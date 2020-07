Bamberger Kreisjugendring startet Onlineplattform – Jugendarbeit vernetzt sich digital

Während der Corona-Beschränkungen hat die Jugendarbeit im Landkreis Bamberg ihre Angebote teilweise in digitale Räume verlagert. So wurden beispielweise Gruppenstunden per Zoom durchgeführt, Trainingspläne per Mail verschickt oder so genannte „Challenges“ und Mitmachaktionen per WhatsApp ausgerufen.

Laut einer Online-Umfrage, die der Kreisjugendring bei den Jugendorganisationen im Landkreis durchgeführt hat, gaben 56% der Jugendorganisationen an, dass sie entsprechende digitale Angebote gemacht haben.

Allerdings war es für viele schwierig, eine Software zu finden, die Videochats auch mit größeren Gruppen bietet, datenschutzkonform arbeitet und auch noch kostenlos ist. Dieses Problem hat der Kreisjugendring jetzt gelöst und betreibt auf der Internetseite www.guggst-du.jetzt eine eigene Plattform für Videokonferenzen und Onlineseminare.

Über die Plattform können Jugendleiter aus dem Landkreis unkompliziert mit ihren Zielgruppen in Kontakt treten, auch wenn ein direktes, persönliches Treffen nicht möglich ist.

Das innovative und bayernweit einmalige Projekt ermöglicht virtuelle Treffen mit bis zu 100 Personen und bietet neben der reinen Videochatfunktion weitere interessante Möglichkeiten. So kann man beispielsweise zusammen an einer interaktiven Tafel arbeiten, Abstimmungen machen oder gemeinsame Dokumente erstellen.

„Das Angebot erweitert die Möglichkeiten der Jugendarbeit enorm!“, sagt Johannes Rieber, der Geschäftsführer des Kreisjugendrings. „Von Absprachen und Sitzungen der Leitungsgremien über Gruppenstunden bis hin zu jugendpolitischen Aktionen von Jugendparlamenten: die digitale Vernetzung in der Jugendarbeit ist jetzt unkompliziert und sicher möglich. Der Zugang ist bewußt einfach und niedrigschwellig gehalten: man muss sich nur anmelden und kann gleich loslegen!“ beschreibt er das Projekt. Ermöglicht wurde es durch eine Förderung im Rahmen des Bundesprogramms „Demokratie leben!“.

Unter der Internetadresse www.guggst-du.jetzt können sich alle, die Jugendarbeit im Landkreis Bamberg machen, registrieren und sofort loslegen.