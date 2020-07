Nachbericht zur Demo „50 Tage für Grundrechte, Freiheit und Friede“ in Forchheim

Pressemitteilung der Veranstalter:



Am vergangenen Samstag, den 27.6.2020 versammelten sich auf dem Paradeplatz in Forchheim ca. 140 Menschen. Nun mehr seit 7 Wochen beantragen Carola Pracht-Schäfer und ihr Ehemann Reiner Pracht, Kundgebungen und laden hierzu interessierte Menschen ein. Durch die gesetzlich bestimmten Einschränkungen wegen Corona und die daraus entstandenen Situationen von den unterschiedlichsten Gruppierungen und Familien ist es Carola Pracht-Schäfer ein Anliegen, Raum zu schaffen und eine Möglichkeit zu haben, Meinung kund zu tun. Begonnen hat alles mit einer kleinen Gruppe und Spaziergängen durch die Innenstadt von Forchheim. „Mittlerweile treffen wir uns täglich auf dem Paradeplatz“, so berichtet Fr. Pracht-Schäfer. „Es ist gigantisch und ganz wunderbar, wie wir immer mehr werden und was für nette und interessante Menschen sich regelmäßig zur Mahnwache treffen. Jeder hat so seine eigenen Beweggründe. Manche stehen ein für ein selbstbestimmtes Leben in Freiheit, für körperliche Unversehrtheit, für ein Maskenfreies Leben oder eben eine sofortige Beendigung aller Corona-Maßnahmen“. „Wir können nicht verstehen, dass die einschränkenden Maßnahmen immer noch durch unsere Regierung aufrechterhalten werden, andere Länder sind längst zu einem Leben ohne Maskenpflicht zurückgekehrt“! Weiterhin berichtet die Organisatorin, dass sie inzwischen mit einem ganz tollem Team zusammenarbeitet, sie wird bei organisatorischen Arbeiten sowie auf der Demo von vielen Helfern unterstützt. Die Freiheitsbewegung Forchheim, betreibt seit kurzem eine Internetseite, einen Youtube-Kanal, eine Facebook-Seite und über Telegram sind die Teilnehmer vernetzt. An den Wochenenden sprechen auch Redner aus anderen Städten auf den Demo´s und es werden Redner aus Forchheim in andere Regionen vermittelt. Als positiv sieht Pracht-Schäfer auch die Zusammenarbeit mit der Polizei vor Ort, „sie sind immer freundlich und hilfsbereit“, „wir sind froh, dass die Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen hier in Forchheim so gut klappt“. Danken möchte Pracht-Schäfer hierbei auch den Anwohnern und den Geschäften rund um den Paradeplatz für das Verständnis, denn seit Lautsprecher und Mikrofon genutzt wird, kann es auch mal etwas lauter sein. „Es herrscht während der Demo immer eine friedliche und harmonische Stimmung, gewalttätige Situationen wie wir sie aus den Medien kennen, gibt es hier nicht“, berichtet Pracht-Schäfer. „Wir möchten die Menschen informieren und aufklären und ihnen eine Möglichkeit geben sich ihre eigene Meinung zu bilden“. Bei den Veranstaltungen findet immer reger Austausch statt, was aber ein wichtiger Teil der Demo ist, das ist der Abschlusskreis. Hierzu wird eine Kerze in die Mitte gestellt, ein Kreis darum gebildet. „Wir stehen in Stille für Freiheit, Frieden mit Liebe!“, so erzählt Frau Pracht-Schäfer. „Die Menschen gehen immer gestärkt mit einem guten Gefühl nach Hause!“

Eva-Maria Hartung