Bayern: Die Fernsehzuschauer haben entschieden: „Das Fichtelgebirge ist Bayerns schönster Fleck!“

Die Zuschauer haben entschieden: Das Fichtelgebirge ist „Bayerns schönster Fleck!“

Finale der Programmaktion im BR-Heimatmagazin „Wir in Bayern“

Die Zuschauerinnen und Zuschauer von „Wir in Bayern„ haben online das Fichtelgebirge mit 18 Prozent der Stimmen zu „Bayerns schönstem Fleck!“ gekürt. Auf Platz 2 ist der Chiemgau (mit 15.1 Prozent gelandet, auf Platz 3 das Fränkische Weinland mit 7,3 Prozent. „Wir in Bayern“-Moderatorin Sabine Sauer verkündete die Ergebnisse live in der Sendung im BR Fernsehen und überbrachte die frohe Botschaft über den ersten Platz per Telefon an den Patern Günter Stöhr aus Wunsiedel. Insgesamt wurden 18.464 Stimmen bei der Onlineabstimmung über die 15 Ferienregionen abgegeben, darunter sowohl bekannte Urlaubsregionen wie auch weniger frequentierte, aber ebenso lohnenswerte Reiseziele.

Mit Start der Aktion an Fronleichnam hatten die Zuschauer-innen und Zuschauer bis heute, Donnerstag, 2. Juli drei Wochen lang Zeit, über ihre Lieblingsregion abzustimmen. Täglich stellten in dieser Zeit eine Patin oder ein Pate „ihre“ oder „seine“ Region vor. Alle 15 Beiträge sind auch nach Aktionsende noch unter www.wirinbayern.de abrufbar.

Die 15 Regionen und ihre Patinnen und Paten

Zugspitz Region / Lüftlmaler Bernhard Rieger aus Krün

Chiemgau / Fischwirtgeselle Tassilo Lex aus Frauenchiemsee

Fünfseenland / Zimmerer Johannes Bernlochner aus Weßling-Hochstadt

Bayerischer Wald / Naturpark-Rangerin Anette Lafair aus Cham

Niederbayerisches Bäderdreieck / Biersommelière Annalena Köck aus Bad Füssing

Oberpfälzer Wald / Burgenkenner Alfred Wolf aus Bärnau

Allgäu / Malerin Maria Huber aus Füssen

Bayerisch-Schwaben / Roswitha Stöpfel aus Gundelfingen an der Donau,

Inhaberin einer Gemüse- und Obstmanufaktur mit Laden

Fränkische Schweiz / Streuobstpädagogin Christine Berner aus Obertrubach

Fichtelgebirge / Hobbyradler Günter Stöhr aus Wunsiedel

Altmühltal / Hobbykünstlerin Laura Ersfeld aus Markt Berolzheim

Fränkisches Seenland / Marion Schwarz, Vorsitzende des Heimatvereins Wald-Streudorf in Gunzenhausen

Rhön / Musikantin Ilona Zirkelbach aus Schönau an der Brend

Spessart / Wanderführerin Heike Buberl-Zimmermann aus Hösbach-Rottenberg

Fränkisches Weinland / Kellermeister Klaus Wageenner aus Rimpar

Das Heimatmagazin „Wir in Bayern“ sendet von Montag bis Freitag zwischen 16.15 und

17.30 Uhr faszinierende Geschichten aus und über Bayern. Die Moderatorinnen und Moderatoren Andrea Lauterbach, Dominik Pöll, Sabine Sauer und Michael Sporer plaudern im „Wir in Bayern“-Wohnzimmer mit interessanten Tagesgästen, bereiten mit Koch- und Backprofis leckere Köstlichkeiten zu und präsentieren praktische Servicetipps für alle Bereiche des Alltags.