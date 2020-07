Bamberg: Erzbischof Schick ernennt Jutta Schmitt zur Ordinariatsdirektorin

Bamberg. Jutta Schmitt (56) wird die erste Ordinariatsdirektorin im Erzbistum Bamberg. Die bisherige Personalchefin wird von Erzbischof Ludwig Schick für das neu geschaffene Amt zum 1. September ernannt. Sie entlastet künftig Generalvikar Prälat Georg Kestel bei der Leitung des Ordinariats.

Generalvikar Kestel bleibt Moderator der Kurie und ist für die Koordination aller Verwaltungsgeschäfte des Ordinariats zuständig.

Die Ordinariatsdirektorin übernimmt die personal- und verwaltungsrechtlichen Aufgaben. Sie ist verantwortlich für die Digitalisierung von Verwaltungsprozessen innerhalb des Ordinariats sowie für die Pfarreien. Ihr zugeordnet sind die Hauptabteilungen Finanzen und Vermögen, Bau und Liegenschaften, Personal/Bezüge/Kindertagesstätten und die Stabsstellen Weltliches Recht, Informationstechnik, Zentrale Dienste und Beschaffung, Arbeitssicherheit, Gleichstellung, Prävention und Schriftgutverwaltung/Archiv. Die Leitung der Personalabteilung wird sie zunächst kommissarisch beibehalten.

Der Generalvikar behält alle Aufgaben, die ihm kirchenrechtlich zukommen. Er verantwortet die pastorale Ausrichtung der gesamten Verwaltung und repräsentiert das Erzbistum in Abstimmung mit dem Erzbischof nach außen. Ihm zugeordnet sind die Hauptabteilungen Seelsorge, Pastorales Personal, Außerschulische Bildung, Schule und Religionsunterricht, Kunst und Kultur sowie die Stabsstellen Diözesane Entwicklung, Kirchliches Recht, Öffentlichkeits- und Projektarbeit, Weltkirche und Ökumene.

Jutta Schmitt wurde 1963 in Herrenberg/Böblingen geboren. Nach dem Studium der Rechtswissenschaften und dem Referendariat 1982 bis 1990 in Bayreuth, Hamburg und Niedersachsen arbeitete sie zuerst bei einer Versicherung in Hamburg und dann von 1993 bis 1999 als Rechtsanwältin in Hamburg und Bamberg. 1999 kam sie ins Ordinariat und war in der Personalabteilung für Kirchenstiftungen und Kindertageseinrichtungen zuständig. 2004 wurde sie zur Ordinariatsrätin und Hauptabteilungsleiterin ernannt. „Ich freue mich auf meine neue Aufgabe als Ordinariatsdirektorin in einer Zeit, in der die Kirche sich großen Herausforderungen in der Gesellschaft stellen muss“, sagte Schmitt und verwies auf die digitale Entwicklung, die gestiegenen Anforderungen bei Finanztransparenz, Datenschutz und Arbeitsschutz sowie die wachsenden gesetzlichen Verpflichtungen für die Kirche als Arbeitgeber von über 7500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Erzbistum Bamberg.

Erzbischof Schick zeigte sich erfreut, dass mit Jutta Schmitt eine erfahrene Juristin und Kennerin der kirchlichen Strukturen für die neue Leitungsfunktion gewonnen wurde. „Als Personalchefin hat sie bereits bewiesen, dass sie bei allen rechtlichen und organisatorischen Fragen mit der Kirche denkt und immer die Menschen und ihre besondere Situation im Blick hat“, sagte Schick und wünschte ihr für ihre neue Aufgabe Gottes Segen und eine glückliche Hand.