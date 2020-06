Blick über den Zaun: Feuerteufel schlägt in Rehau erneut in einer Kleingartenanlage zu – die Kripo Hof ermittelt

REHAU, LKR. HOF. Am frühen Samstagmorgen brannte es erneut in einer Kleingartenanlage. Die Kripo Hof sucht nach Zeugen.

Gegen 5.15 Uhr bemerkte ein Mann auf dem Weg zur Arbeit eine Rauchentwicklung in der Frauenberger Straße und verständigte die Rettungskräfte. Diese stellten schnell ein brennendes Gartenhaus in der dortigen Kleingartenanlage fest. Die Feuerwehr löschte den Brand, an der Hütte entstand jedoch ein Schaden von etwa 5.000 Euro. Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler der Kripo Hof, wurde auch dieser Brand, wie die beiden Feuer in der vergangenen Woche, vorsätzlich durch einen unbekannten Täter gelegt. Die Beamten bitten Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Bränden in der Frauenberger Straße geben können, sich unter der Tel.-Nr. 09281/704-0 bei der Kriminalpolizei Hof zu melden.