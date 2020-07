Reit- und Fahrverein Birkenreuth wagt den Start in Oberfranken

Erfolgreicher Beginn der Dressur-Turniersaison

Wo sonst das Wetter den Turnierveranstaltern Falten auf die Stirn setzt, waren es diesmal die Auflagen nach der geltenden Infektionsschutzmaßnahmenverordnung und des Bayerischen Reit- und Fahrverbandes (BRFV). Nur unter strikter Einhaltung von Infektionsschutzmaßnahmen werden Reitturniere im Freien genehmigt, ansonsten hätten die Reitsportler trotz Lockerungsmaßnahmen erneut das Nachsehen gehabt. Die über 200 Nennungen für das Reitturnier in Birkenreuth sind aber auch ein Signal der Reitsportler, dass es eine enorme Nachfrage an Turnieren gibt und gleichzeitig ein Appell an die Reitvereine, Mut zu beweisen, Konzepte zu erarbeiten und an ihren Turnierterminen festzuhalten.

Live aus Birkenreuth

Die Umsetzung hat der RuFV Birkenreuth und die Reitschule Ursula Augustin am vergangenen Wochenende eindrucksvoll bewiesen. Auf Siegerehrungen und Zuschauer musste man schweren Herzens verzichten, was aber die „Birkies“ nicht davon abhielt, für Freunde und Verwandte einen Livestream zu organisieren, sodass das Geschehen im Internet verfolgt werden konnte. Ein Profifotograf aus der Reitsportszene hielt zudem die besonderen Momente im Bild fest.

Landrat Dr. Ulm, sowie die Bürgermeister Christiane Meyer (Ebermannstadt) und Marco Trautner (Wiesenttal) begrüßten unisono den Mut des Reitvereins und der Reitschule, dieses zu wagen und damit die Bedeutung der Region Oberfanken auch für den Reitsport hervorzuheben. Glückwünsche zum 60-jährigen Bestehen des Reitvereins nahmen die Vorstände Jutta Schmitt, Ursula Augustin und Peter Kaiser, das eigentliche Urgestein aus den Gründungsjahren des RuFV Birkenreuth, gerne entgegen.

Birkies auf den Podestplätzen

Auch sportlich konnten die Birkenreuther Reiterinnen ihre Klasse unterstreichen. Viola Augustin, Mitglied des fränkischen Ponykaders, belegte in der Dressurprüfung Kl. A* den 1. und den 3. Platz und errang zudem in der Kl. L* einen 4. Platz. In der höherwertigen Prüfung Kl. L** sprang sogar ein hervorragender 2. Platz heraus (Sonja Schwarz 5. Platz). Jutta Schmitt gewann die Dressurreiterprüfung Kl. A Ü30 und im Reiterwettbewerb Schritt-Trab 1/3 wurde Sophia Klenner mit 7,5 Punkten Zweite.

Henrike Hunstein belegte einen 2. Platz in dem Dressurreiter-Wettbewerb (Lara Mielke 3. Platz) und setzte sich im Springreiterwettwerb mit der Tageshöchstnote von 8,5 und Platz 1 gegen die Konkurrenz durch. Die zweite Tageshöchstnote von 8,5 konnte Lea Hugel (PPSp. Lettenhof) im Reiterwettbewerb Schritt-Trab für sich verbuchen, während Emil Rucha (RC Eckental) in der 2. Abteilung mit der WN 8,4 nur knapp darunterblieb.

In den höherklassigen Prüfungen ging es auf den Spitzenplätzen deutlich enger zu. Die Urteile der drei fachkundigen Richter*innen, Doris Feihe (Weiden), Martina Finck (Forchheim) und Michael Schoebel (Seligenstadt) waren eindeutig nachvollziehbar. Doris Feihe, LK-Beauftragte des Turniers, zollte den Organisatoren großen Respekt, in einer solchen Zeit an dem Turnier festzuhalten. Die Ansicht teilten viele Reiter*innen, die alle dankbar und glücklich waren, dass nach Monaten des Stillstandes endlich ein Reitturnier in der Region ausgerichtet wurde. Für 2021 wünscht sich der RuFV Birkenreuth dann wieder ein Turnier mit Siegerehrungen, Schleifen und Publikum.

Der Verein zählt 97 Mitglieder.

Ergebnisse:

1/1 Reiter-WB Schritt-Trab

1. Louisa Brütting (PPSp. Lettenhof e.V.) – Cloud WN 8,2

2. Ann-Marie Gilch (RC Stephansmühle e.V.) – Gina 1867 WN 7,8

3. Letizia Kaltwasser (RFV Kulmbach e.V.) – Samber WN 6,6

1/2 Reiter-WB Schritt-Trab

1. Emil Rucha (RC Eckental e.V.) – Caracas 88 WN 8,4

2. Elisabeth Gräbner (LRFV Gesees u.U. e.V.) – Carrick Playboy WN 7,4

3. Ella Müller (RFV Kulmbach e.V.) – Duke WN 7,2

1/3 Reiter-WB Schritt-Trab

1. Lea Hugel (PPSp. Lettenhof e.V.) – Moritz WN 8,5

2. Sophia Klenner (RuFV Birkenreuth e.V.) – Milton WN 7,5

3. Joelle Sprehe (RC Horsepark Fürth e.V.) – Starko WN 7,2

2/1 Dressurreiter-WB

1. Kiana von Seckendorff (LRFV Gesees u.U. e.V.) – Ma Jong 2 WN 8,0

2. Alicia Engel (RuFV Sonnefeld u. U. e.V.) – Herry de Lux WN 7,8

3. Julia Oeller (RFV Oberasbach e.V.) – Salvador 123 WN 7,7

2/2 Dressurreiter-WB

1. Maria Patzelt (RSG Frankenhof Sonnefeld e.V.) – Socke 70 WN 8,2

2. Henrike Hunstein (RuFV Birkenreuth e.V.) – Win-Willow WN 7,5

3. Lara Mielke (RuFV Birkenreuth e.V.) – Paula 511 WN 7,4

3 Springrreiter-WB

1. Henrike Hunstein (RuFV Birkenreuth e.V.) – Win-Willow WN 8,5

2. Joelle Sprehe (RC Horsepark Fürth e.V.) – Starko WN 7,8

2. Elisabeth Gräbner (LRFV Gesees u.U. e.V.) – Carrick Playboy WN 7,7

4 Dressurpferdeprüfung Kl. A

1. Melanie Braun (RC Nürnberg e.V.) – Bezaubernde Bonny WN 7,8

2. Andrea Dlugos (RSG Ostalb) – Qualar WN 7,7

3. Katharina Habazettl (RFV Grafenrheinfeld e.V.) – Dall‘ Marie WN 7,3

3. Sabine Daßler (RC Herzogenaurach e.V.) – Scott McKenzie S WN 7,3

5 Dressurpferdeprüfung Kl. L

1. Andrea Dlugos (RSG Ostalb) – Faris Toni WN 7,3

2. Katharina Krüss-Stühler (RV Heideck e.V.) – Dancing de Lys TS WN 7,2

3. Franziska Götzendörfer (TG LLZ Ansbach e.V.) – Steverheides Nijinsky WN 7,1

6 Dressurreiterprüfung Kl. A U30

1. Maria Patzelt (RSG Frankenhof Sonnefeld e.V.) – Socke 70 WN 8,0

2. Karin Stüwe (RFV Georgensgmünd-Mauk e.V.) – Fleur de la Vie 3 WN 7,8

3. Flora Heckers (RFC Roveikh Hambach e.V.) – Tabaluga 254 WN 7,7

7 Dressurreiterprüfung Kl. A Ü30

1. Jutta Schmitt (RuFV Birkenreuth e.V.) – Lando L WN 6,8

2. Silvia Krönig (RC in der Point Poxdorf e.V.) – Flores Finest WN 6,7

3. Angelika Boxdörfer (RFV Maintal/Lichtenfels e.V.) – Starbucks 12 WN 6,6

8 Dressurprüfung Kl. A**

1. Viola Augustin (RuFV Birkenreuth e.V.) – Inselhofs Oliver Twist WN 7,8

2. Lea Falkner (Pffrd. Buttenheim e.V.) – Weiliblondbin WN 7,7

3. Viola Augustin (RuFV Birkenreuth e.V.) – Daireen SD WN 7,5

9/1 Dressurreiterprüfung Kl. L*

1. Ashley Fabienne Henning (RFV Aichen e.V.) – Walencia W WN 7,8

2. Lea Falkner (Pffrd. Buttenheim e.V.) – Weiliblondbin WN 7,5

3. Ellen Güth (RFV Neustadt/Aisch e.V.) – Donna-Double WN 7,1

9/2 Dressurreiterprüfung Kl. L*

1. Charlize Schöner (RC Nürnberg e.V.) – Mon Ami Golden Whisper WN 7,0

2. Sophie Oncken (RC Tattersall Nürnberg e.V.) – Ohne Gleichen 3 WN 6,8

3. Annika Markgraf (RFV Maintal/Lichtenfels e.V.) – Dark Secret 4 WN 6,4

10 Dressurprüfung Kl. L* – Tr.

1. Launa Link (RC Mauritius Diepersdorf e.V.) – Game Over A WN 7,6

2. Jule-Manja Stolzenberger (PSG Lindenhof e.V.) – Getswerder’s Black Hill WN 7,4

3. Aquene Florentine Fröhlich (RFV Ansbach Alte Ulanen e.V.) – Fangar Wind WN 7,0

11 Dressurprüfung Kl. L** -Tr.

1. Jule-Manja Stolzenberger (PSG Lindenhof e.V.) – Getswerder’s Black Hill WN 6,9

2. Viola Augustin (RuFV Birkenreuth e.V.) – Daireen SD WN 6,7

3. Annalena Anselstetter (PPSp. Lettenhof e.V.) – Lettenhofs Nobility Dance WN 6,6