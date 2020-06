Polizeibericht Fränkische Schweiz vom 28.06.2020

Polizeiinspektion Bamberg-Stadt

Diebstahlsdelikte

Bamberg. Ein im Tännig abgestellter Wohnwagen wurde in den letzten Wochen aufgebrochen. Der unbekannte Täter hebelte die Eingangstür auf und durchsuchte das Innere des Wagens. Nach Angaben des geschädigten Eigentümers entstand Sachschaden in Höhe von 1000,- Euro. Entwendet wurde aber nichts.

Unfallfluchten

Bamberg. Ein unbekannter Fahrradfahrer fuhr Samstagnacht, zwischen 01.45 Uhr und 02.15 Uhr, gegen einen in der Starkenfeldstraße geparkten Toyota. Die Halterin hatte noch gesehen, dass der Radfahrer beim Vorbeifahren den Schaden verursacht hatte, konnte den Radler aber nicht mehr aufhalten. Der Unbekannte hinterließ Schaden in Höhe von 2000,- Euro.

Im Laufe des Samstags wurde dann noch in der Gerhart-Hauptmann-Straße ein Honda angefahren. Der Verursacher, offenbar ein Autofahrer, flüchtet auch in diesem Fall. Der hier angerichtete Schaden wird auf ca. 800,- Euro geschätzt.

Sonstiges

Bamberg. Zu einer Auseinandersetzung am Samstag, gegen 21 Uhr, im Bereich der Neuen Bughofer Straße sucht die Polizeiinspektion Bamberg-Stadt noch Zeugen. Ein 48-jähriger aus Bamberg war von einem anderen Mann angeblich grundlos mit einem Gegenstand bedroht worden. Nach Angaben des Geschädigten hatte es sich dabei um ein Messer gehandelt, dies wurde aber vom wenig später ermittelten 52-jährigen Täter verneint. Die polizeilichen Ermittlungen zum Sachverhalt dauern an, insbesonders werden zwei Frauen gesucht, die am Tatort den Tathergang beobachtet haben könnten. Hinweise bitte unter Tel. 0951/9129-210.

Bamberg. Von einem Unbekannten wurde am Sonntag, gegen 01.45 Uhr, ein Beschäftigter einer Bar in der Oberen Sandstraße geschlagen. Der Geschädigte hatte zuvor den Täter daraufhin gewiesen, seinen Abfall ordentlich zu entsorgen. Dies wurde von diesem mit zwei Faustschlägen quittiert. Der Schläger konnte unerkannt flüchten, der Geschädigte wurde leicht verletzt.

Polizeiinspektion Bamberg-Land

Tabakwaren entwendet

HIRSCHAID. Am Samstagnachmittag wurde ein 15jähriger in einem Verbrauchermarkt in der Bamberger Straße von einem Zeugen dabei beobachtet, wie er Tabakwaren im Gesamtwert von 16,09 Euro einsteckte und anschließend den Markt verlassen wollte. Der Zeuge verständigte die Marktleitung. Strafanzeige wegen Ladendiebstahl folgte.

Trekking-Fahrrad entwendet

MEMMELSDORF. Aus dem Grundstück eines Anwesens in der Straße Am Schloßgraben wurde in Nacht von Freitag, 22.00 h auf Samstag, 04.00 h, ein dort abgestelltes rotes Trekking-Fahrrad der Marke SPECIALIZED/CROSSTAIL Sport INT entwendet. Das Fahrrad war mit einem Faltschloss versperrt. Das Rad hat einen ansteckbaren Gepäckträger, eine silberne Klingel und schwarze Schutzbleche vorne und hinten.

Das Fahrrad hat einen Wert von ca. 600 Euro.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bamberg-Land unter Tel. 0951/9129-310 entgegen.

VW Touran angefahren und geflüchtet

BISCHBERG/TROSDORF. Bereits am Montag, im Zeitraum 15.00 h bis 16.30 h, wurde ein, in der Industriestraße geparkter Pkw VW Touran, von einem unbekannten Fahrzeug hinten rechts angefahren. Der Fahrer des unbekannten Fahrzeugs entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Dem Geschädigten entstand ein Sachschaden von ca. 1000 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bamberg – Land, unter Tel. 0951/9129-310 zu melden.

Polizeiinspektion Bayreuth-Land

Verkehrsunfall wegen Sonnenblendung

Hollfeld/Tiefenlesau/Höfen. Am Samstag, den 27.06.20, gegen 19.00 Uhr, befuhr ein 47-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Pkw Renault Kadjar die die Ortsverbindungsstraße von Tiefenlesau in Richtung Höfen. Etwa einen Kilometer vor Höfen kam er in einer Rechtskurve aufgrund blendender Sonne auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit einem entgegenkommenden Pkw VW Golf zusammen, den eine 39-Jährige lenkte. Im Renault befand sich neben dem Fahrer noch Ehefrau und Kind. Im VW befand sich neben der Fahrerin noch deren Tochter. Alle Beteiligten wurden vorsorglich vom BRK in die Krankenhäuser nach Bayreuth und Scheßlitz verbracht.

Beide Pkw mussten abgeschleppt werden – es entstand Gesamtschaden in Höhe von ca. 13.000 Euro.

Die Feuerwehren Hollfeld, Tiefenlesau und Höfen leisteten wertvolle Hilfe am Unfallort und banden ausgelaufene Betriebsstoffe.

Verkehrsunfall aufgrund Vorfahrtsverletzung

Gefrees. Am Freitag, den 26.06.20, gegen 09.10 Uhr, befuhr ein 73-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem VW Polo die Neuenreuther Straße in Richtung Föhrigstraße. An der dortigen Kreuzung wollte er nach links abbiegen. Beim Einfahren übersah er einen vorfahrtsberechtigten Pkw Skoda Fabia, mit dem ein ebenfalls 73-Jähriger die Föhrigstraße stadtauswärts fuhr. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, bei dem sich der Skoda um 180 Grad drehte und am Gehweg zum Stehen kam.

Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Es entstand Gesamtschaden in Höhe von ca. 14.000 Euro. Der Skoda musste abgeschleppt werden.

Kennzeichendiebstahl

Bindlach. In der Zeit von 19.06.20, 19.00 Uhr bis 25.06.20, 12.00 Uhr, wurde das Versicherungskennzeichen bei einem im Bachwiesenweg vor einem Wohnanwesen abgestellten Kleinkraftraftrad entwendet. Das Versicherungskennzeichen war vom aktuellen Versicherungsjahr und hatte schwarze Schriftfarbe.

Der Entwendungsschaden beträgt ca. 40 Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 0921/506-2230 entgegen.

Polizeiinspektion Ebermannstadt

Sachbeschädigungen

Ebermannstadt:

1. Am Samstag (27.06.20) stellte ein Pkw Besitzer in Ebermannstadt, „Schottenberg“ fest, an seinem Pkw, Marke BMW, Typ 318 i, Farbe silber, ein bislang unbekannter Täter eine Schraube in den hinteren rechten Pkw Reife steckte. Dem Besitzer entstand ein Sachschaden von ca. 100,- Euro.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ebermannstadt entgegen.

2. In der Zeit vom Freitag 26.06.20, 20.00 Uhr – 27.06.2020, 08.00 Uhr wurde in Ebermannstadt, an der Bundesstraße „B 470“ festgestellt, dass an einem Verkehrszeichen (Geschwindigkeitsbegrenzung 50/70) das Standrohr mutwillig beschädigt wurde. Zudem wurde im Bereich des Kirchenplatzes, im Bach, ein Verkehrszeichen (Haltverbot) aufgefunden. Der Stadt Ebermannstadt entstand insgesamt ein Sachschaden von ca. 50,- Euro.

Unfall

Am Samstag gegen 17.35h befuhr eine 49jährige Radfahrerin mit ihrem Mountainbike in Egloffstein, einen unbefestigten Wanderweg. Vom Übergang des Wanderwegs auf die Arlesbrunnenstraße stürzte jedoch die Frau und zog sich hierbei leichte Verletzungen zu, die im Krankenhaus Forchheim behandelt werden mussten.

Polizeiinspektion Forchheim

Keine Meldungen.