Polizeibericht Fränkische Schweiz vom 04.07.2020

Pressebericht der Polizeiinspektion Bamberg-Stadt vom 04.07.2020

Bamberg. Am Freitagnachmittag kam es in einem Bekleidungsgeschäft in der Innenstadt von Bamberg zu einem Ladendiebstahl. Ein 38 jähriger Mann entwendete hierbei Kleidungsstücke im Wert von 65,- Euro. Als er das Geschäft verließ schlug die Alarmanlage an. Der Mann muss sich nun strafrechtlich verantworten.

Bamberg. In einem Lebensmittelgeschäft in der Starkenfeldstraße kam es ebenfalls am Freitagnachmittag zu einem Diebstahl. Diesmal entwendete ein 38 jähriger Mann Lebensmittel im Wert von über 60,- Euro. Zeugen konnten beobachten, wie der Mann die Lebensmittel in einen mitgeführten Rucksack steckte. Bei der Durchsuchung des Rucksackes konnten diese aufgefunden werden. Der Mann erhält nun eine Anzeige wegen Ladendiebstahls.

Bamberg. Eine 59-jährige Bambergerin stellte ihr Fahrrad im Fahrradhaus am Bahnhof ab. Am Freitag wurde der Fahrradsattel im Zeitraum zwischen 11:30 und 22:00 Uhr durch einen unbekannten Täter gestohlen. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein E-Bike der Marke Kalkhoff. Hinweise werden an die Polizei Bamberg unter der Telefonnummer 0951/9129-0 erbeten.

Bamberg. Zeugen meldete der Poizei Bamberg in der Nacht von Freitag auf Samstag, kurz nach Mitternacht, eine Verkehrsunfall in der Starkenfeldstraße in Bamberg. Ein Pkw habe mehrere Einrichtungen der Baustelle beschädigt und sich danach von der Unfallstelle entfernt. Vor Ort fanden die Polizeibeamten eindeutige Hinweise, welche auf das Fahrzeug eines 25 jährigen Bewohners aus dem Landkreis schließen ließ. Im Rahmen der Fahndung konnte der Mann angetroffen werden. Er stand unter Alkoholeinfluss, weshalb eine Blutentnahme angeordnet wurde. Der Führerschein des Mannes wurde zudem einbehalten. Das Unfallfahrzeug wurde ebenfalls sichergestellt. Der Mann muss sich nun strafrechtlich verantworten.

Bamberg. Am Freitag gegen 17:00 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer das geparkte Fahrzeug eines 31-jährigen Coburgers. Das Fahrzeug wurde an der vorderen Stoßstange beschädigt. Die Unfallstelle befindet sich in der Kirschäckerstraße in Bamberg. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0951/9129-0 zu melden.

Bamberg. Zwischen Freitag 23:00 Uhr und Samstagmorgen 01:00 Uhr wurde ein geparkter Pkw im Parkhaus in der Schützenstraße in Bamberg angefahren. Ein bislang unbekannter Pkw beschädigte die Beifahrerseite des geparkten Fahrzeugs. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1500,- Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0951/9129-0 zu melden.

Bamberg. Ein 29-jähriger Mann rief in der Nacht von Freitag auf Samstag mehrmals den Notruf der Polizei an. Bei den Meldungen des Mannes handelte es sich um Phantasieangaben welche offensichtlich auf den übermäßigen Alkoholkonsum des Mannes zurückzuführen sind. Eine Streife der Polizei konnte den Mann ermitteln. Dieser erhält nun eine Strafanzeige wegen Missbrauch von Notrufen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bamberg-Land vom 04.07.2020

Baunach. Um Hinweise auf den Verbleib des amtlichen Kennzeichens BA-MH2712 bittet die Polizeiinspektion Bamberg-Land unter Tel.-Nr. 0951/9129-310. Es handelt sich hierbei um das hintere Kennzeichen, das am Audi des Geschädigten von einem bisher unbekannten Täter abmontiert wurde. Als Tatzeit kommt die Nacht vom Donnerstag auf Freitag in Betracht, wobei der Pkw in der Überkumstraße vor dem Wohnanwesen geparkt war.

Reckendorf. Zu einem Verkehrsunfall bei dem an beiden beteiligten Pkw´s Totalschaden entstand, kam es am Freitagmorgen. Bei Abbiegevorgang auf der Bundesstraße 279 hatte eine 37jährige Daimler-Fahrerin einem 55jährigen Peugeot-Fahrer die Vorfahrt genommen. Verletzt wurde niemand, für die beiden Fahrzeuge musste jeweils ein Abschleppdienst eingesetzt werden.

Pommersfelden. Am Freitagabend geriet ein 18jähriger VW-Fahrer auf der Strecke zwischen Wind und Schweinbach von der Straße ab und überschlug sich mit seinem Fahrzeug im angrenzenden Graben. Der Fahrzeugführer wurde hierbei leicht verletzt und hatte sich selbständig ins Klinikum Bamberg begeben. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass er unter Alkoholeinwirkung stand, was eine Blutentnahme und die Sicherstellung des Führerscheins nach sich zog. Ein gleichaltriger Mitfahrer wurde leicht verletzt, zudem entstand an seinem Pkw Totalschaden in Höhe von ca. 6.000 Euro. Der junge Fahranfänger hat sich nun in einem Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung zu verantworten.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bayreuth-Stadt vom 04.07.2020

Bayreuth. In der Nacht von Freitag auf Samstag verursachten unbekannte Randalierer einen Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Etwa gegen ein Uhr wurden im Bereich Tegernseeweg und im weiteren Verlauf des Fuß- und Radweges über die Rheinstraße mehrere Mülleimer umgeworfen und sogar von der Brücke aus auf die darunter verlaufende Rheinstraße geworfen. Zudem wurden in einem Altpapiercontainer Papierreste angezündet. Die PI Bayreuth-Stadt ermittelt wegen diverser Straftaten und bittet Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel.: 0921/506-2130 zu melden.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bayreuth-Land vom 04.07.2020

Fehlanzeige.

Pressebericht der Polizeiinspektion Forchheim vom 04.07.2020

Eggolsheim. Im Bereich „In der Büg“ wurde an einer ehemaligen Sandgrube Müll entsorgt. Hierbei wurden u.a. eine Kühltruhe, eine Waschmaschine, Holzabfälle, Altkleider, ein Gasherd und verdorbene Lebensmittel abgelagert. Durch polizeiliche Ermittlungen konnte ein Verursacher ermittelt werden. Nach dessen Angaben sollten die Abfälle an der Deponie in Gosberg entsorgt werden. Hier wurde dieser jedoch abgewiesen weshalb er sich dazu entschloss den Unrat an der ehemaligen Sandgrube zu entsorgen.

Hallerndorf. Am Freitag übersah ein 53-jähriger Motorradfahrer an der Zufahrt zur Kellerwaldschänke einen vorfahrtsberechtigten 27-jährigen Pkw-Fahrer der mit seinem Audi den Parkplatz verlassen wollte. Nach derzeitigen Stand dürfte eine überhöhte Geschwindigkeit des Motorradfahrer sowie dessen Alkoholisierung von 0,4 Promille unfallursächlich sein. Bei dem Zusammenstoß wurde der Motorradfahrer leicht am Unterschenkel verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 4000 Euro.

Hausen. Am Freitag wurde in der Zeit von 16.00 Uhr bis 16.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Heroldsbacher Straße ein schwarzer BMW angefahren. Hierbei wurde ein Schaden von ca. 1000 Euro verursacht. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle ohne sich um die Folgen zu kümmern. Hinweise hierzu nimmt die Polizeiinspektion Forchheim unter 09191/7090-0 entgegen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Kulmbach vom 04.07.2020

Fehlanzeige.