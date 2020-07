Erzbischof Schick gratuliert Bamberger Kindergarten St. Gisela zum Deutschen Kita-Preis

„Vorbildliche Initiative“

Erzbischof Ludwig Schick hat der katholischen Kindertagesstätte St. Gisela in Bamberg zum Gewinn des Deutschen Kita-Preises für die Initiative „Aus der Gereuth für die Gereuth“ gratuliert. Es sei eine großartige Würdigung für das Team des Kindergartens sowie des Stadtteilmanagements iSo. „Aus 1500 Bewerbern in der Kategorie ‚Lokales Bündnis für frühe Bildung des Jahres‘ ausgewählt zu werden, ist eine große Auszeichnung. Der Erfolgt zeigt, wie vielfältig kirchliche Einrichtungen in der Gesellschaft wirken und allen Bevölkerungsgruppen zugute kommen“, so Erzbischof Schick, der am Freitag seine Glückwünsche auch mit einer Videogrußbotschaft übermittelte.

Der Kindergarten im Süden Bambergs ist Knotenpunkt und Anlaufstelle für zahlreiche Menschen im Stadtteil Gereuth. Es gibt viele Alleinerziehende, Familien mit mehreren Problemen und eine relativ hohe Arbeitslosigkeit. „Eltern kommen mit ihren Sorgen zu uns, wir hören ihnen zu und versuchen, so gut es geht, zu helfen. Es ist für uns eine Selbstverständlichkeit, dass wir in dem Stadtteil und für den Stadtteil da sind“, sagte Kita-Leiterin Nadja Heinbuch. Das Bündnis sammelt die Ideen der Bevölkerung und setzt sie gemeinsam mit ihr um. So entstanden unter anderem Stadtteil- und Sommerfeste, auf denen sich die Anwohner kennenlernen konnten. Auch die Ideen eines Kinderturnens oder eines Eltern-Kind-Kochworkshops wurden umgesetzt. Die meisten Veranstaltungen sind kostenlos.

Die Auszeichnung ist mit 25.000 Euro dotiert. Der Deutsche Kita-Preis ist eine gemeinsame Initiative des Bundesfamilienministeriums und der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung. Partner des Bündnisses sind neben dem Kindergarten St. Gisela und iSo e.V. der Allgemeine Soziale Dienst des Jugendamts, Nachbarn und Ehrenamtliche, Sozialarbeiter an der Schule, KoKi, Schwangerenberatung, Stadtbau, die angrenzende Grundschule, die Bamberger Tafel e.V. sowie der Familienbeirat der Stadt Bamberg. Die Jury des Deutschen Kita-Preises begründete ihre Entscheidung damit, dass Kinder nicht als hilfs- und unterstützungsbedürftig, sondern als Akteure gesehen werden, die mitreden und ganz konkret mitbestimmen können. So wirke das Bündnis bekräftigend in den Stadtteil hinein und fördere viele Potenziale. Mit großem Engagement werde das Image der Gereuth in Bamberg Stück für Stück verbessert.

Im Erzbistum Bamberg sind rund 325 Kindertagesstätten in kirchlicher Trägerschaft, in denen über 20.000 Kinder betreut werden. Für die Kitas werden jährlich Zuschüsse von rund 4,5 Millionen Euro bereit gestellt.