Polizeibericht Fränkische Schweiz vom 03.07.2020

Polizeiinspektion Bamberg-Stadt

Unbekannter bedient sich an Geldautomat

BAMBERG. Am Samstagnachmittag hob ein Mann an einem Geldautomaten am Graf-Stauffenberg-Platz einen dreistelligen Bargeldbetrag ab. Diesen vergaß er im Ausgabeschacht, weshalb das Geld von einem Unbekannten gestohlen wurde.

Graffiti an Hausfassade gesprüht

BAMBERG. Am 26. Juni wurde festgestellt, dass Unbekannte an eine Hausfassade in der Dr.-von-Schmitt-Straße / Gangolfsweg drei rote Fragezeichen gesprüht hatten. Der angerichtete Sachschaden wird von der Polizei auf etwa 400 Euro beziffert.

Täterhinweise nimmt die Polizei unter Tel.: 0951/9129-210 entgegen.

Verkehrsunfälle

BAMBERG. Auf dem Berliner Ring ereignete sich am Donnerstagmittag, kurz nach 14.00 Uhr, ein Verkehrsunfall, weil ein Motorradfahrer zu spät die rote Ampel erkannte. Er bremste dabei sein Zweirad ab, wich nach rechts aus und blieb dabei an einem Pkw hängen und stürzte. Ein nachfolgendes Auto musste dem Motorradfahrer ebenfalls ausweichen und schrammte hierbei am Bordstein entlang. Der Gesamtsachschaden wird von der Polizei auf etwa 18.000 Euro beziffert. Der Motorradfahrer musste verletzt ins Krankenhaus eingeliefert werden.

BAMBERG. An der Baustelle Berliner Ring / Münchner Ring übersah am Donnerstagnachmittag, gegen 16.40 Uhr, ein VW-Fahrer einen Rückstau und fuhr auf den Pkw eines anderen auf. Durch die Wucht des Aufpralls stießen die beiden Fahrzeug noch auf zwei weitere Pkws, weshalb Gesamtsachschaden von etwa 15.000 Euro entstanden ist. Bei dem Unfall wurde zudem noch zwei Personen leicht verletzt.

Unfallfluchten

BAMBERG. In der Eckbertstraße wurde am Donnerstagfrüh, kurz vor 09.00 Uhr, der linke Außenspiegel eines dort geparkten Opel Vectra abgefahren. Der Tatverdacht richtet sich gegen ein blaues Fahrzeug, von dem das Kennzeichen abgelesen werden konnte. Der Sachschaden wird von der Polizei auf etwa 150 Euro beziffert.

BAMBERG. In der Geyerswörth-Tiefgarage wurde am Donnerstag, um 11.30 Uhr, der hintere rechte Kotflügel eines dort geparkten gelben VW Golf angefahren. Obwohl der Unfallverursacher Sachschaden von etwa 3000 Euro angerichtet hatte, machte er sich anschließend unerkannt aus dem Staub.

BAMBERG. Sachschaden von etwa 1000 Euro wurde an einem schwarzen VW Caddy am Laubanger angerichtet, der am Donnerstag, zwischen 05.30 Uhr und 15.30 Uhr, am vorderen linken Kotflügel angefahren. Auch hier flüchtete der Unfallverursacher.

Fußgänger zieht Kind von Fahrrad

BAMBERG. Am Donnerstagfrüh, gegen 07.30 Uhr, zog in der Ottostraße, nahe der Hainschule, ein etwa 56-jähriger Mann mit einem Kinderwagen einen 8-jährigen Jungen vom Fahrrad, als dieser an ihm vorbeifuhr. Der Bub fiel daraufhin auf den Boden und verletzte sich dadurch leicht an der Schulter. Der etwa 180 cm große Mann, schlank, mit grau melierten nackenlangen Haaren, hatte einen beigen Kinderwagen mit einem hellgrauen Sonnensegel dabei.

Autofahrer hatte zu viel getrunken

BAMBERG. Am Freitagfrüh, kurz nach Mitternacht, wurde im Bamberger Osten ein VW-Fahrer einer Fahrzeugkontrolle unterzogen. Hierbei konnten die Beamten Alkoholgeruch wahrnehmen. Der 52-jährige Autofahrer brachte es bei einem Alkoholtest auf 0,86 Promille, weshalb er seinen Pkw stehen lassen musste. Zudem muss er mit einer Geldbuße, Punkten und einem Fahrverbot rechnen.

Betrunkener greift Polizisten an

BAMBERG. Am Donnerstagabend, kurz nach 21.00 Uhr, wurde die Polizei darüber verständigt, dass auf der Kettenbrücke ein Mann randaliert. Dabei warf er eine Flasche nach einer jungen Frau, die glücklicherweise unverletzt blieb. Beim Eintreffen der Beamten verhielt sich der 26-jährige Mann weiterhin aggressiv und ging mit einer Bierflasche auf die Beamten zu, weshalb diese Pfefferspray einsetzen mussten. Nur mit Unterstützung weiterer Polizeistreifen konnte der Angreifer letztendlich gefesselt und zur Polizeidienststelle gebracht werden. Dort erzielte er bei einem Alkoholtest einen Wert von 1,38 Promille. Durch den Angriff des Betrunkenen wurden zwei Polizeibeamte leicht verletzt.

25-Jähriger hatte Marihuana-Blüten einstecken

BAMBERG. Während der Kontrolle eines 25-jährigen Mannes am Freitagfrüh am Kunigundendamm tauchten bei diesem versteckt in einer Zigarettenschachtel zwei Marihuana-Blüten auf. Das Rauschmittel wurde von der Polizei bei dem sichtlich unter Drogeneinfluss stehenden Mannes sichergestellt. Er muss sich wegen eines Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz verantworten.

Polizeiinspektion Bamberg-Land

Auffahrunfall

STRULLENDORF. An der Kreuzung der Staatsstraße 2188/2244 erkannte Donnerstagfrüh ein 23-jähriger VW-Fahrer zu spät, dass eine vor ihm befindliche 25-jährige Audi-Fahrerin verkehrsbedingt abbremsen musste. Es kam zum Auffahrunfall, wobei sich die 25-Jährige leichte Verletzungen zuzog. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden und es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 8.000 Euro.

Vorfahrt missachtet

MEMMELSDORF. Die Ferdinand-Dietz-Straße befuhr am Donnerstagnachmittag ein 8-Jähriger mit seinem Fahrrad. An der Einmündung Mühläckerstraße missachtete der junge Radler die Vorfahrt einer von rechts kommenden 35-jährigen BMW-Fahrerin. Beim Zusammenstoß stürzte der 8-Jährige von seinem Fahrrad. Ein nachfolgender weiterer 8-jähriger Radfahrer erschrak und stürzte ebenfalls. Beide Kinder zogen sich leichte Verletzungen zu. An den Fahrrädern entstand Sachschaden von insgesamt 400 Euro, am Pkw Schaden in Höhe von ca. 500 Euro.

Zusammenstoß auf Radweg

HIRSCHAID. Auf dem Radweg in der Bamberger Straße kam es Donnerstagabend zum Zusammenstoß eines 25-jährigen und einer 68-jährigen Radfahrerin. Die Radfahrerin zog sich beim Sturz schwere Verletzungen zu und musste ins Klinikum Bamberg eingeliefert werden. An den Rädern entstand kein Schaden.

E-Scooter-Fahrer mit Alkohol

STRULLENDORF. In eine Verkehrskontrolle geriet Donnerstagabend in der Tiergartenstraße ein 56-Jähriger mit seinem E-Scooter. Bei der Kontrolle stellten die Beamten Alkoholgeruch fest. Ein Test am Alcomaten ergab ein Ergebnis von 2,08 Promille, weshalb eine Blutentnahme durch einen Arzt durchgeführt wurde. Der Führerschein wurde sichergestellt. Eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr ist die Folge.

Polizeiinspektion Bayreuth-Land

Zeugenaufruf in Sachen Einbrecher

Hollfeld/ Im Zeitraum vom 04.06.2020 bis zum 16.06.2020 wurden durch unbekannte Täter insgesamt sechs Feldscheunen und Geräteschuppen im westlichen Landkreis mit Schwerpunkt Hollfeld aufgebrochen und diverse Gegenstände entwendet. Zielrichtung der Diebstähle waren Aufsitzrasenmäher und Gartengerätschaften. Es entstand ein Schaden im unteren fünfstelligen Bereich.

Während einer Tatausführung wurde das Täterfahrzeug durch eine Überwachungskamera fotografiert. Nach Auswertung der Bilder kommt als Fahrzeug ein Kleintransporter, Renault Master, Pritsche mit Planenaufbau und Kabine für die Taten in Frage.

Wer in diesem Zusammenhang eine verdächtigte Wahrnehmung gemacht hat, möchte sich bitte mit der Polizeiinspektion Bayreuth-Land, Telefon 0921/506-2230, in Verbindung setzten.

Betrunken gefahren

Miselbach/ Bei der Kontrolle eines 55jährigen Fahrzeugführers aus dem westlichen Landkreis stellten die Beamten der Polizeiinspektion Bayreuth-Land intensiven Alkoholgeruch fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest vor Ort bestätigte den Verdacht. Der Test ergab einen Wert von 1,38 Promille, worauf der Beschuldigte zu Blutentnahme gebeten wurde. Ferner wurde seine Fahrerlaubnis sichergestellt. Nach Eingang des Ergebnisses der Blutentnahme wird die Anzeige der Staatsanwaltschaft Bayreuth zur weiteren Entscheidung vorgelegt.

Vorfahrt missachtet

Speichersorf. Am Freitagvormittag gegen 09.20 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine der Fahrerinnen leicht verletzt wurde. Eine 44-jährige Speichersdorferin war auf der Bayreuther Straße in Richtung Creußener Straße unterwegs und hielt an der vorfahrtsberechtigten Straße zunächst an, da von links eine 51-jährige Speichersdorferin mit ihrem Pkw kam. Von dieser nahm die wartepflichtige Fahrerin irrtümlich an, dass sie nach rechts abbiegen wolle. Dies war jedoch nicht der Fall und so kam ein der Kreuzung zum Zusammenstoß. Hierbei wurde die 51-Jährige leicht verletzt, ein Rettungswagen war jedoch nicht erforderlich. Das Fahrzeug der Unfallverursacherin musste abgeschleppt werden, der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 12.000 Euro.

Polizeiinspektion Ebermannstadt

Verkehrsunfälle

Ebermannstadt. Am Freitag kam in den frühen Morgenstunden eine amtsbekannte 48-jährige Frau alkoholisiert und in einem psychischen Ausnahmezustand auf die Polizeiwache. Zuvor hatte sie noch ihren Seat Ibiza an einer Parkbucht eines Einkaufsmarktes abgestellt. Als die Beamten das Fahrzeug näher in Augenschein nahmen, stellten sie fest, dass es rundum beschädigt war und zwei Reifen am Pkw fehlten. Offenbar hatte die Frau auf dem Weg zur Dienststelle einen oder mehrere Unfälle, einer davon resultiert von einem Streifvorgang mit Leitplanken. Letztendlich fuhr sie auf zwei Felgen zur Inspektion. Ein Alkoholtest ergab bei der Frau einen Wert von 1,8 Promille. Bei ihr wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein sichergestellt. Wegen der nervlichen Überlastung wurde sie in einer Fachklinik untergebracht. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Unfallflucht und Straßenverkehrsgefährdung aufgenommen.

Ebermannstadt. Am Donnerstagmittag fuhr eine 33-jährige Pkw-Fahrerin auf dem Parkplatz an der Wiesent an und streifte mit ihrem Ford Fokus eine auf dem Gehweg befindliche Radfahrerin. Beim Sturz zog sich die 52-jährige Radlerin leichte Verletzungen zu, die im Klinikum Forchheim versorgt wurden. Der Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen beträgt 800 Euro.

Verkehrsunfallfluchten

Ebermannstadt. Als eine 30-jährige Frau vom Einkaufen nach Hause kam, stellte sie beim Verlassen ihres grauen Pkws einen frischen Unfallschaden fest. Auf der Beifahrerseite wurde vorne der Radkasten und die Frontstoßstange eingedrückt. Offenbar hat ein unbekannter Autofahrer beim Ein- bzw. Ausparken auf verschiedenen Parkmöglichkeiten in Ebermannstadt den VW-Golf angefahren und ist ohne eine Schadensregulierung vorzunehmen weitergefahren. Am Golf entstand ein Sachschaden in Höhe von 3000 Euro. Wer hat an Einkaufsörtlichkeiten im Stadtgebiet Ebermannstadt am Donnerstagmorgen im Zeitraum von 08.00 bis 09.30 Uhr Wahrnehmungen dahingehend gemacht?

Sachbeschädigungen

Ebermannstadt. Erneut wurde der Polizei mitgeteilt, dass an der Fußgängerbrücke in Richtung Mühlenstraße Verkehrszeichen, Hinweisschilder und Wegweiser abgerissen wurden. Der Schaden beträgt 150 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise. Wer hat im Zeitraum von Dienstagnachmittag bis Donnerstagmorgen in dem Bereich Verdächtiges beobachtet?

Polizeiinspektion Forchheim

Unfallfluchten

FORCHHEIM. In der Zeit von Dienstagmittag bis Mittwochabend, ca. 19:00 Uhr hatte ein 52-Jähriger seinen Pkw in der Kasernstraße abgestellt. Als er dorthin zurückkehrte, musste er feststellen, dass ein bislang unbekannter Täter an dem weißen Renault Kratzer und eine Delle an der rechten Beifahrertüre verursacht hatte. Es entstand dadurch ein Schaden von ca. 600,– Euro. Hinweise werden von der Polizeiinspektion Forchheim unter der Telefon-Nr. 09191/7090-0 entgegen genommen.

Diebstähle

FORCHHEIM. Auf Kosmetikartikel im Gesamtwert von fast 45,– Euro hatten es am Donnerstagabend in einer Drogerie in der Bamberger Straße eine 19-jährige Ladendiebin und ihre 18-jährige Begleiterin abgesehen. Sie wollten mit den Waren, welche die ältere der beiden zuvor in ihrer Handtasche verstaute, den Kassenbereich ohne zu bezahlen verlassen. Nun werden sie sich wegen Diebstahls verantworten müssen.

Sonstiges

NEUNKIRCHEN AM BRAND. Einen Schaden von ca. 300,– Euro verursachte ein bislang unbekannter Täter an der Rückseite einer Hausfassade in der Erlanger Straße. Vermutlich geschah die Schmiererei mit schwarzer Farbe im Laufe des Vormittags des Donnerstag. Wer eine solche Sachbeschädigung mitbekommen hat, wird gebeten sich bei der Polizeiinspektion Forchheim zu melden, Telefon: 09191/7090-0.

EGGOLSHEIM. In der Zeit von Dienstag, 30.06.2020 bis Mittwoch, 01.07.2020, ca. 13 Uhr wurde in der ehemaligen Sandgrube auf dem Grüngutlagerplatz nördlich der Schleuse in Richtung Büg verschiedener Unrat abgelagert. Unter anderem entsorgte der bislang unbekannte Täter in einer weißen Kühltruhe verrottete Hähnchen, einen Wäschetrockner, Altkleider, Müllsäcke mit Hausmüll. Wer konnte in diesem Bereich verdächtige Beobachtungen machen? Zeugen melden sich bitte umgehend bei der Polizeiinspektion Forchheim unter der Rufnummer 09191/7090-0.

Polizeiinspektion Kulmbach

Unfallflucht am Goldenen Feld

KULMBACH. Eine böse Überraschung erlebte ein 43-Jähriger, als er am Mittwoch gegen 13:15 Uhr zu seinem Pkw, einem KIA Sportage, zurückkam, welchen er gegen 05:30 Uhr am Fahrbahnrand in der Straße „Am goldenen Feld“ in Kulmbach geparkt hatte. In diesem Zeitraum touchierte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer, vermutlich beim Vorbeifahren, die linke Seite des geparkten Fahrzeugs und beschädigte hierbei den Seitenspiegel stark. Statt einer Nachricht, hinterließ der Unfallverursacher lediglich einen Schaden in Höhe von ca. 500€. Die PI Kulmbach bittet mögliche Zeugen, sich unter 09221/6090 zu melden, um den genauen Unfallhergang zu klären.

Ladendiebin unterwegs

Kulmbach. Am Donnerstagnachmittag konnte ein aufmerksamer Ladendetektiv eine Kulmbacherin in einem Warenhaus in der Albert-Ruckdeschel-Straße beobachten, wie sie mit zwei Täschchen in der Umkleidekabine verschwand, diese beim Verlassen der Kabine aber auf wundersame Weise nicht mehr in der Hand hielt. Da dem Detektiv das Verhalten der Dame verdächtig vorkam hielt er diese vorm Verlassen des Warenhauses auf und bat diese mit ins Detektivbüro. Hier stellte sich dann heraus, dass die Kulmbacherin die Täschchen in ihrer Handtasche verschwinden ließ und keine Lust verspürte, diese zu bezahlen. Die Dame erhielt von der Filialleitung ein Hausverbot und wird sich des Weiteren mit der Justiz auseinandersetzen dürfen.

Verkehrsunfallflucht auf der Schauerkreuzung

KULMBACH. Am Donnerstagmittag ereignete sich auf der Schauerkreuzung ein Verkehrsunfall, bei dem einer der Unfallbeteiligten die Flucht ergriff.

Kurz vor 12 Uhr befuhr eine 24-jähirge Autofahrerin aus dem Landkreis Lichtenfels, mit ihrem grünen Opel Astra die Straße Am Kreuzstein in stadtauswärtiger Richtung . Als diese bei Grünlicht die Kreuzung geradeaus überqueren wollte, fuhr plötzlich ein Auto, offenbar trotz Rotlicht, von der Wilhelm-Meußdoerffer-Straße kommend in die Kreuzung ein und bog nach links ab. Beide bremsten zwar sofort, konnten einen leichten Zusammenstoß jedoch nicht verhindern. Der Unfallverursacher hielt kurz an, entschloss sich dann jedoch, sich in Richtung Bayreuth aus dem Staub zu machen, ohne seine Personalien zu hinterlassen oder bis zum Eintreffen der Polizei zu warten. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 200,- Euro. Beim flüchtigen Fahrzeug handelt es sich um einen braunen Personenkraftwagen mit Kulmbacher Zulassung. Die PI Kulmbach ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht und bittet mögliche Zeugen sich unter der 09221/6090 zu melden, um den flüchtigen Unfallverursacher herauszufinden und den Unfallhergang zu klären.