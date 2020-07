Polizeibericht Fränkische Schweiz vom 05.07.2020

Pressebericht der Polizeiinspektion Bamberg-Stadt vom 05.07.2020

BAMBERG. Bereits vom 02.07.2020 auf den 03.07.2020 wurde ein in der Adam-Stegerwald-Straße geparkt abgestellter Pkw KIA durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug am Heck so angefahren, dass ein Schaden in Höhe von rund 2000 Euro entstand. Mögliche Zeugen des Unfalles werden gebeten, sich bei der Polizei Bamberg zu melden.

BAMBERG. Ebenfalls zu einer Verkehrsunfallflucht kam es im Zeitraum vom 02.07.2020 bis 04.07.2020 im Parkhaus Schützentiefgarage. Der geparkt abgestellte Pkw Daimler wurde am linken Heck durch ein unbekanntes Fahrzeug so beschädigt, dass ein Schaden in Höhe von 4000 Euro entstand. Auch hier fehlen Hinweise auf den Verursacher.

BAMBERG. Ein rabiater Radfahrer war am Sonntagnacht gegen ca. 00:30 Uhr in Bamberg am Margaretendamm unterwegs. Zunächst hatte er an der Kreuzung des Margarentendamm / Europabrücke gegen zwei wartende Pkw geschlagen. Die Fahrer der Pkw wollten den Radler zur Rede stellen, dabei kam es zu einem Streifvorgang zwischen einem Pkw und dem Lenkerhörnchend des Radlers. Dieser entfernte sich dann, konnte jedoch in der Hallstadter Straße durch die Zeugen wieder entdeckt werden. Dort flüchtete er aber wieder weiter in Richtung Hallstadt. Der Fahrradfahrer wird wie folgt beschrieben: ca. 30 Jahre alt, ca. 180 cm groß, hatte rot-blonde Haare und war von kräftiger Statur. Er hatte ein rot-weißes Rennrad bei sich. Zeugen des Vorfalles und Personen, die die Identität des Radfahrers klären könnten mögen sich bei der Polizei Bamberg melden.

BAMBERG. Ein Streit zwischen zwei Jungen Erwachsenen am Weidendamm endete Sonntagnacht gegen 3 Uhr damit, dass der 23jährige Briefkästen der dortigen Häuser beschädigte. Danach flüchtete er in Richtung Hallstadt wo er durch eine Streife der Polizei angetroffen wurde. Die Flucht hatte er mit dem Fahrrad im alkoholisierten Zustand angetreten, sodass er sich nun wegen der Sachbeschädigungen und einer Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten muss.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bamberg-Land vom 05.07.2020

STRULLENDORF. In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden durch Unbekannte die beiden Ortstafel von Geisfeld, aus Richtung Litzendorf und aus Richtung Mistendorf, entwendet. Hinweise zum Diebstahl nimmt die Polizeiinspektion Bamberg-Land entgegen, Tel. 0951/9129-310.

ZAPFENDORF. Am Samstagabend kam es in der Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fahrrad. Ein 63-jähriger wollte an der Einmündung nach Unterleiterbach wenden und übersah dabei den von links kommenden 49-jährigen Radfahrer. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1300 Euro, die Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

FRENSDORF/REUNDORF. Samstagabend wurde eine 66-jährige Fahrradfahrerin bei einem Verkehrsunfall in der Bahnhofstraße verletzt. Die 31-jährige Fahrerin eines Pkw Audi, parkte ihr Fahrzeug am rechten Fahrbahnrand und übersah beim Aussteigen und Öffnen der Fahrertür die vorbeifahrende Radlerin. Diese stürzte und wurde durch den Unfall leicht verletzt. Nach Erstbehandlung durch den Rettungsdienst wurde sie in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Der Sachschaden liegt bei ca. 400 Euro.

HIRSCHAID. Am Samstag, gegen 15:00 Uhr, wurde auf dem Netto-Parkplatz in der Bamberger Straße ein geparkter Pkw angefahren. Der Unfallverursacher entfernte sich und ist bislang unbekannt. Laut Zeugenangaben fuhr dieser einen silberfarbenen Mercedes. Die Höhe des entstandenen Sachschadens konnte noch nicht angegeben werden. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bamberg-Land zu melden, Tel. 0951/9129-310.

FRENSDORF/SCHLÜSSELAU. Am Samstag, gegen 18:30 Uhr, bemerkte eine Zeugin Rauchentwicklung in der Wallfahrtskirche in Schlüsselau. Eine Bank in der Mitte der Kirche stand aus bislang unbekannter Ursache in Flammen. Der Brand konnte durch die Zeugin glücklicherweise eingedemmt werden, die Feuerwehren Herrnsdorf und Adelsdorf waren vor Ort. Der entstandene Sachschaden ist noch nicht bekannt. Die Polizei ermittelt wegen vorsätzlicher Brandstiftung, Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Bamberg-Land unter der Telefonnummer 0951/9129-310 entgegen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bayreuth-Stadt vom 05.07.2020

BAYREUTH. Ein 61-jähriger Fahrer eines Ford Pickups, missachtete am Samstag Nachmittag die rote Ampel der Kreuzung in der Äußeren Nürnberger Straße in Bayreuth und stieß mit dem PKW einer 40-jährigen Bayreutherin zusammen, welche auf die Autobahn auffahren wollte. Die Bayreutherin, sowie die Beifahrerin des Unfallverursachers wurden mit leichten Verletzungen ins Klinikum Bayreuth gebracht. Die beiden PKW waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ca. 15000.-EUR Sachschaden. An der Unfallstelle kam es zu Behinderungen während der Unfallaufnahme.

BAYREUTH. In der Nacht auf Sonntag, gegen 01:30 Uhr, meldete ein Bayreuther sein in der Wilhelminenaue abgestelltes Fahrrad bei der Polizei als gestohlen. Kurze Zeit später fiel einer Streifenbesatzung ein Fahrradfahrer ohne Licht in der Äußeren Badstraße auf, welcher von den Beamten einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Hierbei stellte sich heraus, dass der Fahrer mit dem zuvor gestohlenen Fahrrad unterwegs war und zudem so stark alkoholisiert war, dass er im Stand mit dem Rad umfiel. Das Rad wurde dem Besitzer wieder übergeben, den Dieb erwarten mehrere Strafanzeigen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bayreuth-Land vom 05.07.2020

MISTELBACH. Am Freitagnachmittag, 03.07.2020 gegen 16:30 Uhr, kam es an der Staatsstraße 2185 zwischen Mistelbach und Mistelgau zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Traktor und einem Radfahrer, bei welchem der Radfahrer schwer verletzt wurde. Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr der 50-jährige Rennradfahrer ordnungsgemäß auf dem Radweg entlang der Staatsstraße, als ein Landwirt mit seinem Traktor samt Anbaugerät von einem Flurbereinigungsweg in die Staatsstraße einfuhr. Hierbei übersah der Landwirt den Rennradfahrer, so dass es zu einer Kollision kam. Der Radfahrer stürzte und zog sich schwere aber nicht lebensgefährliche Verletzungen zu.

BAD BERNECK. Am Samstag, den 04.07.2020, gegen 15:30 Uhr ereignete sich auf der Kreisstraße 48 zwischen Bad Berneck und Hohenknoden ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad. Aus Richtung Bad Berneck kommend, schnitt ein Motorrad den Kurvenbereich einer S-Kurve und streifte hierbei den Heck/Seitenbereich eines aus Richtung Hohenknoden kommenden dunklen Pkw der Marke Audi. Das Motorrad kam durch den Anstoß ins Schlingern, ohne jedoch zu Fall zu kommen und setzte anschließend die Weiterfahrt fort, ohne sich mit den Unfallfolgen auseinanderzusetzen. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2000,-€. Das Motorrad dürfte im linken Seitenbereich beschädigt sein. Unfallzeugen vor Ort, unter anderem der Fahrer eines älteren Traktors, der zur Unfallzeit vor dem Audi fuhr, konnten lediglich angeben, dass es sich bei dem Motorrad um eine ältere, schwarz-rote Straßenmaschine handelte und diese mit zwei Personen besetzt war. Zeugen des Unfalls, sowie Personen die Hinweise auf das beteiligte Motorrad geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0921-5062230 an die Polizeiinspektion Bayreuth-Land zu wenden.

Pressebericht der Polizeiinspektion Forchheim vom 05.07.2020

FORCHHEIM. Am Samstag kam eine 74-jährige Fahrerin in der Gerhart-Hauptmann-Straße mit ihrem Pkw aus Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen dort ordnungsgemäß abgestellten VW. Die Dame wurde bei dem Unfall leicht verletzt und wurde durch den Rettungsdienst in das Klinikum Forchheim verbracht. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 5500 Euro.

FORCHHEIM. Am Mittwoch wurde in der Zeit von 07.30 Uhr bis 12.30 Uhr auf einer Parkfläche in der Wiesentstraße ein schwarzer Audi mutwillig verkratzt. Während der Fahrt stellte die Geschädigte weitere Unregelmäßigkeiten am Fahrzeug fest. Eine Überprüfung ergab, dass die Radmuttern an einem der Vorderräder gelockert wurden. Hinweise zu dem Sachverhalt nimmt die Polizeiinspektion Forchheim unter 09191/ 7090-0 entgegen.

FORCHHEIM. Am Samstag wurde in den Abendstunden ein Audi einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnten die Beamten feststellen, dass an dem Fahrzeug technische Veränderungen an der Abgasanlage und am Luftfilter vorgenommen wurden. Hierdurch wurde das Geräusch- und Abgasverhalten des Fahrzeuges negativ beeinflusst. Gegen den 35-jährigen Fahrzeughalter wird eine Anzeige erstattet. Die Weiterfahrt wurde unterbunden.

Pressebericht der Polizeiinspektion Ebermannstadt vom 05.07.2020

EBERMANNSTADT. Am Samstagnachmittag kam es zu einem Unfall zwischen einem Traktor und einem Pkw. Ein 79-jähriger Toyota-Fahrer setzte bei Eschlipp zum Überholen eines Traktors an und übersah hierbei, dass der 19-jährige Fahrer des Traktors nach links abbiegen wollte. Ca. 7000 EUR Blechschaden waren die Folge. Verletzt wurde zum Glück niemand. Der Traktor blieb fahrbereit, der Pkw musste abgeschleppt werden.

EGLOFFSTEIN. In der Nacht von Samstag auf Sonntag brachen sechs junge Wanderer aus dem mittelfränkischen Zirndorf die Plastikabdeckung der Nottüröffnung eines geparkten Reisebusses in Egloffstein auf. Um ihren Erfolg zu krönen, hupten sie mehrmals während der Nachtzeit. Dies wurde durch aufmerksame Zeugen zur Kenntnis genommen, welche die Polizei verständigten. Die sechs Wanderer im Alter zwischen 20 und 34 Jahren wurden dementsprechend zur Anzeige gebracht.

EBERMANNSTADT. In der Nacht von Freitag auf Samstag versuchten unbekannte Täter im Mühlgraben in Ebermannstadt einen Ford Transit aufzubrechen. An der Türfläche waren mehrere Kratzer sowie Lackabsplitterungen vorhanden. Das Türschloss wurde ebenfalls beschädigt. Die Sicherung des Pkw hielt jedoch stand. Die Täter konnten nicht in das Fahrzeug eindringen. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 1000 EUR. Zeugen, die in der Nacht vom 03.07.2020 auf den 04.07.2020 verdächtige Personen in diesem Bereich gesehen haben, werden gebeten sich an die Polizei Ebermannstadt, unter Tel. 09194/7388-21, zu wenden.

EBERMANNSTADT. Unbekannte Täter entsorgten in der Nacht von Freitag auf Samstag an der Wiesent in Ebermanstadt drei Sofateile sowie eine Sporttasche. Hinweise auf die Täter nimmt die Polizei Ebermannstadt entgegen. Tel. 09194/7388-21

EBERMANNSTADT. Auch an diesem sonnigen Wochenende kam es zu verstärken Zweiradkontrollen durch die Spezialisten der Verkehrspolizei Bamberg in der Fränkischen Schweiz. Erneut wurden mehrere Verkehrsverstöße durch unzulässige technische Veränderungen an den Motorrädern festgestellt. Anzeigen wegen Erlöschen der Betriebserlaubnis sowie Unterbindungen der Weiterfahrten waren die Folge.

KIRCHEHRENBACH. Zu einem Sportunfall kam es am Samstagnachmittag in Kirchehrenbach. Eine 19-jährige Reiterin sprang mit ihrem Pferd im Dressurviereck über einen ca. 30 cm hohen Kreuzsprung. Da ihr Warmblüter zu früh absprang, verlor die Reiterin das Gleichgewicht und stürzte zu Boden. Mit leichten Verletzungen wurde die 19-jährige vorsorglich in die Klinik in Erlangen eingeliefert.

Pressebericht der Polizeiinspektion Kulmbach vom 05.07.2020

Fehlanzeige.