aus­ge­rich­te­te Ener­gie-wen­de. Des­halb ist die För­de­rung der Elek­tro­mo­bi­li­tät fest in der Kon­zern­stra­te­gie der N‑ERGIE ver­an­kert. Ihren eige­nen Fuhr­park stellt die N‑ERGIE suk­zes­si­ve auf Elek­tro­fahr-zeu­ge um und setzt bereits über 100 Elek­tro­au­tos für Dienst­fahr­ten ein