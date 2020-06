SpVgg Bayreuth: Weitere Personalien geklär – Sulmer bleibt, Kopp wechselt

Die SpVgg Bayreuth treibt die Planungen für den Re-Start der Regionalliga-Saison im September weiter voran: Mit Tim Sulmer hat ein weiterer Akteur seinen Kontrakt über den 30. Juni hinaus verlängert, Sven Kopp wird den Verein hingegen in Richtung Weiden verlassen.

Der Angreifer Tim Sulmer war 2019 vom VfR Garching nach Bayreuth gewechselt, der 23-Jährige brachte seitdem als Einwechselspieler immer wieder gute und wichtige Impulse für die Altstädter Offensive und erzielte in 13 Einsätzen zwei Treffer. „Wir freuen uns, dass er auch im kommenden Jahr bei uns spielt. Er ist ein junger Spieler, der seine Stärken immer wieder gezeigt hat und noch weiteres Potential hat“, sagt der Sportliche und Technische Leiter Marcel Rozgonyi. Aufgrund einer Regeländerung in Folge der Corona-Pandemie zählt Sulmer zudem auch für den zweiten Teil der bis ins Jahr 2021 verlängerten Spielzeit zu den U23-Spielern.

„Ich freue mich wahnsinnig, weiterhin ein Teil dieser überragenden Truppe zu sein“, sagt Tim Sulmer zu seiner Vertragsverlängerung. „Ich bin dem Trainer und den Verantwortlichen dankbar, dass sie mir das Vertrauen gegeben haben, als ich während der Hinrunde wieder fit werden musste. Dieses Vertrauen will und werde ich in den kommenden Monaten zurückzahlen. Ich kann es kaum erwarten, endlich wieder mit den Männern am Platz zu arbeiten, und freue mich auf September, wenn wir wieder das Biest sehen.“

Den Verein verlassen wird hingegen Sven Kopp. Der großgewachsene Defensivspieler war im Winter 2019 von Jahn Regensburg gekommen und stand seitdem 15 Mal auf dem Platz. Aus beruflichen Gründen entschloss sich der 25-Jährige zu einem Wechsel in die Landesliga Mitte zur SpVgg SV Weiden, bei der er schon zu Jugendzeiten und später auch in der Bayernliga spielte. „Wir verstehen und respektieren seine Entscheidung und wünschen ihm für seine Zukunft alles Gute“, so Rozgonyi.