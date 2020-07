Polizeibericht Fränkische Schweiz vom 30.06.2020

Polizeiinspektion Bamberg-Stadt

Ladendiebstahl

BAMBERG. Auf eine Rolle Alufolie für knapp 3 Euro hatte es am Montagmittag ein 37-jähriger Mann in einem Lebensmittelgeschäft am Graf-Stauffenberg-Platz abgesehen. Der Langfinger wollte ohne Bezahlung den Laden verlassen, wurde aber bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Er muss sich wegen Ladendiebstahls verantworten.

Diebstahl im Treppenhaus

BAMBERG. Zwischen Sonntag, 18.00 Uhr, und Montag, 15.20 Uhr, wurden aus dem Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in der Memmelsdorfer Straße insgesamt fünf Dekorationsgegenstände gestohlen. Die Gegenstände standen auf einem Fensterbrett und hatten einen Zeitwert von etwa 5 Euro.

Tretroller gestohlen

BAMBERG. Am Montagnachmittag gegen 17.20 Uhr wurde in der Maria-Ward-Straße ein schwarzer Tretroller der Marke Stunt Scooter im Wert von knapp 180 Euro gestohlen. Der Tatverdacht richtet sich gegen einen Mann mit Sohn, die den Roller in einen petrolfarbenen Renault-Scenic einluden und damit wegfuhren.

Container aufgebrochen

BAMBERG. Dienstagfrüh gegen 05.30 Uhr wurde die Polizei über einen Container-Aufbruch in der Hafenstraße informiert. Beim Eintreffen der Polizei wurde festgestellt, dass Unbekannte eine Container-Türe aufgebrochen und diesen durchwühlt hatten. Ein Entwendungsschaden entstand nicht. Die Höhe des angerichteten Sachschadens wird von der Polizei auf einen dreistelligen Betrag geschätzt.

Wohnwagen aufgebrochen

BAMBERG. Am Freitagnachmittag gegen 14.00 Uhr wurde festgestellt, dass Am Tännig ein dort abgestellter Wohnwagen an der Eingangstüre aufgebrochen wurde. Im Inneren öffnete der Einbrecher zwar mehrere Schränke, entwendete allerdings nichts. Der Sachschaden wird von der Polizei auf etwa 1000 Euro beziffert.

Autospiegel abgebrochen

BAMBERG. In der Hornthalstraße wurde zwischen dem 21. und 29.06.2020 der Außenspiegel eines dort geparkten weißen Toyota Avensis abgebrochen. Dem Fahrzeughalter ist dadurch Sachschaden von etwa 250 Euro entstanden, weshalb die Polizei unter Tel.: 0951/9129-210 Täterhinweise sucht.

Ladesäule an Berufsschule beschädigt

BAMBERG. Über das vergangene Wochenende, zwischen Freitag, 18.00 Uhr, und Montag, 07.00 Uhr, wurde in der Gabelsbergerstraße auf dem Parkplatz der dortigen Berufsschule eine Ladesäule beschädigt. Der angerichtete Sachschaden wird von der Polizei auf etwa 50 Euro beziffert.

Verkehrsunfälle

BAMBERG. Sachschaden von etwa 11.000 Euro ist an zwei Autos entstanden, die am Montagvormittag gegen 11.45 Uhr in einen Verkehrsunfall an der Einmündung Münchner Ring / Von-Ketteler-Straße verwickelt waren. Hier übersah eine Ford-Fahrerin beim Linksabbiegen den Pkw eines Vorfahrtsberechtigten. Verletzt wurde durch den Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge niemand.

BAMBERG. Am Montagnachmittag kurz vor 17.00 Uhr missachtete an der Einmündung Kunigundendamm / Bleichanger ein VW-Fahrer die Vorfahrt eines Pedelec-Fahrers. Dieser stürzte durch den Zusammenstoß und zog sich Abschürfungen und eine Kopfplatzwunde zu. An beiden Fahrzeugen entstand Gesamtsachschaden von etwa 1000 Euro. Der Verletzte musste ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Unfallfluchten

BAMBERG. In der Stammfeldstraße wurde zwischen Samstag und Montagfrüh die linke Fahrzeugfront eines dort geparkten schwarzen Skoda Fabia angefahren. Dort konnten Kratzer und blaue Lackanhaftungen während der Anzeigenaufnahme festgestellt werden. Der Sachschaden wird von der Polizei auf etwa 3500 Euro beziffert.

BAMBERG. In der Kapellenstraße auf dem Parkplatz der Universität wurde am Montagfrüh gegen 07.45 Uhr ein Autofahrer dabei beobachtet, wie er gegen einen dort geparkten schwarzen Mini stieß. Obwohl an dem Pkw Sachschaden von etwa 700 Euro angerichtete wurde, machte sich der Unfallverursacher aus dem Staub. Glücklicherweise konnte ein aufmerksamer Zeuge das Kennzeichen ablesen, weshalb es wohl ein leichtes Spiel für die Polizei wird, den Verantwortlichen zu ermitteln.

39-Jähriger verletzt Betrunkenen

BAMBERG. Am Montagabend kurz nach 23.00 Uhr gerieten auf der Kettenbrücke zwei Männer in Streit. Ein 39-jähriger Mann schubste daraufhin einen 51-Jährigen gegen das Brückengeländer, weshalb sich dieser am Knie verletzte. Beim Eintreffen der Polizei war der Täter nicht mehr vor Ort; der Verletzte (2,48 Promille) musste ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Polizeiinspektion Bamberg-Land

Fahrzeugplane aus Lagerhalle entwendet

BAUNACH. Eine blaue Fahrzeugplane im Wert von 35 Euro entwendeten unbekannte Täter in der Zeit vom 22. bis 20. Juni aus einer Lagerhalle in der Bahnhofstraße. Wer kann Angaben über den Verbleib der Plane bzw. zum Dieb machen? Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bamberg-Land, Tel. 0951/9129-310, in Verbindung zu setzen.

Zweiradfahrerin von Fahrbahn abgekommen

SCHLÜSSELFELD. Auf der Staatsstraße 2262 geriet Sonntagnachmittag eine 31-Jährige mit ihrem Zweirad ins Bankett, verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam im Graben zum Liegen. Mit schweren Verletzungen musste die Kradfahrerin ins Klinikum Bamberg eingeliefert werden. Am Krad entstand Sachschaden in Höhe von 300 Euro, am Leitpfosten Schaden in Höhe von 25 Euro.

Streifvorgang im Begegnungsverkehr

WALSDORF. Die Staatsstraße 2276 von Walsdorf in Richtung Kolmsdorf befuhr am Montag, gegen 20.40 Uhr, ein 19-jähriger VW-Fahrer. Kurz nach dem Ortsausgang kam ihm ein Fahrzeug auf seiner Fahrspur entgegen und es kam zu einer Berührung der jeweiligen linken Außenspiegel. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von ca. 300 Euro zu kümmern, setzte der unbekannte Fahrzeugführer seine Fahrt fort. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen silberfarbenen Pkw handeln. Zeugen der Unfallflucht werden gebeten, sich mit der Landkreispolizei, Tel. 0951/9129-310, in Verbindung zu setzen.

Bayreuth – Operative Ergänzungsdienste

Drogenfahrt beendet

BAYREUTH. Unter Drogeneinfluss war am Montagabend eine 40-Jährige mit ihrem Auto im Stadtgebiet unterwegs. Beamte der Operativen Ergänzungsdienste Bayreuth beendeten die Fahrt und leiteten ein Bußgeldverfahren ein.

Gegen 18.30 Uhr geriet die Frau in eine Verkehrskontrolle. Hierbei stellten die Beamten deutlich Anzeichen von Drogenkonsum bei ihr fest. Ein Drogenschnelltest verlief positiv, woraufhin eine Blutentnahme angeordnet wurde. Ein Bußgeld von mindestens 500 Euro, ein Monat Fahrverbot und ein Eintrag im Fahreignungsregister sind jetzt die Folgen für die Frau.

Mit Kleinkraftrad ohne Führerschein unterwegs

BAYREUTH. Weil er mit einem offensichtlich manipulierten Kleinkraftrad unterwegs war, muss sich jetzt ein 57-Jähriger wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. Der Mann ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.

Gegen 10.45 Uhr geriet der Mann in eine Verkehrskontrolle von Beamten der Operativen Ergänzungsdienste Bayreuth. Der Rentner war auf Grund seines Alters berechtigt, ein Mofa zu führen. Allerdings war an dem Zweirad die notwendige Drosselung außer Kraft, so dass zum berechtigten Führen eine Fahrerlaubnis der Klasse AM notwendig gewesen wäre. Das Fahrzeug wurde zur Begutachtung abgeschleppt. Der Mann wird jetzt strafrechtlich belangt.

Polizeiinspektion Bayreuth-Land

Alkoholisierter Zweiradfahrer

HEINERSREUTH, LKR. BAYREUTH. Einen alkoholisierten Kleinkraftradfahrer zogen Montagnacht Beamte der Operativen Ergänzungsdienste Bayreuth aus dem Verkehr. Den Mann erwartet neben einem Bußgeld auch ein Fahrverbot.

Gegen 21.15 geriet der 57-Jährige im Gemeindegebiet in eine allgemeine Verkehrskontrolle. Hierbei stellten die Beamten Alkoholgeruch fest. Ein gerichtsverwertbarer Alkotest ergab einen Wert von knapp über 0,6 Promille. Neben einem Bußgeld von mindestens 500 Euro muss sich der Mann auf ein Fahrverbot und einen Punkt im Fahreignungsregister einstellen.

Polizeiinspektion Ebermannstadt

Verkehrsunfälle

Kreis Forchheim. Montagnacht wurden innerhalb von 90 Minuten der PI Ebermannstadt fünf Wildunfälle im Bereich Gößweinstein und der B 2 zwischen Hiltpoltstein und Igensdorf gemeldet. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 5000 Euro. Ein Pkw war wegen auslaufenden Betriebsflüssigkeiten nur noch notdürftig fahrbereit. Bei den Zusammenstößen wurden drei Rehe sowie ein Fuchs getötet. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Ebermannstadt während der Dämmerungsphase um erhöhte Vorsicht vor kreuzenden Wildtieren und um angepasste Geschwindigkeit im Bereich von Wäldern und Lichtungen.

Geschwand. Eine 68-jährige Seniorin fuhr mit ihrem Ford Focus auf der Staatstraße von Geschwand in Richtung Kleingesee. Als sie in Linden links abbiegen wollte, war gerade ein 53-jähriger Motorradfahrer im Begriff, den vor ihm abbiegenden Pkw zu überholen. Beide Fahrzeuge streiften sich und der Biker verlor die Kontrolle über seine BMW. Der Fahrer stürzte in den Straßengraben und wurde dabei glücklicherweise nur leicht verletzt. An seiner schweren Maschine entstand ein Sachschaden in Höhe von 10000 Euro, am Pkw ein Schaden in Höhe von 2000 Euro.

Ebermannstadt. Am Montagmorgen wollte eine 43-jährige Fahrerin eines VW-Touran von der B470 nach links in die Ramstertalstraße abbiegen. Dabei übersah sie einen herannahenden 41-jährigen Audi-Fahrer und stieß mit diesem zusammen. Verletzt wurde niemand, der Gesamtschaden beträgt 10000 Euro.

Diebstähle

Igensdorf. Über das vergangene Wochenende war an einem Supermarkt am Aubachweg ein Bau- und Werkzeugcontainer Ziel von unbekannten Einbrechern. Im Schutze der Dunkelheit hebelten sie mit einem Werkzeug den Baumaschinen- sowie den danebenstehenden Poliercontainer auf und entwendeten zahlreiche Bauwerkzeuge der Marken Hilti, Bosch und Würth im Gesamtwert von vermutlich über 10000 Euro. Der Abtransport des Stehlgutes dürfte mit einem KIeintransporter erfolgt sein. Auch dürften bei der Ausführung mehrere Personen beteiligt gewesen sein. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise insbesondere zur Nachtzeit. Wer hat in dem Zeitraum verdächtige Personen oder auswärtige Kleintransporter beobachtet und kann sachdienliche Angaben machen?

Sachbeschädigungen

Weilersbach. Erneut teilte ein Jagdpächter zwei manipulierte Hochsitze im Bereich der Langen Meile mit. Im Juni beschädigte der unbekannte Täter tragende Holzstreben an beiden Jagdsitzen. In der Dämmerung sind diese fehlenden statischen Streben nicht sofort sichtbar, so dass es bei Einsturz des Hochsitzes zu schweren Verletzungen des Jagdberechtigten kommen kann. Der Sachschaden an beiden Sitzen ist eher gering. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise.

Sonstiges

Behringersmühle. Beamte der Verkehrspolizei Bamberg führten am Montagnachmittag eine 6-stündige Geschwindigkeitsmessung auf der B470 im Bereich einer 50-er Zone durch. Insgesamt passierten knapp 400 Fahrzeuge die Kontrollstelle. Dabei wurden 22 Fahrzeugführer beanstandet. 15 Fahrer wurden mit einer Verwarnung belegt. Sieben Fahrer werden zur Anzeige gebracht. Drei davon müssen wegen massiver Geschwindigkeitsüberschreitung für einen Monat auf ihren Führerschein verzichten. Der Schnellste wurde mit 87 km/h vom Radarstrahl erfasst.

Polizeiinspektion Forchheim

Unfälle

NEUNKIRCHEN AM BRAND. Am Montagmorgen fuhr ein 39-jähriger Skoda-Fahrer auf der Gräfenberger Straße stadteinwärts über die Kreuzung mit der Nürnberger Straße. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einer 59-jährigen BMW-Fahrerin, die aus der Nürnberger Straße nach links in die Gräfenberger Straße einbog. Verletzt wurde bei dem Unfall glücklicherweise niemand, allerdings entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 26.000,– Euro. Zeugen des Unfalls melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Forchheim unter 09191/7090-0.

Sonstiges

FORCHHEIM. Die Polizeiinspektion Forchheim sucht nach Zeugen eines Vorfalls, der sich am Montagmorgen in der Ruhstraße in Reuth ereignete. Eine 64-Jährige ging mit ihrem Hund spazieren und dieser wurde sodann von einem anderen Hund angefallen, sodass er verletzt wurde. Auch der Hundehalter trat aggressiv gegenüber der Dame auf. Der Mann konnte wie folgt beschrieben werden: ca. 45 Jahre alt, ca. 180 cm groß, kräftige Statur und dunkelhaarig. Der Hund soll eine Art Dobermann-Hündin gewesen sein mit dunklem Fell. Hinweise werden von der Polizeiinspektion Forchheim unter der Rufnummer 09191/7090-0 erbeten.

FORCHHEIM. Am Montagabend wurde ein 46-jähriger Rollerfahrer in der Birkenfelderstraße von Beamten der Polizeiinspektion Forchheim einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei konnte festgestellt werden, dass er drogentypische Ausfallerscheinungen aufwies und nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Im Gepäck hatte er außerdem einen Brocken Haschisch. Im Anschluss wurde eine Blutentnahme im Krankenhaus durchgeführt.

FORCHHEIM. Aufs Übelste beleidigt und bedroht wurden am Montagabend Beamte der Polizeiinspektion Forchheim während der Personenkontrolle eines 18-Jährigen am Bahnhofsplatz. Auch während seiner Festnahme und anschließenden Verbringung zur Dienststelle zur weiteren Abklärung verhielt er sich äußerst aggressiv. Der junge Mann wies eine Alkoholisierung von 1,14 Promille auf.