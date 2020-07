Bayreuth: FC Bayern Mund-Nasen-Masken werden in der Wagner-Stadt produziert

Bayreuth. Wer in seinem Job gut sein will, braucht dazu eine vernünftige Ausstattung. Dafür sorgt seit 1972 das Unternehmen BaKon Bayreuther Berufsmoden. Seitdem wird in Bayreuth innovative Mode für die Berufswelt entwickelt und produziert.

Im Vordergrund steht für uns dabei, die Ziele unserer Kunden kreativ umzusetzen, andere Wege zu gehen und offen für neue Ideen zu sein, so die beiden Geschäftsführer Dietmar Hemm und Timo Hemm bei einem Besuch der Bundestagsabgeordneten Dr. Silke Launert des Bayreuther Unternehmens. Dafür sei das Konzept der Bayreuther Berufsmode entwickelt und erfolgreich umgesetzt worden. Die bewährte Strategie berücksichtigt das Unternehmen, die Mitarbeiter und die langfristige Gestaltung der Imagekleidung. Das Ergebnis ist eine individuelle und typengerechte Berufsmode, die allen Freude bereitet.

Einen ganz besonderen Auftrag konnte das Traditionsunternehmen aktuell an Land ziehen. Zur 120-Jahr-Feier des FC. Bayern München fertigte das Unternehmen 170.000 Masken mit dem Bayern-Logo an. Weitere 100000 Masken steuerte ein befreundetes Unternehmen bei. „Wir haben über Ostern durchgearbeitet“, sagt Timo Hemm. Für die Bayern sei es Voraussetzung gewesen, dass in Deutschland produziert wird, bei BaKon Bayreuther Berufsmoden schon immer eine Selbstverständlichkeit. Jede FC-Bayern-Mund-Nasen-Maske sei ein Unikat und darüber hinaus sogar zertifiziert. Bestellt werden könnten die Masken über die Website des Vereins. Zu den Kunden von BaKon Bayreuther Berufsmoden gehören unter anderem: Bäckereien, Metzgereien, Gastronomie, Caterer, Gaststätten, Hotels und Großküchen sowie Sanatorien, Ärzte, Altenheime, Apotheken oder der gesamte Floristikbereich natürlich auch Handwerk und Industrie. Das Familienunternehmen beschäftigt 30 Näherinnen.

Die Herstellung von Mund-Nasen-Masken zeige, wie wichtig das Schneiderhandwerk ist, sagte die Bundestagsabgeordnete. Sie sei froh, dass dies noch vor Ort möglich ist. Von der Leistungsfähigkeit des Unternehmens zeigte sich Launert begeistert, auch, wie BaKon Bayreuther Berufsmode die Corona-Krise bislang gemeistert habe, sei vorbildlich.

Schon immer hätten die Kunden die Firma BaKon Bayreuther Berufsmoden als zuverlässigen und engagierten Partner geschätzt. Mit neuen Ideen und flexiblen Konzepten, Berufsmode entwerfen, produzieren und vertreiben, den positiven Trend der individuellen Imagekleidung schaffen und mit Menschen für Menschen Mode machen, das sei das oberste Ziel, so die Geschäftsführer. „Uns geht es darum, dem Kunden und dessen Mitarbeitern optimale Beratung und erstklassige, dem Corporate Design entsprechende Berufsmode, zu wettbewerbsfähigen Preisen bieten.“

Ganz egal welche Form, Farbe und Größe, BaKon Bayreuther Berufsmoden werden individuellen Ansprüchen gerecht. Erfahrenen Designer sorgen für den richtigen Schnitt und die Direktricen für die optimale und typengerechte Passform. Die Schnitte werden dabei im Firmengebäude an der Sophian-Kolb-Straße gefertigt. Genäht wird größtenteils an weiteren Standorten in und um Bayreuth.

Der Kunde habe dabei die Möglichkeit, aus über 120 verschiedenen Schnitten die passenden Variationen auszusuchen und aus über 100 unterschiedlichen Designs die richtigen Farben auszuwählen. So könne jeder, ganz seinen persönlichen Vorstellungen entsprechend, Modelle und Farben kombinieren. Einheitlicher Auftritt im Corporate Design mache jedes Unternehmen damit unverwechselbar und steigere den Teamgeist bei Ihren Mitarbeitern.

Reißfestigkeit und Strapazierfähigkeit garantieren eine lange Lebensdauer. Die richtige Stoffwahl in perfekter Verarbeitung – das bedeutet Bayreuther Qualität. Die Verwendung modernster Materialien und die ständigen Qualitätskontrollen unserer Stoffe sorgen für lange Lebensdauer, optimale Pflegeeigenschaften und Spaß am Tragen.

Sobald die richtige Variation für Sie gefunden ist, geht es um die Auswahl der Farben und Stoffe. Die Gewebe sind von ausgewählten deutschen Lieferanten, die nach dem ÖKO-Tex Standard 100 produzieren und nach DIN ISO zertifiziert sind. Der individuelle Zuschnitt und die fachmännischen Näharbeiten erfolgen durch unsere ausgebildeten Fachkräfte am Standort. Das bedeutet für Sie Bayreuther Qualität, die auch noch nach Jahren lieferbar ist.