Polizeibericht Fränkische Schweiz vom 02.07.2020

Polizeiinspektion Bamberg-Stadt

Wohnmobil aufgebrochen

BAMBERG. Am Mittwoch, zwischen 10.30 Uhr und 12.30 Uhr, wurde in der Gundelsheimer Straße ein Wohnmobil aufgebrochen. Wie der Täter ins Fahrzeuginnere gelangte, ist der Polizei nicht bekannt. Es wurde ein Navigationsgerät mit einem eingebauten Radio im Gesamtwert von etwa 250 Euro gestohlen. Zudem wurden noch verschiedene Anbauteile in Mitleidenschaft gezogen.

Wassersportlerin findet gestohlene Fototasche

BAMBERG. Am Samstagabend, gegen 20.30 Uhr, fand eine Wassersportlerin unterhalb der Luitpoldbrücke eine im Wasser treibende Fototasche. Diese brachte die junge Frau bei der Polizei vorbei. Wie sich herausstellte, hatte ein junger Mann nach dem Einkauf in einem Geschäft in der Bamberger Innenstadt dort die Tasche verloren, was wohl ein Unbekannter nutzte und diese entwendete. Ein zweistelliger Bargeldbetrag wurde gestohlen; der restliche Inhalt wurde dem rechtmäßigen Besitz ausgehändigt.

Verkehrsunfälle

BAMBERG. Am Mittwochfrüh, kurz vor 11.00 Uhr, fuhr ein 67-jähriger Mofafahrer an der Einmündung Münchner Ring / Berliner Ring bei Rotlicht über eine Fußgängerampel und stieß gegen die rechte Fahrzeugseite eines dort bei Grünlicht anfahrenden Mercedes-Fahrers. Der Sachschaden wird von der Polizei auf etwa 1500 Euro beziffert. Der Mofafahrer wurde durch den Zusammenstoß glücklicherweise nicht verletzt.

BAMBERG. Am Mittwochnachmittag, gegen 13.20 Uhr, ereignete sich an der Einmündung Münchner Ring / Von-Ketteler-Straße ein Verkehrsunfall, weil der Fahrer eines Kleintransporters die Vorfahrt beim Linksabbiegen eines Mercedes-Fahrers missachtete. Beide Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Bei dem Unfall wurden drei Personen leicht verletzt und mussten ins Krankenhaus eingeliefert werden. Der Sachschaden wird von der Polizei auf etwa 15.000 Euro beziffert. Während der Unfallaufnahme musste die Fahrbahn von der Polizei teilweise gesperrt werden.

BAMBERG. Eine schwer verletzte Motorradfahrerin und Gesamtsachschaden von etwa 20.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalles, der sich am Mittwochnachmittag am Laubanger ereignete. Hier missachtete eine Hyundai-Fahrerin die Vorfahrt der Motorradfahrerin, die mit dem Kopf auf der Windschutzscheibe des Pkw landete. Beide Unfallbeteiligten mussten ins Krankenhaus eingeliefert werden.

17-Jähriger wirft Joint weg

BAMBERG. Am Dienstagnachmittag fiel auf der Grünfläche am Troppauplatz ein 17-Jähriger auf, der beim Erblicken des Polizeiautos einen Joint in ein Gebüsch warf. Das Rauchutensil wurde von der Polizei beschlagnahmt; der junge Mann wurde in Obhut seiner Erziehungsberechtigten übergeben.

34-Jährige teilt Schläge aus

BAMBERG. Am Dienstagmittag, kurz nach 12.00 Uhr, wurde die Polizei über eine Auseinandersetzung auf der Kettenbrücke verständigt. Wie sich herausstellte, hatte eine 34-jährige Frau eine 23-Jährige zunächst in den Bauch getreten, bevor sie danach zu Boden geschlagen, gewürgt und am Hals gekratzt wurde. Danach warf die Angreiferin noch den Schlüssel der Frau in den Fluss. Die Geschädigte zog sich durch den Angriff leichte Verletzungen zu.

36-Jähriger stand unter Drogeneinfluss

BAMBERG. Am Mittwochabend kontrollierte die Polizei am Margaretendamm einen E-Scooter-Fahrer, wobei bei dem 36-jährigen Fahrer drogentypische Ausfallerscheinungen festgestellt werden konnten. Nach eigenen Angaben des Mannes konsumierte dieser am Morgen Crystal, weshalb eine Blutentnahme unumgänglich war. Bei einer Wohnungsnachschau fanden die Beamten dann noch eine geringe Menge Crystal sowie Marihuana, was sichergestellt wurde.

Polizeiinspektion Bamberg-Land

Nach Fahrradsturz ins Krankenhaus

OBERHAID. Mit Gesichtsverletzungen musste am Donnerstagnachmittag ein 13-Jähriger durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus eingeliefert werden. In der Grenzstraße stürzte der Schüler, der einen Fahrradhelm trug, an einer Erhöhung vom Fahrrad. Am Rad entstand ein Schaden von ca. 50 Euro.

Mit Alkohol am Steuer

BURGEBRACH. In eine allgemeine Verkehrskontrolle geriet am Mittwochabend ein Autofahrer in der Ampferbacher Straße. Bei der Überprüfung wehte den eingesetzten Polizeibeamten eine deutliche Alkoholfahne entgegen. Ein daraufhin durchgeführter Alcotest bestätigte den Verdacht, dass der 51-Jährige unter Alkoholeinfluss sein Fahrzeug führte und erbrachte einen Wert von 1,32 Promille. Daraufhin wurde der Führerschein sofort sichergestellt. Zudem musste er zur Blutentnahme ins Krankenhaus. Eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr folgt.

Polizeiinspektion Bayreuth-Stadt / PP Oberfranken

Raser muss zu Fuß gehen

Bayreuth. Sechs Geschwindigkeitsverstöße ergab eine Geschwindigkeitsmessung am gestrigen Mittwoch in der Bayreuther Bismarckstraße.

In der Zeit von 06.50 Uhr bis 11.10 Uhr führte die Polizei in der Bismarckstraße in Bayreuth eine Radarmessung durch. Trauriger Rekord dieser Messung war ein Pkw-Fahrer, der mit sage und schreibe 101 km/h in der Innenstadt geblitzt wurde. Gegen ihn wird ein Bußgeldverfahren eingeleitet. Neben 400,– EUR Geldbuße wird der Raser auch ein Monat auf seinen Führerschein verzichten müssen.

Zwei Autos aufgebrochen und Bargeld entwendet

BAYREUTH. Innerhalb kürzester Zeit kam es am Mittwochnachmittag im Bayreuther Stadtgebiet zu zwei Autoaufbrüchen. Die Diebe entkamen mit zwei Taschen samt Bargeld. Die Kripo Bayreuth sucht nach Zeugen.

Zunächst schlugen unbekannte Täter zwischen 14.45 Uhr und 15 Uhr bei einem in der Telemannstraße geparkten Kia die Seitenscheibe ein und nahmen die auf dem Beifahrersitz befindliche Handtasche samt Inhalt mit. Im Zeitraum von 15 Uhr bis 15.45 Uhr, hebelten die Unbekannten dann das Seitenfenster eines Hyundai in der Markgrafenallee auf und stahlen eine lederne Umhängetasche mit Bargeld und Kreditkarten. Die Kriminalpolizei Bayreuth hat in beiden Fällen die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen.

Personen, die am 1. Juli, zwischen 14.45 Uhr und 15.45 Uhr, im Bereich der Telemannstraße und/oder in der Markgrafenallee verdächtige Personen beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kripo Bayreuth unter der Tel.-Nr. 0921/506-0 zu melden.

Bayreuth-Land, PP Oberfranken

Fahrzeug in Brand gesetzt – Zeugen gesucht

SPEICHERSDORF, LKR. BAYREUTH. In der Nacht zum Donnerstag brannte ein geparktes Fahrzeug in der Neustädter Straße. Die Kriminalpolizei Bayreuth fahndet nach den unbekannten Brandstiftern.

Gegen 0.30 Uhr bemerkte ein Anwohner der Neustädter Straße, dass der dort abgestellte Audi brannte. Nach derzeitigen Ermittlungen hatten die unbekannten Täter zuvor eine Mülltonne neben das Fahrzeug gestellt und den Inhalt anschließend angezündet. Die Mülltonne schmolz nieder und das Feuer griff auf den Audi über. Der 57-jährige Anwohner, der das brennende Auto bemerkt hatte, konnte es mit einem Feuerlöscher löschen. Das Fahrzeug wurde durch das Feuer stark beschädigt.

Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise zu Tat oder Täter geben kann, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0921/506-0 mit der Kripo in Verbindung zu setzen.

Polizeiinspektion Ebermannstadt

Verkehrsunfälle

Muggendorf. Am Mittwochnachmittag wollte eine 66-jährige Frau mit ihrem Pkw auf der B 470 nach links in den Ortsbereich einbiegen. Dabei übersah sie einen entgegenkommenden 22-jährigen Motorradfahrer und stieß mit diesem zusammen. Der Biker stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen beträgt 7000 Euro.

Sonstiges

Gasseldorf. In den Mittwochabendstunden wurde auf der B 470 eine einstündige Geschwindigkeitsmessung durchgeführt. Bei schwachem Verkehr wurden fünf Autofahrer vom Laserstrahl erfasst, die erheblich zu schnell fuhren und zur Anzeige gebracht wurden. Für einen 18- sowie ein 40-jährigen aus den Landkreisen Forchheim und Bayreuth ist das sogar doppelt bitter. Beide müssen sogar ein Monat Fahrverbot in Kauf nehmen, da sie im 70-er Bereich mit 103 und 105 km/h unterwegs waren.

Ebermannstadt. Ein Ausflug in die Fränkische Schweiz endete für einen 19-jährigen Motorradfahrer aus dem Landkreis Neustadt a.d.Aisch abrupt im Stadtgebiet Ebermannstadt. Offenbar hatte der Heranwachsende das ‚Know How‘ der Zweiradspezialisten der Verkehrspolizei Bamberg unterschätzt. Sie kontrollierten den Biker in der Forchheimer Straße und stellten mehrere technische Veränderungen an seiner Maschine fest. Offenbar hatte der junge Mann diverse Drosseleinrichtungen an seiner Maschine entfernt, um so die Leistungsstärke auf annähernd 60 PS zu steigern. Jedoch reichte hierfür die vorgezeigte Fahrerlaubnis A2 nicht aus.

Weiterhin hatte er auch noch sein Kennzeichen in einem ungünstigen Winkel so angeschraubt, dass es für nachfahrende Verkehrsteilnehmer fast nicht mehr ablesbar ist. Auch machte der gelernte Industriemechaniker vor der Auspuffanlage nicht Halt. Sie wurde dermaßen manipuliert, dass sich die Geräusch- und Abgasverhalten in unzulässiger Weise erhöhten.

Aufgrund der Vielzahl an technischen Veränderungen wurde die Weiterfahrt unterbunden und das Motorrad sichergestellt.

Gegen den Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen mehrerer straf- und verkehrsrechtlicher Verstöße eingeleitet.

Polizeiinspektion Forchheim

Unfallfluchten

HAUSEN. In der Zeit von Dienstagabend, 17:00 Uhr bis Mittwoch, ca. 09:00 Uhr stellte ein 80-Jähriger seinen silbernen VW Golf auf einem Supermarktparkplatz in der Heroldsbacher Straße ab. Als er dorthin zurückkehrte, musste er feststellen, dass an der Stoßstange vorne links ein bislang unbekannter Täter einen Lackschaden von etwa 500,– Euro verursacht hatte. Hinweise werden von der Polizeiinspektion Forchheim erbeten unter Rufnummer 09191/7090-0.

FORCHHEIM. Am Mittwochabend konnte ein aufmerksamer Zeuge gegenüber des Parkplatzes eines Schnellrestaurants in der Bayreuther Straße beobachten, wie eine 19-jährige Toyota-Fahrerin gegen einen geparkten Fiat striff und sich im Anschluss unerlaubt vom Unfallort entfernte, ohne die gesetzlichen notwendigen Feststellungen zu treffen.

Sonstiges

NEUNKIRCHEN AM BRAND. Am Dienstagnachmittag gegen 15:30 Uhr parkte eine 68-Jährige ihren blauen Opel Corsa gegenüber des alten Friedhofs. Als sie um 23:30 Uhr zu ihrem Pkw zurückkehrte, musste sie feststellen, dass ein bislang unbekannter Täter mutwillig die komplette rechte Beifahrerseite zerkratzt hatte. Es entstand ein Schaden von ca. 500,– Euro. Wer einen solchen Vorfall beobachten konnte, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Forchheim in Verbindung zu setzen, Telefon: 09191/7090-0.

FORCHHEIM. Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle am Mittwochabend in der Schlachthofstraße konnten bei einem 42-jährigen Sprinterfahrer drogentypische Auffälligkeiten festgestellt werden. Ein anschließend durchgeführter Test verlief positiv auf Amphetamin. Die Weiterfahrt wurde unterbunden.

FORCHHEIM OT BURK. In der Frankenau stellte am Dienstagmittag eine 54-Jährige ihren blauen Pkw unbeschädigt ab. Am Mittwochmittag musste sie feststellen, dass ein bislang unbekannter Täter die Fensterscheibe hinten rechts eingeschlagen hatte. Dadurch entstand ein Schaden von ca. 400,– Euro. Wer in diesem Bereich verdächtige Beobachtungen machen konnte, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Forchheim unter der Telefon-Nr. 09191/7090-0 in Verbindung zu setzen.