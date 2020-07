Forchheim: „Wellness, Beauty und Wohlfühlen bei PINK flair in der Hauptstraße“

Seit inzwischen sechs Jahren arbeitet Miriam Städtler und ihr Team PINK flair Forchheim daran, ihre Kundinnen und Kunden rundum zu verwöhnen. Unter dem Motto „Wellness, Beauty und Wohlfühlen“ sorgt das Team dafür, dass es der Kundschaft an nichts fehlt und lädt zu Verwöhnprogramm und Entschleunigung in einer hektischen und unruhigen Welt ein.

Wer seinem gestressten Körper etwas Gutes tun will, der sollte unbedingt einmal im Wohlfühltempel von Miriam Städtler in der Hauptstraße 15, gleich schräg gegenüber dem historischen Rathaus, vorbeischauen. Das breitgefächerte Angebot richtet sich an Frauen und Männer gleichermaßen. Anhand einer Hautanalyse kann festgestellt werden mit welcher Maßnahme die gestresste Haut behandelt werden kann.

Von Kopf bis Fuß

Die Auswahl ist dabei vielfältig und reicht von Behandlungen mit Frucht- oder Milchsäure, über Aquapeeling bis hin zu einer Anti-Aging-Anwendung. Egal ob „Hot Stone“, „Kräuterstempel“, oder „Loomi, Loomi“ – die Vielfalt der verschiedenen Massagearten ist riesig. Egal ob die klassische Ganzkörper-, eine Teilkörper-, oder eine Spezialmassage – die flinken Hände von PINK flair sorgen für die notwendige Entspannung der Verspannung. Neben Permanent Make-Up umfasst das große Dienstleistungsangebot auch eine dauerhafte Wimpernverlängerung. Lashlifting inklusive Färben darf ebenfalls nicht fehlen. Wohlfühlprogramm von Kopf bis Fuß lautet das Motto von PINK flair.

Wohlfühlprogramm für die Füße

Angekommen bei den Füßen werden hier Fachfußpflege, Spangentechnik oder Fußzonenmassage mit pflegendem Fußbad angeboten. Waxing, ob unter den Armen, an den gesamten Armen und Beinen, am Rücken, oder in der Bikini- oder Intimzone darf natürlich auch nicht fehlen. Abschließend wird das Programm mit einer Maniküre abgerundet. Das Team von Pink flair Forchheim ist zertifiziertes Kosmetik- und Fußpflegestudio.

Terminvereinbarungen nötig

Buchen Sie Ihre Termine in Forchheims rosarotem 245-quadratmeter großen Wohlfühltempel unter 09191/3513988, per E-Mail unter info@pink-flair.de. Geöffnet hat das Studio in der Hauptstraße 15 in Forchheim am Dienstag von 9:00 bis 18:00 Uhr, Mittwoch von 9:00 bis 16.30 Uhr, Donnerstag von 9:00 bis 18:00 Uhr, Freitag von 9:00 bis 18:00 Uhr und Samstag von 9:00 bis 13:00 Uhr. Weitere Informationen unter www.pink-flair.de